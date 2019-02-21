Владимир Путин в 15-й раз обратился к Федеральному собранию. И сделал, на самом деле, то, что умеет едва ли не лучше всего — поговорил с народом, а обращался президент именно к нему, на понятном языке. Заметьте, происходило это на негативном фоне, когда чиновники разных заслуг и положений бурагозили в России так, как никогда прежде. Доверие к власти у населения скатилось вниз так же неуклюже и быстро, как пьяный съезжает с ледяной горы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Во время выступления Владимира Путина

Но, как пел Борис Борисович, пришёл человек из Кемерово и поправил всё. В данном случае, правда, прибыл он из Санкт-Петербурга. Путин в очередной раз успокоил народ. Или, точнее, в данном случае — подуспокоил.

Если прошлое послание президента вышло милитаристским, и мы слушали, как ракеты нового поколения в случае угрозы устремятся к США, то в этот раз Владимир Путин задекларировал социальную повестку. От обращения вовне он перешёл к диалогу с населением уже своей страны. И правильно. Тезисы, озвученные Путиным, складываются в долгосрочную стратегическую программу, которую можно назвать социальной. Собственно, мы-то её заждались.

Kremlin.ru Владимир Путин

Неслучайно президент скрыто процитировал Солженицына, упомянув его тезис о сбережении народа, который писатель полагал национальной идеей. Действительно, сберечь, чтобы развиться — именно так. Основой же сбережения должна стать, прежде всего, семья, подвергнувшаяся в России за последние годы чудовищным — катастрофическим — трансформациям. «Первичное лоно» — так называл её Иван Ильин, и оно, к сожалению, разворочено.

Поэтому Владимир Путин выдвинул целый ряд важнейших назревавших инициатив. Тут и поддержка многодетных семей конкретными суммами и программами, и социальные контракты для борьбы с бедностью, и ипотечные каникулы, и прочее. Всё это не просто важно, а буквально жизненно необходимо для России. Ведь можно долго рассказывать о внешней политике, о её успехах (есть и неудачи, но их освещают куда реже) — однако не может быть сильного государства без внутреннего порядка.

Время высоких идей, коими грезят миллионы, не ушло, нет, но теперь оно должно подкрепляться конкретными действиями. Не может быть крепкой, доверенной связи человека, народа в целом и государства без реального ощущения поддержки последнего. Обещания больше не работают. Человеку, народу необходимо овеществлённое, если угодно, подтверждение того, что государство помнит и по мере сил заботится. И тут первостепенно важно преодолеть разрывы, образовавшиеся и разрастающиеся между различными слоями общества, ставшего кастовым.

Акцент сделан на глубинных территориях России. Несмотря на колоссальные федеральные проекты, мы получили разруху в маленьких населённых пунктах — в деревнях и сёлах, где речь идёт не о развитии, перспективе, а именно что о сбережении народа, а точнее — о его выживании. Потому президент зафиксировал то, что необходимо поддерживать (а я бы сказал — спасать) сельские школы, поликлиники, тотально выоптимизированные до исчезновения в последние годы.

Медики и педагоги — те, кто в первую очередь отвечает за сбережение народа. Однако каким он может быть, если ребёнок не может получить ни образования, ни врачебной помощи, а до ближайшей школы ему ехать час, трясясь в стареньком автобусе по разбитой дороге? Так что не общие слова произносит Путин, говоря, что у нас нет времени на раскачку. Действительно, вода уже накрыла макушку — тут бы вынырнуть да спастись.

Произнесённое президентом более чем своевременно и уместно. Оно сочетает в себе, с одной стороны, реакцию на сиюминутные запросы населения, а, с другой, имеет стратегическую основу. Это не просто раздача конкретных заданий чиновникам, но формулирование плана на долгие годы вперёд. Однако будет ли он деятелен? И реализуется ли хотя бы часть инициатив, заявленных президентом? А если да, то в какой мере?

Kremlin.ru Перед началом оглашения послания президента России

Есть риск, что правильный посыл не только не будет воспринят, но и в принципе не окажется принят во внимание, а, следовательно, и к действию. Ведь великое множество благих инициатив в России тонуло в слизнеподобных прослойках коррупции и бюрократии чиновников, стоящих между народом и его относительным благоденствием.

Нет сомнений в том, что президент озвучил важнейшую программу, выверенную и необходимую. Однако есть сомнения, что хотя бы её малую часть удастся реализовать. Меж тем сделать это необходимо. Россия больше не может задыхаться и вязнуть в тотальной несправедливости, когда народ не только не сберегают, но и отворачиваются от него, когда выживание заменяет жизнь, становясь бытовым искусством.

То, что мы наблюдали 20 февраля во время оглашения послания президента Федеральному собранию, — слова человека, осознающего риски и угрозы, ставшие для России летальными. Путин всё понимает — и про страну, и про своё окружение. И даёт, по сути, последний шанс. В том числе и самому себе. И тут нужно колоссальное усилие, общее, консолидированное, когда каждый в России должен стать мастером русского рывка. Ради страны, ради семьи. Ну или ладно, хотя бы — ради себя. Иных вариантов нет. Отсчёт начат.