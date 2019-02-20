Правительство Уганды объявило, что совсем скоро угандийцы смогут покупать государственные ценные бумаги через платформы мобильных денег.

Иван Шилов ИА REGNUM

Правительство Уганды отмечает в специальном заявлении, что этот шаг, который был одобрен на заседании кабинета министров 18 февраля, увеличит сбережения и инвестиции среди простых жителей Уганды, а также будет стимулировать экономический рост кабинет министров стремится к тому, чтобы страна стала менее зависимой от своего финансирования коммерческими банками и институциональными инвесторами» — отмечается в документе.

В результате законодательного нововведения угандийцы с мобильными денежными счетами, многие из которых имеют ограниченный доступ к банковским сервисам, теперь смогут напрямую покупать государственные ценные бумаги.

Главным бенефициаром изменений среди операторов связи станет «ЭмТиЭнУганда», дочернее подразделение южноафриканской «ЭмТиЭнГроуп», поскольку у нее самая большая база клиентов мобильных денег. Следом за южноафриканцами следуют индусы их «БхатриАритейл» — у их дочерней структуры в Уганде следующая позиция по числу пользователей мобильного приложения.

WorldRemit Comms «ЭмТиЭнУганда»

Уганда традиционно выставляла на аукцион свои государственные ценные бумаги — главным образом казначейские векселя и облигации — через заявки, поданные через коммерческие банки, которые выступают в качестве первичных дилеров. Правительство обоснованно ожидает, что приток на рынок ценных бумаг частных денег угандийцев сократит расходы по обслуживанию бумаг.

Сегодня такой приток ограничивается не только отсутствием свободной денежной массы на руках населения, но, в еще большей степени, неразвитым рынком частного банкинга. Из здесь мобильные деньги выступают решением. Из 41 миллиона населения Уганды около 23,7 миллиона являются абонентами мобильной связи; клиентов банков на порядок меньше.

«Расширение круга инвесторов уменьшает зависимость от нескольких игроков, — таких как коммерческие банки, оффшорные игроки и институциональные инвесторы, которые, как правило, поднимают ставки на аукционах, используя то обстоятельство, что у правительства ограниченный выбор [участников рынка]», — говорится в заявлении.

Мобильные деньги позволяют абонентам переводить деньги и совершать платежи за услуги и продукты через свои мобильные телефоны и быстро развиваются в Африке, где в настоящее время они широко используются.

Adam Cohn Пункт оплаты мобильной связи. Уганда

Уганда уже вторая африканская страна, которая использует ресурс мобильных денег для привлечения денег населения в государственные ценные бумаги. Первым был пилотный проект в Кении еще в 2017 году, но угандийское правительство решилось уже не на пилотный проект, а на развертывание полноценной национальной системы.

Кения запустила свое мобильное приложение для государственных облигаций, платформу «М-Акиба», в июне 2017 года. Это была программа продвижения трехлетних облигаций, продаваемых номиналом всего в Ksh3000 ($30 долл.) с купонной ставкой 10 процентов, выплачиваемой каждые полгода. На платформе «М-Акиба» было зарегистрировано 102 632 человека, и 5692 инвестора приобрели все без исключения доступные облигации «М-Акиба» до того, как пилот был завершен.

Но угандийский кабинет пошел дальше — не только в том, что вместо эксперимента сразу развертывает национальную систему. Для жителей Уганды будут доступны все ценные бумаги, выходящие на рынок, а не только одна специальная серия, и доступ будет реализован через любое приложение из тех, какими уже сегодня пользуются обыватели.

Мобильные деньги — небанковские платежные приложения, которые позволяют абонентам переводить деньги и совершать платежи за услуги и продукты через свои мобильные телефоны. Два фактора — взрывное распространение сотовой связи и неразвитость банковского потребления — привели к тому, что это суперсовременное средство финансовых коммуникаций в технологически отсталой Африке распространено впятеро активней, чем в продвинутых Японии, США и Европе.

WorldRemit Comms Мобильная связь

Затраты на физическое расширение филиалов наряду с рисками, связанными с обслуживанием людей с низкими доходами, в Африке играют роль большую, чем в странах Европы. Северной Америки или даже Южной Азии (об этом — чуть ниже). Из-за нехватки физических банковских отделений у значительной части населения континента нет возможности участвовать в простых финансовых операциях, таких как сбережения на будущее, запрос на кредит для открытия или развития бизнеса или даже получение страхового полиса. Низкий уровень участия банков привел к возникновению проблем как на макроэкономическом уровне, так и с точки зрения финансовой безопасности государств. Мобильные деньги оказались очень к месту — и населению, и властям, и бизнесу.

Об этом говорят данные доклада о мировом денежном обращении британской «Джи4Си», представленному во вторник во время семинара по денежному рынку в Африке и на Ближнем Востоке, который проходил в Аккре, столице Ганы, и собрал участников со всего мира.

Черный континент лидирует на рынке мобильных счетов, а ее страны к югу от Сахары являются единственным регионом в мире, где более 10 процентов взрослого населения имеют такой доступ, что впятеро превышает двухпроцентный показатель во всем остальном мире. В некоторых странах, в том числе в Танзании и Кот-д'Ивуаре, таких людей больше, чем традиционных банковских счетов. По оценкам, около 100 миллионов человек из стран Африки, или каждый десятый взрослый, совершают транзакции на сумму $2,1 млрд в год.

Доллар

Согласно исследованию финансовой доступности, проведенному глобальной базой данных «Финдекс» Всемирного банка в 2017 году, у 21% взрослых в регионе был счет мобильных денег, что почти вдвое больше, чем в 2014 году. Это самый высокий показатель среди всех регионов мира. Глобальная организация денежных переводов «ИксПресс Мани» стала свидетелем рекордного роста медианного мобильного кошелька в Африке на 37% в прошлом году и прогнозирует аналогичную тенденцию в этом году.

По данным консалтинговой группы «Маккинзи», более половины из 282 мировых платформ для мобильных денег размещены в странах Африки к югу от Сахары. Это, безусловно, превосходит Южную Азию, второй по величине регион для мобильных денег с точки зрения доли рынка, который в настоящее время имеет около 40 миллионов активных счетов мобильных денег, охватывающих 2,5 процента взрослого населения.

Сегодня более половины транзакций мобильных денег в мире проходят в Африке. «Развитие мобильных технологий [в финансовой сфере] началось с платформы «М-Песа» в Восточной Африке, сегодня Западная Африка и Южная Африка являются главными бастионами для мобильных денежных услуг. Уганда, Бурунди, Танзания, Нигерия, Кения и Зимбабве формируют несколько других важных [субрегионов]… Мы находимся на пороге [подключения абонентов из] еще нескольких стран для услуг мобильных кошельков, и к первой половине года мы удвоим число стран [присутствия] в регионе» заявил Судхеш Гириян, занимающий в «ИксПресс Мани» пост главы исполнительного офиса.

Аналитики африканской экономики уже обсуждают эффект, который создаст в смежных областях экспоненциальный рост мобильных денежных услуг. На прошлой неделе Паула Ингабире, министр информационных и коммуникационных технологий и инноваций Руанды, объявила Постоянному комитету по образованию, технологиям, культуре и молодежи парламента страны, что в Руанде уже к апрелю будет открыт завод по производству смартфонов. Министр сказала: «Смартфоны являются важными инструментами, поскольку существуют цифровые услуги, для которых нужны только смартфоны… Необходимо обеспечить доступность смартфонов, чья высокая стоимость не всегда позволяет гражданам пользоваться цифровыми услугами. Мы надеемся, что местный завод по выпуску смартфонов … расширит доступность».

Вряд ли руандийские смартфоны будут конкурировать по техническим параметрам с Эппл и Самсунг. Но они решат другую задачу — дать доступ сотням миллионов людей к самому современному и передовому финансовому инструменту.

А заодно, по пути, обеспечить развитие собственной электронной промышленности.