Итак, президент РФ В. Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию никак не прокомментировал результаты опроса жителей Курильских островов о принадлежности этих территорий России и недопустимости отторжения их в пользу Японии. Вопреки ожиданию ИА REGNUM и, думаю, дальневосточников, не объявил и о «финансировании Курил с тем, чтобы народ туда поехал». Правда, и в отношении Японии он был предельно сдержан, лишь повторив дежурную фразу о намерении «продолжать развивать политический диалог и экономическое сотрудничество с Японией. Готовы к совместному поиску взаимоприемлемых условий для заключения мирного договора».

Иван Шилов ИА REGNUM Наши острова

И это при том, что никакие «взаимоприемлемые условия для заключения мирного договора» в обозримом будущем не просматриваются. Ибо выдуманная в Японии с подачи США «проблема северных территорий», как уже неоднократно доводилось писать, нерешаема, и от попыток ее решения дано пора отказаться. Впрочем, как и от навязываемого Токио и, по большому счету, ненужного Москве «мирного договора», через который японское правительство упорно пытается отторгнуть в свою пользу законно принадлежащие России южные Курильские острова.

Все ранее предложенные способы нахождения решения через «хикивакэ» — ничья, «2 плюс альфа», «без побежденных и победителей», «передача островов Японии в рассрочку», «признание потенциального суверенитета Японии» и прочее, и прочее неприемлемы и нежизнеспособны, ибо результатом их реализации может быть только одно — потеря Россией суверенитета над всеми или частью южных Курильских островов. А с этим категорически несогласны до 90% населения нашей страны и 96% курильчан. С другой стороны, воспитанные с детства на ложном постулате об «исконной принадлежности северных территорий (Курил — А.К.) Японии» жители Страны восходящего солнца в своем большинстве отвергают компромиссы, к которым одно время стремилось российское руководство. С компромиссным решением с получением лишь Малой Курильской гряды по опросам могут согласиться лишь 5−7% японцев. Так о каких взаимоприемлемых условиях говорит президент Путин? И почему бы, в конце концов, не разъяснить нашему народу, в том числе своим избирателям, какие условия он считает приемлемыми для России? Или в действительности таких условий нет, как говорится, в природе?

U M Остров Шикотан

А вот премьер-министр Абэ, похоже, осознал беспочвенность ожиданий скорого перехода Курил «в японскую гавань». И честно признался японскому народу о фиаско своих попыток различными методами побудить российского президента сдать Курилы ради обещанного процветания от всемерного сотрудничества с «благодарной Японией». В ходе сегодняшних дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента он признал: «Политические деятели постоянно стоят перед вопросом о том, как посмотрит история на их усилия. На переговорах с Россией, к сожалению, пока не удалось добиться результата. Так что история, возможно, даст этому суровую оценку». Едва ли случайно, что к такому печальному для него выводу Абэ пришел вскоре после опубликования результатов опроса на Курилах. Ведь он не может не понимать, что без воли и согласия Кремля такой опрос едва ли был бы проведен.

Важность полученного результата и в том, что в Японии до последнего тешили себя надеждой, что «измученные тяжелой жизнью» островитяне рано или поздно поймут, что под Японией им будет лучше. Ведь в 90-е годы среди брошенных ельцинским правительством в прямом смысле слова на произвол судьбы и перебивавшихся на японских подачках жителей Шикотана действительно, по некоторым опросам, до половины соглашались на «владение» ими японцами. Кстати, и внедрявшаяся российскими руководителями идея «совместного хозяйственного освоения» Курил проистекает из этих же замыслов японцев. Тем, кто все еще в этом сомневается, рекомендую прочитать изданную в 2000 году на японские деньги на русском языке для распространения среди российской «политической элиты» пропагандистскую книжку «Вехи на пути к заключению мирного договора между Японией и Россией. 88 вопросов от граждан России», отпечатанной… (?!) в «типографии Управления делами президента РФ». Читаем:

«Совместное экономическое освоение (южных Курильских островов — А.К.) может явиться одним из звеньев выработки условий для разрешения проблемы Северных территорий. В этом случае возможен следующий сценарий: совместное японо-российское экономическое освоение Северных территорий будет осуществляться таким образом, что российская сторона предоставит землю и дешевую рабочую силу, а японская — все остальное: капиталовложения, технику, технологию и рынок. В результате совместного экономического освоения под руководством Японии и в связи с возрастанием ее экономической мощи северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп постепенно перестанут отличаться от территории Японии. Затем в определенный момент эти острова становятся территорией Японии, и происходит их возвращение Японии как юридически, так и формально. Таким образом, получится, что Япония вернет себе все: капиталы, деньги, вещи, всех людей и всю технологию» (стр. 101).

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Трудно отделаться от вопроса, неужели в декабре 2016 года, когда президент Путин уговаривал «друга Синдзо» пойти на подобную «совместную хозяйственную деятельность», его помощники не информировали о том, что японцы видят в этой «деятельности» не что иное, как «троянского коня» на Курилах. И почему так радовался помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков, когда сообщал журналистам о достигнутом по поводу такой «деятельности» согласии лидеров двух стран?

В заключение отмечу, что являюсь убежденным сторонником всемерного экономического, культурного и иного сотрудничества нашей страны с Японией, широких контактов русских и японцев, по-настоящему дружественных, добрососедских отношений. Но при этом надо оставить в прошлом негодные и неприглядные методы достижения своекорыстных целей по отторжению от нашей страны законно принадлежащих ей земель. Уверен, такой подход разделяют и подавляющее большинство курильчан, которые с уважением и симпатией относятся к японским соседям, но не собираются в угоду националистам Страны восходящего солнца поступаться родным домом.