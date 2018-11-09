Южная Корея — страна с древними традициями и богатой историей, сочетание средневековых храмов и современных небоскрёбов. Инновация стоит рядом с тысячелетними традициями. Южная Корея — однозначно страна контрастов. Традиция и современность здесь дополняют друг друга.

Елена Хованская ИА REGNUM Перед главным зданием Тэунчжон храмового комплекса Чогеса растёт софора японская, высота которой достигает 26 метров. Софоре уже около 500 лет. Храм Чогеса. Сеул, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Современный город Сеул, название которого с корейского языка переводится как столица, развивается наравне с многовековой историей, отражая все приметы нашего времени

Елена Хованская ИА REGNUM Примерно 1/3 часть населения Южной Кореи проживает в Сеуле и его пригородах. Исторический и деловой центр — это соседство небоскрёбов и королевских дворцов

Елена Хованская ИА REGNUM Любое пространство, по корейским представлениям, должно быть организовано по учению фэншуй. Современная часть Сеула оказалась далеко от воды, но решение было найдено

Елена Хованская ИА REGNUM Одна из центральных автострад была демонтирована, а на её месте выпущена на поверхность подземная речка Чхонгечхон. 10 километров живописной пешеходной зоны, разделённой на различные тематические маршруты

Елена Хованская ИА REGNUM Корейцы одержимы всем европейским. Атмосфера крупнейших городов Европы царит здесь в местных, а порой и в «сказочных» интерьерах. Улица деревни Сонволь-дон. Инчхон, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Уличная торговля на проезжей части. Пусан, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM В Сеуле находятся два дворца династии Чосон, наследие древней императорской династии. Сеул, Южная Корея

Самобытность культуры позволяет познакомиться с большим разнообразием страны: огромные небоскрёбы на фоне извилистых улиц c буддийскими храмами, шикарные кварталы с дорогим бутиками, тематическими ресторанами и изысканными клубами соседствуют с традиционными уличными лавками, торговые комплексы граничат с классическими рынками и древними королевскими дворцами.

Елена Хованская ИА REGNUM Один из культурных трендов Южной Кореи – прогулка в традиционном корейском костюме (ханбоке). Главные ворота дворца Кёнбоккун. Сеул, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Места, где можно примерить и взять в аренду ханбок, легко найти недалеко от главных достопримечательностей. Минимальная аренда костюма 4 часа, которая может продлиться до одних суток. Девушки в ханбоках в саду королевского дворца. Сеул, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Женщины в саду Хувон. Дворец Чхандоккун. Сеул, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Церемония смены караула во дворце Кёнбоккун — красочный пример точной исторической реконструкции церемонии, которая проводилась во время правления династии Чосон в конце 14-го века. Сеул, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Традиционные корейские сладости. Одним из основных ингредиентов является рисовая мука. Сеул, Южная Корея

В 1960-х годах — после трёх лет войны, опустошивших страну, которая стоила почти четыре миллиона жизней и разделила Корею на Север и Юг, Южная Корея считалась третьей беднейшей страной в мире. В течение короткого времени республике удалось стать одной из ведущих промышленно-развитых стран, а также лидером по производству техники, электроники, автомобилей и косметики.

Елена Хованская ИА REGNUM Столица 21-го века, которую всё-таки трудно назвать туристической. Большинство иностранцев приезжают в Сеул по служебной необходимости или посещают транзитом. Девушка в традиционном костюме. Сеул. Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Буддийский храм во время фестиваля лотосовых фонарей. Храм украшен разноцветными фонарями и фигурами в честь дня рождения Будды. Храм Чогеса. Сеул, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM На территории монастыря Помоса. Пусан, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Во время молитвы. Храм Пульгукса. Кёнджу, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Передвигаться по стране легко и комфортно. В Южной Корее прекрасно налажены железнодорожное сообщение и сеть общественного транспорта. Сувон, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Вседозволенность детского воспитания заканчивается в возрасте 8 лет. Суровые трудовые будни подрастающего поколения Южной Кореи начинаются с момента первого контакта ребёнка со школьной партой. Сувон, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM 12-летнее школьное образование дополняется многочисленными кружками, секциями и факультативными занятиями. Без диплома престижного вуза хорошую работу в Южной Корее не найти. Инчхон, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Сельский ландшафт. Деревня Хахве, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Двор сельского жителя с традиционными домами ханок. Деревня Хахве, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Женщина с ребёнком. Сувон, Южная Корея

Образцовая школьная система, современная инфраструктура и процветающая экономика, являющаяся одной из 15 самых сильных экономик в мире, характеризуют Корею как страну 21-го века. Южная Корея — одна из самых безопасных стран в мире. Так как уличная преступность в Корее практически отсутствует, можно совершенно не опасаться, гуляя ночью, оказаться в неблагополучном районе.

Елена Хованская ИА REGNUM Средняя продолжительность жизни корейца составляет 78,5 года. Один из ответов на вопрос «почему?» — кимчи (ферментированная пекинская капуста), употребляемая в корейской кухне практически к каждому блюду. Керамические чаны для хранения кимчи. Деревня Хахве, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Традиционный корейский дом с типичной для сельской местности системой тёплого пола – ондоль. Всю обувь корейцы оставляют при входе. В доме, как правило, ходят босиком, проводя большую часть времени на полу. Деревня Хахве, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Вид сверху на деревню Хахве. Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Культурная деревня Камчхон – результат административного проекта «Художественного квартала». В прошлом бедный и неблагоустроенный квартал района Саха-гу благодаря арт-проекту поменял своё направление на 180 градусов. Пусан. Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM В Корее имеет место культ еды. Едят в Южной Корее много и часто. Еду можно купить везде, даже ночью. Вместо приветствия местные жители используют фразу: «Ты сегодня ел» или «Хорошо ли поел»? Местный ресторан. Андон, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Время с двенадцати до часа дня в Корее свято. Это время обеда. Что бы ты ни делал, ты обязан сесть за стол. Школьники во время обеденного перерыва на экскурсионной прогулке. Кёнджу, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM На побережье самого главного порта в Южной Корее, в Пусане, находится знаменитый рыбный рынок Чагальчхи. В районе много магазинов, розничных торговцев и рыбных ресторанов. Пусан, Южная Корея

Большое внимание в стране уделяется культурному образованию, чтобы улучшить качество жизни в обществе в целом и укрепить культурные ресурсы страны. Корейцы внимательно относятся к окружающей среде и заботятся о своём здоровье. В Корее сортируют мусор, а также широко используют солнечные батареи. В сельском хозяйстве внедряют водосберегающие технологии. Спорту в Южной Корее отдают особое предпочтение. Парки оснащены спортивными и тренажёрными площадками, а количество спортивных магазинов приятно удивляет. Поход в горы является одним из самых популярных способов досуга. Горными вершинами можно полюбоваться, сойдя на одной из последних станций метро Сеула или Пусана. В Южной Корее находятся 12 объектов, вошедших в список всемирного и природного наследия ЮНЕСКО.

Елена Хованская ИА REGNUM Рынок Чагальчхи – самый крупный рыбный рынок в Южной Корее. Отдельные ряды рынка отведены под торговлю свежей рыбой, моллюсками, сушёной рыбой и другими всевозможными обитателями морских глубин. Пусан, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Торговаться на рынке принято, но делать это необходимо с юмором, объяснив при этом, почему вы хотели бы получить скидку. Товар на рынке делится на две важные категории: дикий, с морского дна и выращенный на частных фермах. Рынок Чагальчхи, Пусан, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Большинство торговцев живут здесь же, по соседству с рыбным рынком. Пусан, Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Набережная района Хаеундае в Пусане. Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Пляж Хаеундае в Пусане. Южная Корея

Елена Хованская ИА REGNUM Пляж Хаеундае в Пусане. Южная Корея