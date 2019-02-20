Почти год назад, 25 мая 2018 года, на имя главного редактора ИА REGNUM поступило письмо от администрации Владимирской области, подписанное председателем комитета общественных связей и СМИ Иваном Чердаклиевым. В нем господин Чердаклиев проинформировал наше агентство, а через нас и широкую общественность о том, что у администрации Владимирской области нет планов по созданию «опытно-экспериментальной площадки по сортировке, переработке, выделению вторичных материальных ресурсов и размещению твердых коммунальных отходов» на земельном участке, по площади (1200 га) превосходящем мусорные полигоны Московской области вместе взятые и сертифицированном для захоронения всех видов отходов, вплоть до радиоактивных, над последним подземным резервным месторождением воды для Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

Подробности читайте здесь: Власти Владимирской области: мусорный проект в Филипповском закрыт

Дальнейшее развитие событий показало, что, действительно, и инвесторы, и защищающие их интересы чиновники на время приостановили свое агрессивное проникновение на владимирскую землю. Местные жители вздохнули с облегчением, а мы, журналисты, выпустили из своего внимания инвестиционный проект создания на заповедных землях Филипповского очередного экотехнопарка.

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Как оказалось, мы все почили на лаврах преждевременно. Не успели отгреметь «залпы шампанского» в стане новоизбранного губернатора, как вопрос создания полигона под московский мусор вновь был включен в повестку нынешнего губернатора.

Опасения жителей Филипповского и его окрестностей тем более не беспочвенны еще и потому, что в администрации госпожи Орловой не удосужились поставить в проекте экотехнопарка точку. Остался неурегулированным ряд вопросов, среди них земельный. Так до конца и не ясно, кому принадлежит лес, который собирались вырубить в интересах свалки. Также общественности не удалось узнать о том, как же правительство Московской области относится к тому, что над единственным водным источником для населения Подмосковья власти соседнего региона вознамерились построить опасный объект.

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