Сипягин все же решил построить свалку над резервуаром воды для Подмосковья?
Почти год назад, 25 мая 2018 года, на имя главного редактора ИА REGNUM поступило письмо от администрации Владимирской области, подписанное председателем комитета общественных связей и СМИ Иваном Чердаклиевым. В нем господин Чердаклиев проинформировал наше агентство, а через нас и широкую общественность о том, что у администрации Владимирской области нет планов по созданию «опытно-экспериментальной площадки по сортировке, переработке, выделению вторичных материальных ресурсов и размещению твердых коммунальных отходов» на земельном участке, по площади (1200 га) превосходящем мусорные полигоны Московской области вместе взятые и сертифицированном для захоронения всех видов отходов, вплоть до радиоактивных, над последним подземным резервным месторождением воды для Московской области.
Подробности читайте здесь: Власти Владимирской области: мусорный проект в Филипповском закрыт
Дальнейшее развитие событий показало, что, действительно, и инвесторы, и защищающие их интересы чиновники на время приостановили свое агрессивное проникновение на владимирскую землю. Местные жители вздохнули с облегчением, а мы, журналисты, выпустили из своего внимания инвестиционный проект создания на заповедных землях Филипповского очередного экотехнопарка.
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Как оказалось, мы все почили на лаврах преждевременно. Не успели отгреметь «залпы шампанского» в стане новоизбранного губернатора, как вопрос создания полигона под московский мусор вновь был включен в повестку нынешнего губернатора.
Опасения жителей Филипповского и его окрестностей тем более не беспочвенны еще и потому, что в администрации госпожи Орловой не удосужились поставить в проекте экотехнопарка точку. Остался неурегулированным ряд вопросов, среди них земельный. Так до конца и не ясно, кому принадлежит лес, который собирались вырубить в интересах свалки. Также общественности не удалось узнать о том, как же правительство Московской области относится к тому, что над единственным водным источником для населения Подмосковья власти соседнего региона вознамерились построить опасный объект.
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