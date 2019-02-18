Как-то я прочитал тоненькую книгу. Я собрал рюкзак и вместо охваченной гражданской войной Украины оказался на берегах гремящей Катуни, и увидел покрытые снегами горы Алтая. Я не ночевал в гостиницах, стирал вещи в реках и тратил меньше прожиточного минимума; перестал ходить на митинги и… регулярно оказывался в полиции. Слушал дальнобойщиков, которые обсуждали затянувшееся противостояние в Донбассе и проклинали разруху в провинции. Меня научили ездить автостопом, а заветная книжка имела автора — бородатого Антона Кротова, тогдашнего президента Академии вольных путешествий.

Антон Кротов «Как путешествовать без денег»

«Как путешествовать без денег? Лайфхак от профессионального путешественника» — это, строго говоря, не новое произведение «многомудрого» Кротова, а 400-страничный сборник его нетленных шедевров: «Практика вольных путешествий», «134 ответа на 134 вопроса обо всем» и «В Индию — по-научному» (1998). Что такое лайфхак, я не знаю и знать не хочу; этот бессмысленный новояз на обложке — дело рук издательства «Алгоритм», умудрившегося представить Кротова в качестве «тележурналиста», что есть их нелепая утка.

Автостоп автостопу — рознь; есть автостоп как бродяжничество между городами в поисках пьяных вписок. Рано постаревший в исследованиях мира, Кротов учит комфорту и романтике в преодолении любых расстояний на транспорте, включая грузовые поезда и вахтовки скованных морозами зимников. Но ведь российские трассы и провинциалы пугающие, а многие страны заселены людьми, которые зациклены на ненависти к русским? — Нет, такой мир существует только в головах журналистов, протирающих штаны в офисах. Одна из редких угроз в дороге — пьяный водитель (так один раз в Карелии грузовик с Кротовым и кефиром ушел в кювет). Но что режет глаза в «Практике вольных путешествий» — так это настойчивый набор хитростей, благодаря которым странник получает ночлег и пропитание у аборигенов, которые зачастую беднее вяло работающего автостопщика из мегаполиса.

«В Индию — по-научному» — литературный памятник эпохе, написанный неподражаемым кротовским слогом. Разруха самостийного Закавказья: южноосетинские пограничники-вымогатели и армяне, бесцельно уставившиеся в телевизоры в грязи руин; грузины-воры и наивная попытка перейти заминированную границу азербайджанской Нахичевани. Развивающийся Иран, с нормальными трассами, где у власти находятся мрачные шиитские теократы, но граждане бойкотируют религию. В Пакистане и Индии экспедицию ждет кошмар: в этих до невозможности жарких странах людей не приучили к лотку и нужду они справляют на улице. Индостан и рядом — это царство суеверий, нищеты и криминала, где афганские беженцы проклинают талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), или вспоминают, как воевали за или против русских.

Такие были девяностые в тех краях. Кротову почему-то понравилось.