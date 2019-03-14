В преддверии праздников, которые сейчас принято называть гендерными, мы хотим поговорить о любви. О том, что делает нас счастливыми, мудрыми и сильными. Даже когда на пути возникает неприятность или препятствие. Особенно если мы ещё маленькие. Вот, например, одной из героинь этого обзора, мышке Жаби, ноль лет. Но большие или маленькие, а мы очень нуждаемся в том, чтобы рядом был кто-нибудь добрый, заботливый и любящий. Как комиссар Гордон! Или просто: как папа.

Полин Мартен, Астрид Деборд. Папа и я

Полин Мартен, Астрид Деборд. Папа и я

Полин Мартен, Астрид Деборд. Папа и я

В серии «Моя любовь» пополнение. Серия эта, вообще говоря, для самых маленьких — для тех, кто ещё не читает сам, а только смотрит картинки и слушает голос мамы. Или папы! Как в новой книге «Папа и я», где папин голос сопровождает малыша на самой большой и серьёзной дороге — дороге жизни. «А если?..» — спрашивает сын всякий раз. Если на дороге препятствие, если страшно, если остался совсем один? Папа? «Даже если я буду далеко-далеко, я всегда с тобой, — говорит папа. — Даже когда ты меня не видишь».

И тут становится понятно, что книга эта куда глубже, чем мы думали. В ней как бы два слоя — детский и взрослый. Ну, а глубокий философский смысл ребёнок и взрослый прочтут каждый по-своему: иногда одинаково, а иногда по-разному. Но и маленькие, и большие оставят в своём сердце вот это: любящий папа всегда рядом с тобой. Даже когда ты его не видишь.

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«Самокат»

Наталья Маркелова. Подарок маме единорога

Наталья Маркелова. Подарок маме единорога

С тех пор как в нашем мире поселились пони и единороги, зайчиками и лисятами от детей не отделаешься. Особенно когда речь идёт о таком серьёзном деле, как праздничный подарок. Ведь это ужасно сложно — подарок для мамы. Нужен ведь самый лучший! Да ещё и не как у всех, а единственный и неповторимый. Что же это за подарок? В смешной, доброй и — самую малость! — назидательной сказке Натальи Маркеловой действует чудесный второстепенный персонаж. Держите себя в руках, его зовут Серое Уныние. Как гениальный актёр вторых ролей, которого любит зритель и без которого никак. Так вот, без Серого Уныния в нашей сказке была бы сплошная карамель. Тем более что характер его оказывается неожиданным.

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«ИД Мещерякова»

Маница Музиль. Cлонёнок Савва и Львёнок Лёва

Маница Музиль. Cлонёнок Савва и Львёнок Лёва

А вот эти лоскутные сказки — для самых впечатлительных, неугомонных, тех, кого так и тянет докопаться до самой сути. Вот, например, слонёнок Савва. Бедный маленький слон, он так любит рассказывать, а никто не хочет слушать! Очень уж у него богатая фантазия. Один раз он даже спасся от льва — но кто же такому поверит. И вот оказывается, всё это время у него был слушатель. И жизнь вдруг стала совсем-совсем другой! Эта сказка очень напоминает «Папа и я» — помните, где сын спрашивает папу, что будет, если он останется совсем один? Сказку про слонёнка Савву вполне мог тот папа рассказать. Иногда кто-то совсем маленький, почти незаметный, может быть таким добрым и любящим, как будто он больше слона!

Львёнку Лёве, который улёгся под деревом, нужна полная тишина. «Господи, где он её возьмёт!» — поражается многоопытный взрослый — это ведь он читает книжку тому, кого ну никак не уложить. И точно, Львёнку придётся совершить настоящее путешествие. С приключениями. То Сова ухает. То кто-нибудь жужжит. То квакает. То хихикает! Просто неописуемо, сколько всяких звуков мешают уснуть челове… то есть львёнку. В конце концов и большой, и маленький читатель (он же слушатель) преисполняются решимости: главное — не заснуть. Иначе так и не узнаешь, есть ли такое место, где царит полная тишина.

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«Лабиринт-Пресс»

Ульф Нильсон. Комиссар Гордон. Последнее дело

Ульф Нильсон. Комиссар Гордон. Последнее дело

Представьте себе комиссара Мегрэ для детей. Нет, не для подростков, для дошкольников. Ладно, и для младших школьников. Скромное обаяние комиссара Гордона действует даже на взрослых. И это вполне объяснимо: ведь он самый добрый полицейский на свете! И, кроме того, большой специалист по кексам, чаепитиям и разными бюрократическим хитростям. С его-то опытом. История в этот раз невероятно запутанная: неизвестный с непонятными намерениями обижает всех в лесу. Причём так, что понятно только одно: за этим стоит кто-то один. В крайнем случае, двое. Трудно, очень трудно комиссар расследует своё последнее дело. И незаметно, чтобы не огорчить, передаёт полномочия юному помощнику. Ой! Помощнице. Энергичной, решительной и отважной мышке Жаби — совсем как комиссар в молодости.

Ах да. Мы забыли одну важную подробность. Комиссар Гордон — жаба.

3+

«Самокат»

Гжегож Каздепке. Детектив Позитивка

Гжегож Каздепке. Детектив Позитивка

Гжегож Каздепке. Новые расследования детектива Позитивки

Гжегож Каздепке. Новые расследования детектива Позитивки

Детектив Позитивка поселился в таком маленьком офисе, что туда не влезет ни один посетитель. Туда может втиснуться только ребёнок. Дети и есть обычные клиенты этого выдающегося сыщика. Его агентство называется «Розовые очки». Из оружия — кактус. А самое обычное дело — найти пропавшие носки Зузи. Или выяснить, кто ночью разбил вазу с хризантемами пани Маевской.

А кто, например, украл песок из песочницы? И кто отравил виноградом пани Маевску, Зую и Доминика, тем самым заблокировав все туалеты в доме, включая туалет в офисе самого детектива? Не иначе, как конкурент — сыщик Тухляк из «Безнадёги» опять ведёт свои происки! А кто разозлил тихого и миролюбивого пана Войтека?

Ответ сыщик находит мгновенно. А вот читатель юных лет, который скоро пойдет или уже ходит в первый класс, должен сам догадаться, как сыщик сделал свои выводы. И сделать кое-какие свои.

А вот когда к детективу Позитивке со своими проблемами обращаются взрослые, наш доблестный герой от удивления несколько минут не может прийти в себя. Поразительно, как люди бывают невнимательны. И ненаблюдательны. И подозрительны!

Справедливость требует признать: иногда и у пани Маевской, и у пана Войтека, и других есть все основания для подозрительности. От Тухляка так просто не избавиться, ещё чего. Но зато сам детектив Позитивка даже, кажется, не подозревает, что уют и доброта дома — он сам и есть. Кстати, «позитивка» по-польски — «музыкальная шкатулка».

5+

«Речь