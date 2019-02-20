



Иван Шилов ИА REGNUM

Израиль смог сделать то, что до сих пор мало кому удавалось, — расколоть Вышеградскую группу и оставить Польшу, которая входит в нее вместе с Венгрией, Чехией и Словакией, в одиночестве. Причем израильским политикам не пришлось особо стараться. Премьер-министру Биньямину Нетаньяху и и.о. министра иностранных дел Исраэлю Кацу достаточно было публично напомнить полякам об их роли в Холокосте и польском антисемитизме, как Варшава все сделала сама, на уровне президента, главы правительства и министра иностранных дел отказавшись ехать в Иерусалим на запланированный саммит Вышеградской группы.

Не спасло положение и то, что польские партнеры, которые все-таки отправились в Израиль, согласились официально отменить саммит, однако провели двусторонние переговоры с израильской стороной и объявили об открытии в Иерусалиме ряда учреждений. Больше всего в этой ситуации поляков потряс премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого еще сравнительно недавно в правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) называли великим союзником и братом. Премьер выступил на совместной конференции с Нетаньяху, выразив мнение, что было бы лучше, если бы представители всех стран Вышеградской группы приехали в Израиль. А заодно Орбан отметил, что проинформировал израильского премьера о предстоящих выборах в Европейский парламент, и это, по его словам, является одной из важных целей борьбы с антисемитизмом в Европе. Наступил, что называется, на больную мозоль полякам, да еще в такой момент.

Не выдержала даже обычно хладнокровная варшавская газета Rzeczpospolita, главный редактор которой Богуслав Хработа решил напомнить партнерам по Вышеградской группе, что и у них есть скелеты в шкафах. «В конце концов, не венгры были обвинены в «всасывании антисемитизма с молоком матери» и коллаборации, а только поляки. — пишет Хработа. — Как будто это мы создавали коллаборационистское правительство Хорти во время Второй мировой и сражались бок о бок с солдатами вермахта на Восточном фронте. Орбан пытался улыбкой замаскировать депортацию в Освенцим правительством Дёме Стояи? Ну да, это ведь часть истории, о которой Нетаньяху, конечно, не слышал. Зато, скорее всего, он помнит режим отца Йозефа Тисо, который не только содействовал нацистам в перевозке словацких евреев в концлагеря, но даже заплатил за «решение этой проблемы». Говоря о четвертом за столом, то у властей Протектората Богемии и Моравии в деле «окончательного решения» также не было полностью чистых рук».

(сс) European People's Party Виктор Орбан

Польская оппозиция с трудом сдерживает злорадство. Конечно, ей тоже не нравятся и она считает несправедливыми обвинения поляков в природном антисемитизме, но политическая борьба есть политическая борьба. Бывший посол Польши в Канаде и спикер МИД Польши времен правления «Гражданской платформы» (РО) Марчин Босацкий говорит о «слабости нашей дипломатии» и о том, что «мы никогда не были настолько маргинализированы в Вышеградской группе». По его мнению, организация международной конференции по Ближнему Востоку, где «главными звездами были США и Нетаньяху, была чревата колоссальным риском — помимо разыгрывания антииранской карты существовала угроза разыгрывания антипольской карты». Последняя и сработала. Инициаторы саммита, американцы и израильтяне, ждали от саммита, что он продемонстрирует наличие в Европейском союзе группы, поддерживающей санкции против Тегерана.

Однако Варшава решила сыграть по принципу и нашим, и вашим, вызвав в итоге раздражение как у стран — локомотивов ЕС, торпедирующих политику Вашингтона на иранском направлении, так и у США и Израиля. Частность, но она является завершающим элементом в пазле внешнеполитических неудач Польши практически на всех направлениях. При этом проправительственная пропаганда во всех неудачах Варшавы на международной арене видит «российский след», и не только в неудачах. Вашингтон? Там в Белом доме сидит президент Дональд Трамп, которого «избрал» российский президент Владимир Путин, а значит, русские и американцы могут договориться за счет поляков. Берлин? Клейма негде ставить на этих немцах, которые то и делают, что с Москвой ведут трубопроводы в обход Польши. Будапешт? Рим? Ведут дела с Россией. Остаются разве что англичане, однако их скоро не будет в ЕС, да и с ними надо быть осторожными.

Cezary Piwowarski Резиденция президента Польши

Варшаву больно бьет даже Украина. На торжественное заседание Верховной рады, посвященное пятилетию «российской агрессии», Киев пригласил лишь двух политиков польского происхождения — главу оппозиционной «Гражданской платформы» Гжегожа Схетыну и бывшего лидера этой партии, председателя Европейского совета Дональда Туска. Выступая перед украинскими депутатами, Туск завершил свою речь бандеровским приветствием «Слава Украине!», показав тем самым, как ему глубоко плевать на слова главы PiS Ярослава Качиньского о том, что «Украина с Бандерой в Европу не войдет». Многие эксперты отмечают, что польская внешняя политика является производной от внутриполитической борьбы. В этот год, важный с точки зрения выборов в Европарламент и сейм Польши, может случиться, что внешняя политика начнет диктовать свою повестку избирательной кампании «Права и Справедливости».

Нынешняя «польско-еврейская война» показала, как легко добиться от Варшавы заданной реакции, чтобы разыграть партию бесконечных «реакций на реакции», заставляя поляков ныть и все сильнее и сильнее расчесывать свои исторические болячки. Что будет в этой ситуации делать правящая партия? Опять винить во всем Россию, как будто это иголка в яйце, смерть Кощеева, которую сломай — тут же все наладится? Не поможет. Проблемы Польши заключаются в ней самой, ее сломанном пальце, который отзывается болью во всем теле, куда ни тыкай. Варшава, во-первых, должна разобраться со своей исторической памятью, раз она имеет для нее такое большое значение. Во-вторых, заново осмыслить и сформулировать внешнеполитические ориентиры, понимая, что в современных условиях фрагментации прежнего либерального мирового порядка ей не удастся усидеть на двух стульях сразу.