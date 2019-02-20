Госдума собирается наказывать за распространение фейков. Об этом заявил её спикер Вячеслав Володин. И решение это, в общем-то, назревало. Потому что в последнее время фейки появляются в нашей жизни чаще, чем пирожки на вокзале. И качества они примерно того же. Вызывают отравление, знаете ли.

Иван Шилов ИА REGNUM Пиноккио

Фейк-ньюс — термин Дональда Трампа, термин прижившийся. Однако само явление родилось гораздо раньше. И тем во многом обязано матрице постправды, когда любое высказывание становится насколько доступным, настолько и бездоказательным. Прошли времена, когда, как писал Умберто Эко, все факты нужно проверять в энциклопедии. Теперь достаточно сделать клик — и вот они, копи информации.

Беда в том, что среди их сокровищ убийственно много подделок, копий и симулякров. При этом одна ложь ссылается на другую, и так — до бесконечности. Это своего рода сад расходящихся тропок, где все они, как и объекты вокруг, лишь кажутся реальными. На самом деле, путник блуждает в ядовитом тумане и в итоге лишается главного, лежащего в основе искусства выживать, — умения отличать правдивое от ложного, оригинал от подделки, правильное от неправильного.

Цитата из кф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

Зачастую фейки рождаются от безответственности или желания хайпануть. Когда два данных фактора сочетаются, результат выходит особенно тлетворным. Так случилось, например, после пожара в кемеровской «Зимней вишне», когда блогеры и журналисты, что называется, наперебой принялись сообщать о сотнях трупах. Всё это транслировалось и ретранслировалось, напоминая хаотичное и чудовищно скорострельное размножение монстров. Много ли распространяющих фейки и дезинформацию извинились за это? И сколько признали свою неправоту?

Современному человеку свойственна безответственность (пусть эта фраза и выглядит как обобщение). Но — именно так. Человек всё чаще неспособен нести ответственность ни за страну, ни за семью, ни за пространство вокруг, ни даже за себя лично. Он всякий раз ищет себе оправдание, используя для этого иллюзию. История про фейки — из данной инфернальной оперы. Ведь легче всего быть безответственным именно в своих высказываниях. Желание хайпа, спешка, лень — верные соратники того, чтобы выбросить в эфир очередную порцию неправдивых вестей.

Есть и то, что сидит глубже, — патологическое неумение отличать правду от лжи. Оно вызвано не только личными особенностями, но и в целом формирующей матрицей. В ней нас долго и нудно убеждали и убеждают, что истины как таковой не существует. Всё возможно, всё дозволено и всё разрешено. Каждый может иметь то мнение, какое он хочет. И за слова отвечать необязательно. Важен лишь ракурс, угол зрения. Подобная логика зачастую сопряжена с эгоизмом и гедонизмом, опять же свойственными современному обществу.

Ложь

Но странным и наивным было бы полагать, будто распространение фейков — процесс сугубо непроизвольный, бессистемный. Нет, реальность, которая создаётся вокруг взамен реальности объективной — виртуальная, матричная — если не управляема, то, безусловно, стремится к этому. Её отдельные сегменты подчиняются вполне конкретным организациям и лицам, использующим фейки в своих интересах. Это своего рода мошенничество, напоминающее торговлю эликсиром бессмертия или амулетами успеха в средние века — информационный бизнес, приносящий солидную прибыль и, конечно же, власть.

При этом фейк определяется как фейк лишь тогда, когда он бесполезен или вреден. Однако если от него есть прок, и он служит определённым интересам, тогда не только подаётся как безальтернативная правда, но и со временем становится ею, вытесняя когда-то существовавшую истину. Вопрос лишь в доступе к источникам, умении проверять и, главное, в числе сторонников. Джордано Бруно не смог доказать свои теории большинству — его сожгли. Точно так же поступают сегодня с теми, кто ещё пытается хранить и доносить истину. Она становится вредна и опасна, а значит, подлежит уничтожению.

Да, с самим феноменом фейка бороться невозможно. Мир являет собой удивительно эклектичное, а порой дисгармоничное образование, где хаос заполняет собой всё, но есть участки, контролируемые и структурируемые теми, кто данный хаос продуцирует и питает.

Фейковые новости

Однако можно и нужно бороться с создателями и носителями фейков. Это вполне конкретные люди, которых необходимо научать ответственности и за свои действия, и за свои слова. И вместе с тем люди, что важнее, нуждающиеся в умении, а главное — в желании различать и отстаивать правду. Последнее, повторю, куда более существенно. Ведь в первом случае борьба с фейками вполне может превратиться в борьбу с инакомыслием. Альтернативное мнение при определённых условиях в определённой системе слишком легко объявить ложью, а после привести тому сотню лживых, но эффективных доказательств. И это ещё опаснее, потому что в принципе исключает правду.

Но только с истиной есть шанс, сколько бы ни говорили, что у каждого она своя, достичь консенсуса и примирения. Необходима основа, от которой можно оттолкнуться. Без неё любое мнение изначально превращается в фейк, что, на самом деле, полбеды; куда страшнее — когда уже фейк становится инструментом и оружием раздора. К этому сегодня нас устремляют, и помогать тут однозначно не стоит. Потому подходить к данному вопросу — наказанию за фейки — необходимо насколько точечно, настолько и обстоятельно. Без ветра в головах и перегиба на местах, что, согласитесь, у нас порою случается.