На фоне приближающегося второго саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном среди экспертов сохраняется обеспокоенность в отношении тех уступок, на которые может пойти Трамп во время переговоров. Одно из главных опасений американских и южнокорейских аналитиков заключается в том, что Трамп может пойти на сокращение американского военного контингента в Южной Корее, так и не получив взамен никаких значительных уступок со стороны Северной Кореи. На протяжении длительного времени существовало табу на любые разговоры о сокращении американских войск в Южной Кореи. Однако если Северная Корея согласится сделать заслуживающие доверия шаги в направлении денуклеаризации, то США могли бы пойти на частичное сокращение американских войск в Южной Корее, пишет Карл Фридхоф в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Соединенные Штаты уже выводили часть своих войск из Южной Кореи. В 1954 году, через год после окончания Корейской войны в результате перемирия, в стране насчитывалось примерно 223 тыс. военнослужащих США. В разные периоды времени численность американских войск колебалась, при этом присутствовала устойчивая тенденция к сокращению их численности до текущих 28 тыс. 500 военнослужащих. США четыре раза сокращали свои войска в Южной Корее с интервалом в 13−21 год. С момента последнего сокращения прошло 14 лет.

Морские Котики США на военных учениях в Южной Корее

По мере сокращения американских войск Южная Корея предпринимала дополнительные шаги, чтобы укрепить свою обороноспособность. В течение десятилетий Сеул продолжал наращивать свой оборонный бюджет по мере экономического развития страны. В настоящий момент южнокорейский оборонный бюджет является 10-м по величине в мире. В 2019 году Сеул планирует потратить на оборону $42 млрд, что на 8,2% больше, чем в 2018 году. Это самое масштабное увеличение оборонного бюджета за последние 10 лет.

В условиях растущей боеспособности Южной Кореи Соединённые Штаты должны ответить на вопрос, какой численности американских войск было бы достаточно для решения задач в сфере безопасности на Корейском полуострове? Задача американских сил заключается не в том, чтобы в одиночку отразить возможное вторжение Северной Кореи. Военнослужащие США должны замедлить продвижение северокорейских сил, пока Вашингтон не предпримет более масштабный военный удар. Если более ограниченный американский контингент будет способен решить задачи в сфере безопасности, то США могли бы частично сократить количество войск в Южной Корее.

В прошлом, перед тем как сократить численность американского контингента, Вашингтон проводил консультации с Южной Кореей. Однако также стоит учитывать то, что в прошлом Трамп показал, что он мог бы полностью вывести войска без каких-либо значительных уступок со стороны Северной Кореи. В этом случае Трамп совершил бы крупную стратегическую ошибку, которая нанесла бы необратимый ущерб военному союзу между США и Южной Кореей, а также долговременный ущерб позициям США в регионе.

The White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

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Сокращение численности войск США стало бы особенно чувствительным именно сейчас, учитывая недавнее новое соглашение между Южной Кореей и США о материально-техническом обеспечении страной размещения войск. Подробности этого соглашения не распространяются, но ранее сообщалось, что в 2019 году Сеул выделит на обеспечение американских войск почти $900 млн, т. е. возьмёт на себя примерно 50% от общих расходов. В рамках предыдущего пятилетнего соглашения Южная Корея тратила на обеспечение войск США $850 млн. Ранее Трамп заявил, что Южная Корея должна взять на себя оплату 100% расходов, связанных с обеспечением военных США. Такое требование очень непопулярно среди южнокорейской общественности. В данном контексте сокращение американских войск может быть расценено как наказание Южной Кореи. Этого необходимо избежать.

На протяжении всего процесса сокращения американских сил в Южной Корее политика сдерживания в отношении КНДР оставалась эффективной. Однако в прошлом, сократив свои силы в Южной Корее, США так и не получили каких-либо уступок со стороны КНДР. Администрация Трампа могла бы использовать сокращение войск в качестве рычага для получения значимых уступок со стороны Пхеньяна. Также Трамп должен позаботиться о том, чтобы избежать полного разрушения своего союза с Южной Кореей.