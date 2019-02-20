Если президент США Дональд Трамп согласится с выводами, содержащимися в докладе министра торговли США Уилбура Росса, о том, что немецкие автомобили представляют опасность для национальной безопасности США, отношения между Вашингтоном и Берлином достигнут самого низкого уровня после окончания Второй мировой войны, пишет Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

Германский автомобиль +

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Содержание доклада министерства торговли пока не обнародовали. Ранее Трамп уже угрожал 25-процентными пошлинами на автомобили иностранного производства. Доклад Росса может послужить оправданием для введения подобных пошлин. Германия и её партнёры по Европейскому союзу готовятся к худшему. На Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 16 февраля, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что знает о том, что содержится в докладе Росса:

«Крупнейший завод BMW находится в Южной Каролине — не в Баварии, а в Южной Каролине… Если эти автомобили, построенные в Южной Каролине, а также автомобили, построенные в Баварии, внезапно стали представлять опасность для национальной безопасности США, то нас это не может не пугать».

Что именно напугало Германию? Испуг возник не просто вследствие того, что через 30 лет после падения Берлинской стены Германия вновь может превратиться в угрозу для национальной безопасности США. Дело заключается в том, что 25-процентные пошлины подорвут значительную часть экономического роста ФРГ, который в 2019 году может составить всего 1%. Согласно отчёту Oxford Economics, опубликованному в 2018 году, пошлины снизят экономический рост на 0,2 процентного пункта, и, возможно, этот показатель может удвоиться из-за повышенной неопределённости и сокращения инвестиций.

Car leasing made simple Эмблема BMW

На прошлой неделе в Институте экономических исследований общества имени Лейбница в Университете Мюнхена сообщили, что американские пошлины приведут к сокращению немецкого экспорта автомобилей на 7,7%, при этом общий объём продаж автомобилей может упасть на 4,9%. Пошлины приведут к сокращению добавленной стоимости в автомобильной промышленности примерно на $7,9 млрд. Объём производства автомобильной промышленности Германии может сократиться на $5,6 млрд, или примерно на 0,1%. Учитывая то, что рост экономики Германии замедляется, американские пошлины могут привести к рецессии.

Ранее США оказали давление на Германию из-за ядерного соглашения с Ираном, российского газопровода «Северный поток — 2» и использования китайского телекоммуникационного оборудования. Пошлины на немецкие автомобили будут равносильны враждебным действиям, сравнимым по своей эффективности с санкциями, которые Соединённые Штаты ввели против России — своего противника, а не союзника.

Ряд недавних социологических опросов показал глубокую неудовлетворенность граждан Германии тем, как развиваются отношения с США. Согласно данным некоммерческой организации Atlantik-Brücke, 85% граждан Германии считают, что отношения с США являются «скорее негативными» или «очень негативными», а 58% респондентов уверены, что Германии необходимо больше дистанцироваться от США. В другом исследовании, проведённом DeutschlandTrend, указано, что граждане Германии считают Китай более надёжным партнёром, чем США. Ещё один опрос показал, что граждане ФРГ считают, что США являются самой большой угрозой для мира во всём мире.

Hannes Grobe Автомобильный завод Wolkswagen

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Американские пошлины, причинив экономический ущерб одному из самых ярких символов национальной гордости ФРГ — автомобильной промышленности, лишь укрепят негативное отношение граждан Германии к США. Вся Германия, а не только Меркель, может ополчиться против Трампа. Исследование Atlantik-Brücke показывает, что избиратели всех основных немецких партий едины в своей негативной оценке немецко-американских отношений.

Администрация Трампа должна сделать шаг назад и хорошенько подумать, действительно ли она хочет двигаться по данному пути. Немецкие социологические исследования показывают, что США уже не просто подрывают альянс, они теряют имидж самой могущественной страны. Граждане Германии могут полностью пересмотреть своё отношение к США. Для США подобная переоценка не сулит ничего хорошего.