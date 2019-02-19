В 2017—2018 годах печатный орган белорусской общественной организации «Товарищество белорусского языка» (ТБМ) опубликовало серию статей, обеляющих и восхваляющих чеченских террористов Шамиля Басаева, Руслана Гелаева, Зелимхана Яндарбиева и других. Реагируя на возмущение общественности, председатель ТБМ — член Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Елена Анисим в интервью белорусским и зарубежным изданиям заявила, что расценивает такую реакцию и соответствующие публикации журналистов как попытку лишить белорусов выбора, давление на госорганы республики и покушение на её суверенитет и независимость. Причём угроза эта, по её словам, исходит от ФСБ России.

Facebook.com/agafonov.by Артем Агафонов

О реакции белорусской общественности на деятельность ТБМ, позиции государственных органов в скандальной ситуации и перспективах уголовного преследования члена законодательного органа другой части Союзного государства Белоруссии и России в интервью ИА REGNUM рассказал сопредседатель оргкомитета белорусского движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Facebook.com/agafonov.by Артем Агафонов

ИА REGNUM: Насколько заметна была деятельность ТБМ в белорусской общественно-политической жизни до серии скандальных публикаций, преподносящих чеченских террористов в позитивном ракурсе?

— До сих пор ТБМ воспринималось, как довольно нишевая организация, хоть и следовавшая в русле националистической идеологии, но особо не выходящая за рамки своей специализации — продвижения белорусского языка, борьбы за увеличение его роли во всех сферах жизни общества и придание ему статуса единственного государственного.

ИА REGNUM: Известно, что ТБМ давно сотрудничает с властями республики в рамках проводимой ими политики «белорусизации». Также известно, что Анисим не просто так получила место в Палате представителей. С учётом этого, насколько оправданно называть ТБМ оппозиционной организацией, а её лидера — «одной из двух оппозиционных депутатов» в законодательном органе?

— Анисим вовсе не считалась какой-то экстремисткой, скорее — обычной недалекой оппозиционной функционеркой, специализирующейся на языковой тематике. Поэтому явного отторжения у власти она не вызвала, а пользу в рамках «белорусизации» принести могла. Да и в отношениях с западными «партнёрами» наличие такой фигуры в статусе депутата было дополнительным козырем.

BELMEDIASCHOOL.ORG Елена Анисим

ИА REGNUM: Вы можете припомнить прецеденты столь длительной и последовательной пропаганды терроризма ранее в белорусской прессе?

— Разве что в девяностых. Помнится, тогда Зенон Позняк на одном из митингов в положительном ключе отозвался о Джохаре Дудаеве и среди оппозиционных изданий нашлись те, кто его поддержал. Но тогда даже в оппозиционной среде его слова вызвали скорее осуждение, чем понимание.

ИА REGNUM: То есть нынешний скандал можно считать беспрецедентным?

— В XXI веке — да.

ИА REGNUM: И как же себя в сложившейся ситуации ведёт мининформации Белоруссии? Может быть, известно о пресловутых «предупреждениях» изданию ТБМ или как-то себя проявили псевдоэксперты из Республиканской экспертной комиссии при этом министерстве, ранее отметившиеся в политических репрессиях по уголовному «делу регнумовцев»?

— К сожалению, о какой-либо реакции на обращения неизвестно, хотя сроки рассмотрения заявлений уже истекли. И это — не единичный случай. Увы, мининформ обычно старается закрывать глаза на «художества» националистов.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Корреспонденты ИА Regnum Юрий Павловец и Сергей Шиптенко (в первом ряду) в Верховном суде

ИА REGNUM: Генпрокуратура и МВД, к которым редакция издания «Телескоп» направила обращение с просьбой дать правовую оценку пропаганде международного терроризма в печатном органе ТБМ, тоже молчат?

— Статьи о пропаганде международного терроризма в белорусском УК нет, поэтому привлечь именно за это невозможно. Однако в публикациях Николая Дедка на сайте «Новага часу» (сайт издания ТБМ, — прим ред.) можно легко усмотреть разжигание межнациональной вражды, что является составом преступления по ст. 130 Уголовного кодекса. И меня очень удручает, что уголовное дело против него не возбуждено.

Пора перестать реагировать на слова западных политиков и прикормленных ими местных «правозащитников» и начать пресекать деятельность тех, кто разжигает в Беларуси гражданскую войну, подобную той, что идёт на Украине и старается стравить братские народы.

ИА REGNUM: Как же так — есть ведь установленные президентским декретом сроки рассмотрения обращений и обязанность реагировать на подобные факты?

— Есть закон «Об обращениях граждан», устанавливающий 15-дневный срок рассмотрения таких заявлений, который может быть увеличен до месяца, если рассмотрение требует дополнительных действий. В случае, если дать ответ не получается и через месяц — отправителю обязаны выслать письменное уведомление с указанием причин задержки. Как я понимаю, эти требования закона чиновники нарушили.

ИА REGNUM: Вы выступили с открытым письмом в адрес Анисим, свою позицию обозначил также член Бюро ЦК белорусской партии левых «Справедливый мир» — Сергей Возняк, лидер белорусской «Либерально-демократической партии» Олег Гайдукевич, председатель «Республиканской партии труда и справедливости» Василий Заднепряный и другие. Кто-нибудь значимый в общественно-политической жизни Белоруссии встал на защиту Елены Анисим, газеты ТБМ и автора скандальных публикаций — как бы «анархиста» Николая Дедка?

— Из сколько-нибудь заметных фигур с официальным заявлением в поддержку Анисим и «Новага часу» выступил разве что председатель партии БНФ Григорий Костусев. Впрочем, от лидера крупнейшей националистической партии это было ожидаемо. Остальные либо осудили, либо им хватило политической брезгливости, чтобы не поддержать и самим не запачкаться в этом дурно пахнущем деле.

ИА REGNUM: То есть в моральном осуждении деятельности Анисим и компании наблюдается белорусской консенсус?

— В целом — да. Если не считать маргиналов.

ИА REGNUM: В одном из последних интервью русофобскому сетевому изданию Анисим заявила, что расценивает критику в свой адрес «как вмешательство во внутреннюю государственную политику Беларуси», как «часть пропагандистской войны против Беларуси и против тех представителей общественных и политических сил, которые готовы отстаивать независимость страны всеми доступными средствами» и «которые хотят белорусизации». Как это следует понимать?

— Конечно, это можно считать признаком невысокого интеллекта и сильно завышенной самооценки. Фактически, только заявив о намерении баллотироваться и имея нулевые шансы на победу, она уже заявляет: «Государство — это я». Но это — стандартная тактика националистов, которые любую критику в свой адрес пытаются преподносить, как атаки на суверенитет и государственность. Просто в случае с Анисим это выглядит особенно нелепо.

Odnarodyna.org Флаг белорусских националистов

ИА REGNUM: То есть Гайдукевич, например, который также намерен участвовать в президентской кампании, не осуществляет то самое внешнее вмешательство, о котором говорит Анисим?

— Если такое вмешательство кто-то и осуществляет — так это различные западные фонды, десятилетиями спонсирующие и «крышующие» различные оппозиционные структуры.

ИА REGNUM: Правомерно ли в контексте нынешнего скандала и заявлений Анисим поставить знак равенства между «белорусизацией» и пропагандой терроризма, русофобией и местечковым шовинизмом?

— Я не против белорусского языка. Это национальное достояние и его нужно беречь. Но такие деятели, как Анисим, сильно его дискредитируют. Настолько, что в сознании многих такой знак равенства ставится. Убежден, что, если власть хочет действительно заняться популяризацией белорусского языка, она должна делать это не в ущерб правам русскоязычного большинства и при этом решительно откреститься от таких помощников, как Анисим.

ИА REGNUM: Уместно ли предположить, что заявление Елены Анисим об участии в президентской кампании — это такой хитрый ход, чтобы избежать уголовной ответственности?

— Возможно. А возможно — это хитрый ход самого Лукашенко. Анисим — идеальный спарринг-партнер для него. Агрессивная, недалекая, лишенная всяческой харизмы и, вдобавок, замаранная поддержкой террористов.

ИА REGNUM: В свете интеграционных заявлений Александра Лукашенко, его регулярных заявлений на тему российско-белорусского братства и тому подобного — может ли он пойти на такой шаг, как поставить вопрос о лишении Елены Анисим депутатского иммунитета? Ведь он прибегал уже к подобным мерам в отношении членов верхней палаты Нацсобрания, впоследствии осужденных за коррупционные преступления.

— Это было бы сильным ходом, но сомневаюсь, что он это сделает. Националисты пользуются покровительством Запада, с которым он ссориться не хочет.

ИА REGNUM: Предположим, что Лукашенко решится на такой шаг — вряд ли «палаточники» сами инициируют развязку рук прокурорам и следователям, пойдёт ли ему это на пользу?

— По крайней мере, в общественном сознании он свой авторитет таким шагом укрепит. Ведь в свое время он пришел к власти как противник агрессивного национализма. И именно такой позиции ждут от президента его избиратели.

ИА REGNUM: Ранее западные дипломаты и НГО активно поддерживали русофобов в Белоруссии — благодаря им упомянутый Николай Дедок отделался относительно лёгким наказанием за атаку на российское посольство с «коктейлями Молотова». Поддержат ли они сейчас проповедников терроризма, радикального национализма и русофобии, отбеливателей работорговцев и головорезов в буквальном смысле этого слова?

— Они поддержат кого угодно при условии, что он будет выступать против России. Посмотрите на Украину, там они не гнушаются поддерживать даже открытых нацистов.

europafm.ro Коктейль Молотова

ИА REGNUM: Возможно, это случайность и совпадение, однако до Анисим кто-нибудь заявлял о намерении стать кандидатом в президенты Белоруссии в эфире польской радиостанции?

— Я специально не отслеживал, кто и где делал подобные заявления. Однако обычно для объявления таких событий собирают специальные пресс-конференции.

ИА REGNUM: То есть и в этом Анисим может считаться первопроходцем?

— Возможно.

ИА REGNUM: В нескольких публичных заявлениях Анисим оценила свою электоральную поддержку как кандидата в президенты на уровне 40%. В то же время белорусские социологи не видят и 10% в совокупном рейтинге всех потенциальных соперников Лукашенко по президентской гонке. Зачем она делает такие заявления?

— Есть такое модное словечко — хайп. Вот ради него и делает.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

ИА REGNUM: Недавно в столбцовской школе случилась трагедия, ставшая топовым сюжетом белорусских СМИ — школьник убил учительницу и ученика, ещё двое школьников оказались в реанимации. Произошло это на территории избирательного округа Елены Анисим — как она повела себя в этой ситуации?

— В первый день — никак. Просто не заметила. Во второй день опубликовала соболезнование, а отсутствие оперативной реакции объяснила тем, что общается с избирателями напрямую. На редкость глупое объяснение — ведь нельзя за день встретиться с десятками тысяч граждан и обратиться к каждому. Интернет политикам как раз и нужен для подобного прямого общения с гражданами.

ИА REGNUM: Примерно в то же время в одном из минских лицеев повесился школьник, на что никак не отреагировали ни белорусские публицисты, ни чиновники пресловутой «идеологической вертикали». До этого республику потрясли «дело Казакевича» и «дело Скакуна». Что происходит с белорусской молодёжью и несут ли за происходящее ответственность такие деятели, как Анисим?

— Безусловно, националистическая пропаганда повышает уровень агрессии в обществе. Однако я не думаю, что здесь существует прямая связь. Предпочитаю дождаться ответов от следствия, а не строить преждевременные догадки подобно самим националистам, успевшим обвинить во всем «Русский мир».

ИА REGNUM: Вы также являетесь общественным деятелем, публичной персоной и также заявили о намерении участвовать в избирательной кампании — парламентской. Ваше общественное движение также располагает медиаресурсом. В связи с этим вопрос: насколько широко белорусские кандидаты в президенты или кандидаты в депутаты будут использовать пресловутый «чёрный пиар»?

— Попытки, конечно, будут. Очень надеюсь, что законодательство не позволит избирательной кампании превратиться в вакханалию. В конце концов, клевета, публичное оскорбление и прочие проявления «чёрного пиара» вполне попадают под конкретные статьи УК и КоАП. Если против меня будут пытаться вести подобного рода грязную кампанию — буду действовать жестко, но в рамках законодательства.

ИА REGNUM: То есть в другой части Союзного государства Белоруссии и России могут надеяться, что пропагандисты терроризма и русофобии останутся на периферии общественно-политической жизни?

— Это — активное, крикливое и любящее говорить о собственной значимости меньшинство. Причем меньшинство ничтожное по численности. Таким, надеюсь, останется. Хотя опыт все той же Украины говорит о том, что полностью уверенным в таких делах быть нельзя.