Довольно забавно наблюдать за развитием истории вокруг пресс-релиза о внесении 13 февраля 2019 года в Сенат США законопроекта под официальным наименованием «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA). Сами авторы, а с их подачи и пресса, включая российскую, окрестили инициативу «санкциями из ада». В отличие от всех прошлых, эти касаются практически всего, и теперь уж, по мнению сенаторов, Россия точно «умрет».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыльные пузыри

Однако на протяжении прошедшей недели алармисты так и не смогли окончательно определиться, что именно точно «должно убить» Россию? Сначала главной ахиллесовой пятой позиционировался запрет на участие в российском госдолге. Потом комментаторы документ почитали внимательнее и поняли, что несколько погорячились. Еще полтора дня фатальной угрозой преподносилось возможное расширение «персонального» списка.

Чтобы потом все предыдущее забыть и начать сокрушаться угрозой российскому банковскому сектору. Мол, формулировки DASKA таковы, что в любой момент США могут «поставить к расстрельной стенке» абсолютно любой российский банк. Впрочем, не российский тоже. Однако теперь поступила новая вводная: Россия должна умереть потому, что Америка вот-вот наложит санкции на все российские СПГ-проекты за рубежом. И вот тогда точно все!

Даже такой вездесущий эксперт, как Алексей Кудрин, «прослезился» на эту тему — ему снова увиделся некий «шок»…

Следует отметить, определенный резон в последнем аргументе действительно есть. Но тут все снова получается как в известном анекдоте про «не выиграл, а проиграл, и не в шахматы, а в преферанс»… Потому что DASKA вообще совсем не про это.

Для справки. Российские зарубежные СПГ-проекты не только не существуют в природе, они даже не планируются в теории. По той простой причине, что в их основе всегда лежит добыча газа, а она самая рентабельная только у нас. Пытаться влезать в чужие проекты практического смысла не имеет, они все основаны на стороннем покупном газе, да еще и на логистике в лице отдельных, не входящих в схему, компаний. Словом, по сравнению с российскими условиями там даже чисто по экономике невыгодно. А в сочетании с политическими рисками так они вообще убыточные. Так что угрожать тому, чего нет, американские сенаторы могут хоть до морковкиного заговенья.

Gazprom.ru СПГ-танкер

Проблема заключается в другом, и имеет она минимум две важные ключевые стороны. Во-первых, в «санкциях из ада» про Россию только название. Так сказать, в качестве преамбулы и чтобы снять вопрос — зачем вообще это надо. Американский парламент в этом плане является «бешеным принтером» гораздо больше российского. Карьерный рост сенаторов прямо зависит от публичной известности и наличия «побед», хотя бы даже просто медийных.

Санкции в этом смысле инструмент вообще беспроигрышный, лично грудью вставать в атаку на реальные пулеметы не требующий. Российское вмешательство в американскую демократию уже третий год является отлично раскрученным, хорошо узнаваемым, потому легко монетизируемым брендом.

С этого места начинается во-вторых. DASKA направлен не против России. В случае его принятия (а шансы на успех весьма высоки) Америка официально разрешает себе вводить санкции против любой компании вне зависимости от ее юридической или национальной принадлежности. Крайняя расплывчатость описания характера угрозы ошибкой вовсе не является. Наоборот, она позволяет «подводить под монастырь» буквально кого угодно. Учитывая тесное и многоуровневое переплетение деловых интересов и финансовых потоков, любая сколько-нибудь серьезная компания, хоть где-нибудь, хоть как-нибудь, но «с русскими пересекается». Причем угрожаемая область может браться буквально с потолка.

Стратегическая цель происходящего понятна. Соединенные Штаты находятся в состоянии оформления развода со всем прочим миром. Как это сплошь и рядом случается между простыми людьми в быту, за прошедшие годы образовалось слишком много «общего имущества», которое сейчас необходимо четко разделить. Очень желательно — сильно в свою пользу согласно популярной позиции: что мое — то мое, что наше, то уже наполовину мое, что твое — то тоже в изрядной степени наше, а значит, тоже мое как минимум наполовину, в общем, логика Попандопуло.

Чтобы заставить американские транснациональные корпорации снова вернуться под безоговорочный контроль государства, Вашингтону остро необходимо на корню ликвидировать всю офшорную вольницу. Результат, кстати не без успеха, достигается путем расширения экстерриториальности внутреннего юридического механизма США.

Это очень удобно, когда судьбу иностранных компаний за рубежом, а то и целых стран (см. историю с «иском возмездия» против Саудовской Аравии) может решать любой мелкий суд в каком-нибудь графстве штата Канзас. Осенью 2016 года американский конгресс принял закон, разрешающий американским судам привлекать к ответственности целые государства. Разве что тогда речь шла только о терроризме. Сейчас пятеро сенаторов лишь немного раздвинули рамки дозволенного и на любые хозяйственные вопросы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Чем это грозит миру? Так чтобы особо чем-то новым — то нет. Вашингтон повышает градус противостояния. Но не столько с миром, сколько во внутриполитической войне демократов с республиканцами, где первые играют преимущественно за глубинное государство, а вторые — за внутрикорпоративную Америку. Впрочем, история с лимонами показывает, что расклад носит несколько более сложный характер и выливается в войны не столько политические, сколько клановые.

В США их несколько. Причем разных не только политически, но и по масштабу денег. Важно отметить еще и влияние либерального принципа превосходства обособленности. Это когда все, безусловно, равны, но отдельные группы тем не менее явно равнее прочих. Раньше, еще лет десять назад, крупнейшие центры силы были, во-первых, стабильны, во-вторых, свой главный профит они добывали на внешних рынках. Тем самым создавая для всех, кто поменьше, достаточно пространства для интриг и маневров ради собственных интересов. Теперь свободные рынки закончились, настала фаза «внутренней консолидации», прекрасно описываемой известным афоризмом из кинофильма: «Боливар не вынесет двоих».

Чем это грозит России? Из муссируемых в прессе страшилок — ничем. «Северный поток — 2» американцы остановить не могут потому, что Германия самоубиваться во славу США явно не намерена. Как-то сломать российскую экономику, препятствуя внешним займам, они не в состоянии тоже.

Кстати, сказать спасибо за это нужно как раз американцам. До выхода в финальную фазу «американского проекта на Украине» в Кремле еще существовали определенные разночтения между либералами и государственниками на тему источников финансирования российской экономики. Но после февраля 2014 года мы внешний долг лишь погашаем, причем весьма интенсивно. Даже с некоторым опережением графика. К концу 2018 года предполагалось иметь долгов не более 40% от ВВП, однако закончили год с суммой в 33%.

Впрочем, поблагодарить США следует дважды. Чем сильнее они там закручивают гайки с доступом к скудеющей реке доходных источников в мире, тем чаще «неамериканский» бизнес эти запреты игнорирует. Пока еще не так сильно публично, все больше обходными путями, однако пример с размещением российских евробондов 27 ноября 2018 года наглядно показывает — нет проблем. Мы без каких-либо особых сложностей заняли 1 млрд евро под 3% годовых с погашением в декабре 2025 года.

Единственная сложность, с которой Россия действительно может столкнуться, заключается в высокой степени зависимости нефтегазовой отрасли страны от иностранного оборудования. В том числе в области СПГ, в последние пять лет ставшей сильно политизированной.

Как потому, что с ее помощью сама Европа собиралась парировать «экспансию российского трубопроводного газа», так и потому, что привязать ее к себе экономически США намеревались тоже через поставки сжиженного газа, которого у них все еще нет, но которым они пытаются уже третий год подряд «торговать» как реально существующим. Во всяком случае, Трамп его сумел продать на корню одновременно как Европе, так и Китаю. Сейчас ведутся переговоры о третьем разе — президент США обещает «завалить американским газом» Индию.

Gazprom.ru «Северный поток»

Учитывая темпы, с которыми дядя Сэм газовые рынки проигрывает, попытки если не прямым, то хотя бы косвенным образом сунуть лом в российский механизм стоит ожидать вполне. Однако сколь-нибудь мощными, тем более фатальными, они быть не могут в принципе. Не потому, что «добрые люди так себя вести не могут», просто в том или ином виде российская нефтегазовая отрасль находится под точечными стратегическими санкциями еще с советских времен.

В условиях узловых ограничений мы жить не только научились, мы сумели придумать даже успешную стратегию роста. Во всяком случае, результаты «российской газовой экспансии» явно налицо. Так что страшилки про остановившийся трафик по Севморпути следует оставить на совести журналистов.

Но вот о чем все же стоит подумать, так это над расширением границ программы импортозамещения на производство необходимого нам оборудования. Это, конечно, совсем не то же самое, что заменить импортный сыр или молоко с мясом. Тут сложнее, дороже и явно не так быстро по срокам. Но положение того требует. Да и польза очевидна.

В конце концов, только на США мир не заканчивается. Уже с середины текущего века нам предстоит всерьез конкурировать с Китаем. Так что развитая многоукладная и многопрофильная промышленная база России понадобится более чем очень. Самое время приступать. Да и повод есть весьма даже существенный.