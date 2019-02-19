Расположенный во Владимирской области городок Александров вновь «прокатили» с включением в «Золотое кольцо России» — родословной, мол, не вышел. Зато областные власти и «мусорные бароны» предуготовили ему не менее славную судьбу мусорной столицы Владимирщины. «Фи!» — скажет брезгливый читатель. Да, ответим мы ему, слава с душком, но по временам и популярность.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Считаем, что Александров непременно нужно включить в «Золотое кольцо России», насчет древности заметим — это как считать, а вот то, что здесь свято чтут традиции, можно наблюдать и поныне. Ведь то, как реализуются мусорные проекты, на наш непросвещенный взгляд, происходит так же, как и во времена гостившего в этих местах царя Ивана Грозного. Так и видим, как боярин просит: «Мол, батюшка-государь, свалка переполнилась, землицы бы к ней», — а царь ему в ответ: «Ступай к дьяку, он тебе грамоту напишет».

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Читая любезно предоставленные александровцами документы, диву даешься тому правовому нигилизму, с которым власти на местах обращаются с российским законодательством и мнением граждан, интересам которых чиновники якобы призваны служить.

Всё это безобразие, наверное, можно было бы списать на волюнтаризм прошлого губернского начальства, проигравшей выборы Светланы Орловой. Которая на словах всячески поддерживала справедливые требования граждан, а при этом в регион активно завозился московский мусор и заходили так называемые инвесторы.

Перелома в отношении областных властей к проблемам мусоропереработки не произошло. Новоизбранный губернатор также на словах всецело на стороне граждан, против расширения опасных полигонов, против превращения региона в свалку отходов московской реновации. Однако реального сдвига местные жители пока так и не ощутили. И опять виноваты приезжие «бузотеры», которые мутят население и не дают начальству спокойно, так сказать, в рабочем режиме решить накопившиеся проблемы.