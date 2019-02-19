Польско-израильские отношения искрят, констатирует Gazeta Olsztyńska (Ольштын). Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что поляки сотрудничали с немцами во время Холокоста. И.о. министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац добавил, что «поляки всосали антисемитизм с молоком матери». Эта формулировка возмутила премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и других польских политиков, включая оппозицию. «Заявления Нетаньяху и Каца в Польше все критикуют, возможно, потому, что это обобщающие слова, — замечает профессор Славомир Бурыла, историк, автор книг «Война и окрестности», «Невыразимые темы», «Вокруг гибели. Зарисовки о литературе о Холокосте». — У премьер-министра Израиля Ицхака Шамира были личные причины говорить такое, потому что его отец был убит поляками, но он отказался от таких речей. Тема немецкой оккупации в Польше и современные отношения между поляками и евреями очень запутанные и, чему мы свидетели, наболевшие. Но говорить об полном сотрудничестве поляков и немцев недопустимо. Этого не было — ни на уровне правительства в изгнании, ни на уровне подпольного польского государства. Польша, в отличие от Венгрии, Словакии или Румынии, не сотрудничала с нацистами».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если бы не было антисемитизма, Израиль его бы изобрел», — заявил в эфире программы Rozmowie pod krawatem политолог-американист Артур Врублевский, сообщает Radio Szczecin (Щецин). Так он прокомментировал известные выступления израильских политиков. Врублевский обратил внимание на исторические факты, в том числе и на то, что евреи тоже сотрудничали с немецкими палачами, равно как и существовали «шмальцовники» (люди, шантажировавшие укрывающихся евреев и помогающих им поляков, или доносившие на них за деньги оккупационным властям — ИА REGNUM ). Однако несправедливые обобщения израильского министра иностранных дел об «антисемитизме поляков, всосанном с молоком матери», абсолютно неприемлемы, сказал политолог. По его словам, иногда антисемитизм полезен Израилю. Например, во время внутриполитических кампаний в Израиле, но, прежде всего, для консолидации государства.

Двое «хиви» над телами убитых евреев Варшавского гетто. 1943

Историк Януш Клапч, работающий в отделе исторических исследований филиала Института национальной памяти в Люблине, подчеркнул в интервью Dziennik Wschodni (Люблин): «Нетаньяху ведет игру, Польша стала ее элементом». По его словам, отмена проведения саммита Вышеградской группы в Иерусалиме, на чём настояла Варшава, была вызвана исключительно заявлениями израильских политиков о сотрудничестве поляков с нацистами во время Второй мировой войны. «Однако я склоняюсь к мнению экспертов, которые считают, что Нетаньяху, которого поддерживает Кац, пытается выиграть правый электорат перед апрельскими выборами в Израиле, — сказал историк. — На мой взгляд, политика от истории должна быть отделена. К сожалению, в польско-еврейских отношениях это чрезвычайно сложно, если не невозможно. Многие политики и даже ученые оценивают сегодня отношение поляков через призму современной морали. Но так нельзя. Во время войны люди совершают действия, которые выходят за рамки моральных границ». История при этом никогда не бывает одномерной. В 1939 году, особенно в восточных приграничных районах, поляков самих подвели еврейские соседи, говорит Клапч. Еврейская милиция, организованная советской властью, эффективно отыскивала и передавала поляков в руки россиян. «Недавно я записал воспоминания 90-летнего пана, — поясняет сотрудник Института национальной памяти. — Во время войны ему было 10 лет. Он рассказал мне, как возле Ровно еврейские милиционеры везли на повозке раненого польского солдата. Он беспомощно лежал, а они прыгали, пинали и били его. В ту же секунду мой собеседник стал антисемитом. Но в 1942 году в Ополе-Любельском, откуда приехала его мать, он стал свидетелем сцены в гетто, когда немецкий жандарм убил еврейскую семью из трех человек. Антисемитизм как пришел, так ушел. Нюансы имеют решающее значение для истории, поэтому никогда не нужно использовать обобщения».

Международная конференция по Ближнему Востоку в Варшаве стала для одних успехом польской дипломатии, для других — провалом (если посмотреть на состав иностранных делегаций, прибывших в Польшу), пишет Express Bydgoski (Быдгощ). Депутат Европейского парламента, бывший заместитель министра обороны Януш Земке отметил, что его беспокоят два вопроса. Во-первых, отсутствие на саммите представителей Ирана, России и Турции, которые являются главными действующими лицами на Ближнем Востоке. «Как мы представляем решение проблем в этой части мира без присутствия перечисленных стран, я не знаю», — подчеркнул Земке. Второй вопрос — это позиция Европейского союза в отношении Ирана, которая существенно отличается от позиции, представленной США. Если ЕС налаживает диалог и сотрудничество, то американцы противостоят. И если Польша станет противоречить европейской линии, это будет плохо. Некоторые связывают согласие предоставить место для проведения конференции с подписанием контракта с Вашингтоном о поставках ракетных систем HIMARS. «Конечно, я считаю покупку ракетных систем положительной, — говорит депутат. — Жаль только, что в течение 30 лет мы будем клиентом американских поставок для этих систем. Ни одна польская компания по производству вооружений не участвует в приобретении и последующем обслуживании».

Gov.pl Международная конференция по Ближнему Востоку в Варшаве

«Почему евреи всё еще порочат нас? — задается вопросом колумнист Gazeta Wrocławska (Вроцлав) Януш Михальчик и отвечает. — Потому что США любят их больше. «Мама Америка» может погладить нас по голове, однако в случае драки между сыновьями всегда будет принимать сторону другого, потому что его сильнее любит». Автор напоминает, что в прошлом году случилась «странная история» с поправками в закон об Институте национальной памяти, который потребовали поправить израильские власти. «Прижали нас к стенке, а премьер Моравецкий попытался убедить поляков, что ничего плохого не произошло, что отношения с Израилем замечательные, лучше, чем когда-либо, — продолжает колумнист. — Те, кто поверил ему тогда, сегодня почесывают головы, ничего не понимая». Правительство Израиля прекрасно заботится о своих интересах. Они говорят то, что ожидает большинство избирателей, а значит, антипольские настроения там всё еще живы.

5 февраля представители рабочей группы по изгнанным, перемещенным лицам и немецким меньшинствам встретились в бундестаге Германии с фракцией ХДС/ХСС, информирует Wochenblatt (Ополе). Целью делегации, которую возглавил представитель немецких меньшинств в Союзе европейский национальных меньшинств (FUEN) Бернард Гайда, была презентация проблем немецкого меньшинства политическим кругам Германии. В ноябре прошлого года в Берлине рабочая группа имела возможность представиться христианским демократам и рассказать им о положении отдельных общин. Тогда же Гайда выступил с идеей создания в бундестаге дискуссионного кружка, который бы занимался вопросами немецких меньшинств. В ходе нынешней встречи депутаты ХДС еще раз подтвердили, что будут поддерживать реализацию этой идеи, учитывая, что в кружок должны будут делегировать своих представителей все фракции немецкого парламента. Помимо того, обсуждалась текущая ситуация с немецкими меньшинствами в Европе, в том числе положение небольших общин (например, на Балканах), которым не нужно много денег на работу, однако они часто вообще не получают средств от Германии. «Я обратил внимание депутатов на важный вопрос, а именно статус немцев в Словении, которые являются единственным меньшинством, проживающим там, до сих пор официально не признанным властями», — заметил Гайда. Как представитель немцев в Польше, он также затронул тему образовательных программ для меньшинств, которые, похоже, имеет неопределенное будущее в связи с решениями, принятыми министерством образования Польши.

Norbert Aepli Бундестаг

Несмотря на объявленное открытие немецкого рынка труда, украинцы пока не планируют покидать Малопольшу, рассказывает Dziennik Polski (Краков). В Кракове число украинцев рекордно, консульство называет цифру до 70 тысяч человек. Польские предприниматели опасаются, что новые правила в Германии, облегчающие трудоустройство украинцев, лишат страну рабочих с Востока. Однако до сих пор число украинцев, которые хотят устроиться на законных основаниях на работу в Малопольском воеводстве, растет из года в год. «Украинцы очень важны для краковского рынка труда. Они платят налоги, суммы которых могут исчисляться миллионами, — подчеркивает Богуслав Кошмидер, вице-президент Кракова по социальной политике. — В город приезжают научные специалисты, эксперты в области информационных технологий и строители». Это отрасли, в которых «у нас были бы огромные проблемы без украинцев», добавляет он, отмечая, что это касается не только Кракова, но и Польши в целом. Нина Габрышь, депутат Краковского городского совета, полагает, что каждый десятый в городе — приезжий с Украины. По ее словам, Краков — это исторически многокультурный город, и «мы должны гордиться этим наследием». Местные власти медленно адаптируют городскую среду под украинцев, например, в пунктах обслуживания жителей должны появиться сотрудники, свободно говорящие по-украински. На украинский язык переводят веб-сайты и общедоступную информацию. Краков привлекателен для иностранцев, не только для туристов, но и в профессиональном, научном и личностном отношении, добавляет Кошмидер, отмечая, что всё больше и больше польско-украинских браков. «Мы хотим выйти украинцам навстречу, узнать их потребности и ожидания», — уверяет он. Легкость адаптации и доброжелательное отношение способствуют тому, что украинцы не планируют массово перебираться в Германию.