В конце прошлой недели президент Дональд Трамп объявил о новом исполнительном приказе (особая форма распоряжения главы государства, которой в русской политической культуре наиболее близок Указ президента) в области национальной стратегии под названием «Американская инициатива ИИ [Искусственного Интеллекта]».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Властители

В далеком 1964-м федеральное правительство создало Национальную комиссию по технологиям, автоматизации и экономическому прогрессу. Комиссии было поручено изучить влияние технологических и экономических изменений. Более полувека назад американские лидеры предвидели мир, в котором технологии могут привести к новой эре экономического процветания, но только в том случае, если Америка справится с этой задачей. Другие лидеры — не чета тем, кто пришел им на смену.

О чем конкретно говорит указ Трампа — если он говорит о чем-то конкретно?

Главная составляющая нынешнего импульса интереса к разработкам в теме искусственного интеллекта в Соединенных Штатах исходит от частного сектора. В Америке множество инновационных технологических фирм и достаточно высокопрофессиональных кадров. Система высшего образования в США устроена таким образом, что и она выступает мощным генератором передовых исследований — в том числе и в теме ИИ и сопряженных с ним задачах.

Dod.defense.gov Система по мониторингу отдачи и выполнению боевых задач в армии США

Но, чтобы реализовать эти идеи в практических разработках, нужна инфраструктура. Для ИИ это означает массивы данных и вычислительные ресурсы — иногда суперкомпьютерные. В рамках «Американская инициатива ИИ [Искусственного Интеллекта]» федеральным агентствам, обладающим этими ресурсами, отдано распоряжение расширять доступ к своим ресурсам частных исследователей для стимулирования работ в области ИИ. Эксперты сразу же обратили внимание, что механизмы такого «частно-государственнического» взаимодействия в документе президента США не прорисованы, но сами же отметили, что как минимум в одной области — военно-промышленной — такие механизмы мгновенно возникают. Было бы желание с одной стороны и приказ для другой стороны.

Кроме собственно исследований, инициатива затрагивает и подготовку кадров. В координации с Национальным советом по делам американских работников через специальный комитет по искусственному интеллекту при Белом доме федеральные агентства теперь будут взаимодействовать с коммерческими и образовательными учреждениями в задачах развития возможностей для обучения, связанных с искусственным интеллектом. Инициатива предписывает, что ведомства «будут уделять приоритетное внимание стипендиальным и обучающим программам для развития и обучения специалистов в области ИИ. При надлежащем развитии и ИИ может расширить возможности американских рабочих, освободив их от рутинных видов деятельности».

Национальный институт стандартов и технологий будет работать со специальным комитетом по искусственному интеллекту при Белом доме для «определения приоритетов в создании технических стандартов», необходимых для разработки и внедрения ИИ.

Будут внесены изменения и в законодательную базу. С этой целью Управление по научной и технологической политике Белого дома, Совет по внутренней политике и Национальный экономический совет «будут работать с органами представительной власти и другими заинтересованными сторонами для разработки законодательства по технологиям искусственного интеллекта, которое будет способствовать инновациям при уважении неприкосновенности частной жизни, гражданских свобод и американских ценностей», отмечается в документе.

Lawrence Jackson Сенат США

Про ценности здесь говорится не случайно. «Мы выиграем гонку за ИИ, и сделаем это, не ставя под угрозу наши американские ценности. Соединенные Штаты давно борются за свободу, права человека, верховенство закона, неприкосновенность частной жизни, свободные и открытые рынки, уважение к интеллектуальной собственности и возможность осуществить американскую мечту. «Американская инициатива ИИ» основана на фундаментальном принципе, согласно которому в Соединенных Штатах ИИ никогда не должен использоваться за счет наших гражданских свобод и наших свобод», — так Майкл Крациос, заместитель помощника президента по технологической политике, объяснил, что Америке нужна национальная стратегия в области искусственного интеллекта.

ИА REGNUM уже рассказывало читателям, как разные стратегии США и КНР в одной и той же области перспективных технологий приводят к принципиально разным результатам — на примере развития электроавтомобилестроения. Эта разница стратегий исходит из того, что у Пекина есть мощнейший инструмент государственного стратегирования — аппарат компартии и его доминирование во всех областях экономики и общественной жизни — а у американцев есть принципы, на которых их национальная идентичность выстроена и которыми они не готовы пожертвовать ни для каких целей. В этом тексте не ставится задача показать, чья идеологическая машина «лучше» — просто отметим, что они очень разные, и поэтому ресурсы у президента Трампа и председателя Си для стратегирования на национальном горизонте тоже разные.

Совсем недавно Грег Брокерман, соучредитель «ОпенАИ» и один из виднейших мировых авторитетов в области искусственного интеллекта, выступая в качестве эксперта перед Конгрессом США, отметил, что правительство США инвестирует только 1,1 миллиарда долларов в неклассифицированную технологию искусственного интеллекта. Это на два порядка меньше, чем 150 миллиардов долларов, выделенных на те же цели Китаем в течение только следующего десятилетия.

Искусственный интеллект

Эти полторы сотни миллиардов опираются на эшелонированный стратегический план — по итогам 19-го съезда партии президент Си Цзиньпин поставил задачу к 2030 году превзойти США в технологическом отношении. «Такого рода стратегическое видение, преемственность руководства и практически неограниченность ресурсов не предвещают Америке ничего хорошего», — пояснял конгрессменам Грег Брокерман, сопроводив свое выступление объемным исследованием.

В частности, согласно отчету Университета Цинхуа за 2018 год, «Китай лидирует в мире по публикациям в сфере ИИ и индексу цитируемости». Поднебесная также уже сейчас имеет «больше патентов в сфере ИИ, чем США и Япония».