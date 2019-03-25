Так уж получилось, что ИА REGNUM часто предоставляет свои страницы для обсуждения проблем, тревожащих «библиотечную душу». И вот снова появился повод взяться за перо, чтобы обозначить своё беспокойство по поводу того, что не всё так благополучно в «библиотечном королевстве». И как это принято в различных байках, начнём с двух новостей — хорошей и плохой. Причём к «плохой», скорее всего, можно отнести не новость, а то, что уже не первый год происходит в нашем библиотечном деле.

Начнём с хорошей. При Российской государственной библиотеке («Ленинке») создаётся специальный проектный офис, который будет координировать развитие муниципальных библиотек в регионах в рамках национального проекта «Культура». Предполагается за шесть лет модернизировать 660 муниципальных библиотек в регионах, которые должны стать образцом работы библиотек нового поколения. На эти цели планируется потратить 4,2 млрд рублей, которые будут полностью направлены в регионы. И здесь нельзя обойти молчанием позитивную роль неоднократно критикуемого мною Министерства культуры.

Один из образцов такой библиотеки весьма успешно действует в посёлке Боголюбово Владимирской области. Это всё замечательно, если бы не одно «но». А что у нас происходит сейчас с другими библиотеками, которые уже давно работают в нашей российской глубинке, все ли они доживут до «светлого библиотечного будущего»?

Вот выдержки из мониторинга, который постоянно проводит научно-методический отдел Российской национальной библиотеки в Петербурге. Только с 2014 по 2016 год с библиотечной карты России исчезло 1633 библиотеки Министерства культуры РФ. Самые большие потери понесли: Центральный федеральный округ — минус 562 библиотеки и Приволжский федеральный округ — минус 416 библиотек.

Данные мониторинга весьма далеки от всего того, что мы слышим в бравурных отчётах о светлом будущем библиотек.

Так получилось, что совершенно неожиданно судьба забросила меня в районную библиотеку города Михайлов Рязанской области. Сейчас уже невозможно подсчитать, сколько районных библиотек я видел за свою библиотечную жизнь, но то, что увидал там, потрясло до глубины души.

Mihrayadm.ru В михайловской районной библиотеке

Совсем недавно в наш повседневный обиход вошло доселе неизвестное слово «быть в тренде». Относительно библиотек это означает, что в библиотеке активно внедряются новые информационные технологии, библиотека активно позиционирует себя как центр культуры и просвещения. И Михайловская районная библиотека в полной мере относится к таким. Чего здесь только ни происходит: и историко-этнографический праздник «Прикоснись к народным истокам», и вечер памяти «Афганистан болит в душе моей», и час говорящей книги, посвящённый 75-летию освобождения Ленинграда и т. д. Вся эта деятельность обеспечивается высокопрофессиональным руководителем и не менее профессиональным коллективом. Именно о таких людях недавно говорил на заседании Совета по культуре, который прошёл в Петербурге в декабре 2018 г., В.В. Путин: «Но надо сказать, что в библиотеках вообще работают скромные люди, внешне не такие яркие, их не знают миллионы, но они делают исключительно важную работу».

И всё бы в этой библиотеке было замечательно, если бы не один нюанс. В читальном зале и в коридоре стояли многочисленные вёдра, плошки, тазы и прочие ёмкости, в которые периодически капала с потолка вода, а сам потолок зиял чёрными отверстиями. Это стихийное бедствие продолжается не день, не месяц, а уже несколько лет. Библиотекарям приходится периодически переставлять книжные шкафы и другую мебель, дабы избежать попадания влаги на книги, как это не раз уже случалось. Каждый рабочий день начинается с опорожнения наполненных водой ёмкостей. Даже не сведущему в библиотечном и книжном деле человеку известно, что книги и влага — плохие соседи.

Представляю реакцию на написанное представителей «славной» когорты эффективных менеджеров, «вершителей библиотечных судеб». О чём это? Ну мало ли в России протекающих крыш, что, каждая из них заслуживает внимания? Эта заслуживает, потому что она является определённым символом тех библиотек, которые испытывают проблемы с отоплением и светом, в которых библиотекари уже годами живут по принципу «голь на выдумки хитра», декорируя кто чем может многочисленные трещины на библиотечных стенах.

Михайловской районной библиотеке не повезло, она находится на третьем этаже районного Дома культуры. Когда я спустился на второй этаж здания, то у меня создалось впечатление, что перешёл границу другого государства. Вывески на дверях свидетельствовали о наличии многочисленных кружков и творческих коллективов. Приятная неожиданность ждала меня у дверей кинозала, который был недавно переоборудован под формат «3D». Рядом со входом висела вывеска: «Модернизация кинозала проведена при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино».

И само собой возник вопрос: почему здесь можно, а там нельзя?

Amber_Cheetah Дом культуры. Михайлов

Увиденное в Михайловской районное библиотеке стало поводом ещё раз задуматься над тем, а что у нас вообще происходит в отношениях библиотек и власти? Ведь от неё (т.е. власти) зависит не только обеспечение библиотек всем необходимым, но и по большому счёту материальное благополучие библиотекарей? Что привело к тому, что впервые после окончания Великой Отечественной войны библиотечная система страны несёт такие потери, о которых мы говорили ранее? Тогда это можно было объяснить тем, что шла война. А кто у нас сейчас с кем воюет?

Почему вдруг одно из важнейших достижений советского библиотечного дела — создание системы дифференцированного библиотечного обслуживания взрослых, детей, юношества, инвалидов — сегодня уже не актуально? Почему когда-то самостоятельные библиотеки различных типов начинают исчезать, вливаясь в структуры взрослых библиотек в виде кафедр выдачи? Перестал существовать как самостоятельные учреждения целый ряд библиотек для слабовидящих в Республике Бурятия, Амурской, Кировской, Нижегородской, Псковской, Тамбовской и в других областях.

Начиная с 70-х годов теперь уже прошлого века и до настоящего времени мне приходилось бывать в различных регионах России и там встречаться с руководителями различного ранга, отвечающими за отрасль культуры. Среди них было много профессионалов, которые прекрасно ориентировались в библиотечных проблемах. Что же происходит в настоящее время? Профессиональных руководителей культурной сферой можно встретить и сейчас, но, к сожалению, надо констатировать, что таких в последнее время становится всё меньше и меньше. Что позволяет сделать такой вывод? В последние время собираю перлы региональных чиновников относительно библиотек:

«Зачем нужны библиотеки, в интернете всё есть».

Эти слова одного районного функционера, видимо, надо воспринимать как хитрую уловку для того, чтобы не тратить деньги на книги, компьютеры, зарплату сотрудникам и т. д.

Эту мысль с легкой руки отдельных руководителей можно сплошь и рядом встретить в публикациях, посвящённых библиотечной тематике: «Библиотеки перестали быть хранилищами книг и превратились…». А дальше уже всё зависит от фантазии того, кто их произносит. Библиотеки были хранилищами книг (вернее глиняных табличек) во времена Ашшурбанипала. Только было это ещё в седьмом веке до нашей эры, а в эпоху эллинизма библиотеки уже стали публичными. Самое печальное, что высказывание о том, что библиотека перестала быть хранилищем книг, стало встречаться у отдельных представителей библиотечной профессии, а это уже заставляет усомниться в их профессионализме.

Mihrayadm.ru В михайловской районной библиотеке

Простите, не буду называть имя автора следующего высказывания, не просто регионального чиновника, а целого республиканского министра культуры, так как в этой республике есть замечательная национальная библиотека и хорошо развитая система библиотечного обслуживания населения. На заседании коллегии Министерства культуры из уст министра прозвучало:

«Не останется библиотекарей в привычном виде. Нам сегодня не нужен человек, который будет просто доходить до нужной полки и выдавать книгу. Библиотекарь сегодня — это провайдер в области достоверных знаний. Он должен помочь человеку работать с источниками достоверных знаний, он должен помочь человеку работать с источниками информации».

Это в какие времена вся работа библиотекаря сводилась только к тому, чтобы просто взять с полки книгу и донести её до выдачи? А призывы к необходимости оказания помощи в работе с источниками информации, на мой взгляд, свидетельствуют о полном непонимании того, что такое библиотека и чем она занималась и занимается.

Такие чиновничьи перлы являются яркой демонстрацией полного незнания функций библиотеки. А отсюда и отношение к ним как к головной боли и к обузе для не таких уж богатых региональных бюджетов.

Сделаем небольшой экскурс в нашу недавнюю историю. Можно по-разному относиться к советской библиотечной системе, но, что бы мы ни говорили о идеологизированности библиотечного дела, нельзя отрицать заслуги библиотек в ликвидации неграмотности, в экономических преобразованиях страны, их роль в развитии культуры, науки, образовании, просвещении. Это библиотеки и их книги в довоенное время формировали внутренний мир поколения победителей. Это они внесли свой неоценимый вклад в нашу Победу в Великой Отечественной войне, помогая населению страны в овладении военными знаниями, собирая после своих мероприятий средства в фонд обороны Родины, приходя с книжкой к раненым в госпитали, помогая восстанавливать разрушенные оккупантами библиотеки в освобождённых районах. В 2010 году поисковая экспедиция обнаружила в болотах Новгородской области самолёт Ил-2 с погибшим лётчиком Михаилом Гавриловым. В кармане его истлевшего комбинезона было найдено первое издание книги В. Каверина «Два капитана», датированное 1940 годом. Вот что значили книга и библиотека в те годы.

Все в библиотеку. 1929. СССР

Библиотеки являются стратегическим ресурсом государства. И чтобы это понять, достаточно обратиться к истокам их создания в России. Появлением публичных библиотек в России мы обязаны выдающемуся государственному деятелю, адмиралу, президенту Вольного экономического общества Николаю Семёновичу Мордвинову. Ещё в 1810 году он предложил открыть в городах и сёлах школы, училища и типографии для издания книг, устраивать публичные чтения. А в 1830 г. подал министру внутренних дел Российской империи «мнение» о потребности в открытии публичных библиотек в России. Именно экономист как никто другой понимал, что без развития образования, науки, культуры невозможно процветание Государства Российского. Библиотеки являются одной из важнейших составляющих фундамента этого процветания, и относиться к ним надо как к одному из стратегических ресурсов государства. Да и люди, которые служат в них, заслуживают большего внимания и уважения со стороны властных структур в своих регионах.

Мы понимаем, что в настоящее время многие регионы переживают далеко не лучшие времена своего экономического развития, и местные бюджеты зачастую напоминают латание дыр. Но, несмотря на это, не стоит забывать о том, что любая экономия на культуре, образовании, просвещении таит в себе такие тяжёлые последствия, которые придётся расхлёбывать годами. Любое не то чтобы даже непонимание, а отсутствие желания вникнуть и разобраться в сущности библиотечной работы со стороны тех, кто ответствует за судьбы библиотек, ведёт к духовному перерождению и нравственному оскудению общества. Пока же мы видим, что библиотекарей массово переводят на половину или четверть ставки, сокращая режимы работы и соответственно обслуживания читателей.

Сошлёмся на данные научно-методического отдела Российской национальной библиотеки. В Псковской области на сокращённый режим работы перешли 85% сельских библиотек, в Тамбовской — 83%, в Брянской — 80%, в Тверской — 60% и так далее.

Эжен Делакруа. Данте и Вергилий в Аду. 1822

Но дело даже не только в этом. Мне неоднократно приходилось бывать во Владимирской, Кировской, Орловской областных библиотеках на их массовых мероприятиях. Практически всегда там можно было встретить тех или иных представителей органов власти. Более того, прекрасно помню, как бывший заместитель губернатора по социальной политике Владимирской области Михаил Юрьевич Колков явился не только инициатором праздника в областной библиотеке, посвящённого приключенческой книге, но и сам принял участие в театрализованном представлении.

Низкий поклон Светлане Сергеевне Журовой, олимпийской чемпионке, первому заместителю председателя комитета по международным делам Государственной думы Российской Федерации. Уже многие годы она является участником ежегодных международных конференций библиотекарей, проводимых Государственной публичной научно-технической библиотекой (ГПНТБ) России в Суздале и в Судаке (Республика Крым). На этих двух крупнейших профессиональных форумах библиотекарей России она не только регулярно выступает с докладами, но и принимает участие в театрализованных постановках, посвящённых библиотеке и книге. А кроме того является инициатором многих библиотечных проектов. Светланой Сергеевной и ГПНТБ России был инициирован ежегодный конкурс на лучшую творческую работу об участии библиотек в формировании гражданского общества. Например, в 2016 году он был посвящён 110-летию парламентаризма в России. Надо понимать, какое значение для библиотекарей имеет участие государственного деятеля такого уровня в профессиональных библиотечных мероприятиях. Не случайно в библиотечных кругах Светлану Сергеевну за глаза называют «наш депутат».

Господа-товарищи, региональные руководители, призываю вас чаще проявлять внимание к библиотечным проблемам, вникать в то, что происходит в стенах библиотек. И не упадут «короны» с ваших голов, если вас увидят на массовых мероприятиях, которые проходят в подведомственных вам библиотеках. Это важно не только для библиотекарей, поймите, это важно и для вас. Замечательно, когда читатели увидят в стенах библиотеки губернатора, его заместителя, мэра, руководителя департамента культуры и т. д.

Можно понять финансовые трудности того или иного региона, но нельзя понять равнодушие к работе библиотек и к людям библиотечной профессии. А ведь человеческое внимание никак не отражается на региональном бюджете.

Gpntb.ru Встреча со Светланой Журовой в ГПНТБ России

Но вернёмся к информационному поводу для написания этой статьи — Михайловской районной библиотеке. Мне очень жаль, что все увиденное происходит именно на Рязанщине. Летом 1941 года из Рязани уходил добровольцем на фронт мой отец. В Рязанской области есть много весьма успешных библиотек, о которых известно далеко за её пределами. Да что там говорить, любой российский библиотекарь знает о замечательной Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького и о её уникальном директоре — Наталье Николаевне Гришиной.

Но сейчас не об этом. Часто получаю письма от своих выпускников, которые трудятся в различных библиотеках, как говорится, «от Москвы до самых до окраин». Содержание этих писем разное, но концовка, как правило, одинакова. Рассказы о своём наболевшем завершаются просьбой не ссылаться на них, если буду писать по этому поводу, так как люди боятся потерять работу, с которой в регионе большие проблемы. Не может не тревожить то, что за последние годы количество таких просьб увеличивается.

Концовку статьи прошу воспринимать как обращение к руководителям Михайловского района. В библиотеках района работают настоящие специалисты своего дела. Ни сотрудники библиотеки, ни её высокопрофессиональный директор не имеют к этому тексту никакого отношения. Очень не хотелось бы, чтобы в их адрес последовали обвинения в том, что они «вынесли сор из избы». Надеюсь, что у вас хватит мудрости расценивать написанное здесь не как критику того, что вы делаете в районе относительно библиотечного обслуживания населения, а как руководство к позитивному действию относительно ваших библиотек и к большему участию в жизни людей, которые в них работают.

В замечательном и многими любимом фильме «Офицеры» есть слова: «Есть такая профессия — Родину защищать». Если перефразировать их относительно библиотекарей, то можно сказать: «Есть такая профессия — Родину просвещать», и эта профессия — БИБЛИОТЕКАРЬ!