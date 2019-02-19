Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Пресс-конференция, которую неожиданно назначили и провели владельцы самых крупных долей АО TBC Bank Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, казалась многообещающей. Особенно после ряда резких заявлений, сделанных доселе молчаливым и не перечащим властям Хазарадзе за последние недели. И особенно после встречи со студентами Кавказского университета, где бизнесмен, не выходя за «рамки приличия», тем не менее сказал больше чем достаточно, прямо указав на наличие в стране «сил, мешающих прогрессу и бизнесу», и пояснив, что этих сил он боится больше, чем угроз извне, с «оккупированных территорий». Там, на встрече со студентами, Хазарадзе был свободен и спокоен, и было видно, что говорит то, что думает или считает нужным именно он.

Заявления Мамуки Хазарадзе очень быстро разнесли по информационному пространству грузинские и зарубежные СМИ, а в обществе появились ожидания, что бизнесмен «наконец-то скажет всю правду», до конца выскажет то, о чем говорил «завуалированно». Но верили в это немногие. Исходя из предыдущих наблюдений за активностью бизнесмена. И поясняли: Хазарадзе — конформист, на протест не способен. Ожидания скептиков, можно сказать, оправдались на пресс-конференции Хазарадзе — Джапаридзе. Тем более что бизнесмены пришли туда не с пустыми руками, а с бумажкой, на которой была записана их «тщательно продуманная речь». И Мамука Хазарадзе пояснил журналистам, что у них очень мало времени, что улетают в Лондон для встречи с партнерами, поэтому быстро прочитают «заявление с листа».

Владельцы АО TBC Bank на пресс-конференцию немного опоздали, а когда появились в холле гостиницы «Румс», журналисты бросились к ним с микрофонами, камерами и вопросом: «Господин Мамука, вы будете протестовать до конца?» На что Хазарадзе ответил: «Какой протест, о чем протест?! Сейчас мы все скажем». И сказал, точнее прочитал то, что хотя и в завуалированной форме, но опровергало большую часть сделанных им накануне достаточно резких заявлений.

Вместо «буду бороться до конца» Хазарадзе заявил, что они открыты, будут действовать прозрачно и будут активно сотрудничать как с Национальным банком, так и с прокуратурой, чтобы прояснить все обстоятельства сделки, совершенной владельцами банка в 2007—2008 годах, чтобы доказать, что никакого отмывания и легализации незаконных доходов не было.

Max Benidze TBC Bank

Более того, он предложил грузинским НПО и общественности создать специальную комиссию, которой руководство банка предоставит все необходимые документы и информацию в связи с возбужденным против Хазарадзе — Джапаридзе уголовным делом.

«Исходя из высокого общественного интереса хотим отметить, что все материалы направлены международным финансовым институтам, нашим партнерам. У нас есть заключение международной юридической фирмы DENTONS, в котором четко указано, что эта транзакция не то что с отмыванием денег, но и с нарушением банковских регуляций или конфликтом интересов никакой связи не имеет. Мы готовы предоставить это заключение и информацию о транзакции всем заинтересованным сторонам. А также выражаем готовность создания специальной комиссии из отобранных вами («автор» заявления, вероятно, имел в виду общественность и СМИ) местных или юридических компаний, НПО, представителей посольств, которым мы передадим любую информацию, любые выписки, связанные с этим вопросом», — прочитал текст заявления Мамука Хазарадзе.

Так как заявление в целом и заверения Мамуки Хазарадзе в том, что их группа (ТВС) является «сильным финансовым институтом и сильной командой», представителей СМИ не удовлетворили, посыпались вопросы, большая часть которых была связана с предыдущими заявлениями самого Хазарадзе, но ответы на них большей частью давал Бадри Джапаридзе, временами сдерживая попытки Хазарадзе дать разъяснения. Мамука Хазарадзе ответил лишь на вопросы, связанные с портом Анаклия.

На вопрос, не связаны ли протекающие вокруг ТВС процессы со стремлением олигарха Бидзины Иванишвили завладеть долей в этом банке, Бадри Джапаридзе дал категорически отрицательный ответ.

А что касается проекта Анаклии, Мамука Хазарадзе лишь посетовал, что с партнером, против которого в Грузии возбуждено уголовное дело, ни один серьезный международный финансовый институт никакого договора о финансировании проекта не заключит.

«Я уже говорил о том, что в мае или июне наша страна должна была получить самый большой источник финансирования от шести ведущих финансовых институтов мира, в том числе два государственных банка — Германии и Голландии, а также Евробанк, ОПЕК, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Речь идет о $600 миллионах. Это на финансирование первой фазы. Хочу сказать, что наша компания ни на секунду не выбывала из того рабочего графика, который мы подписали с государством. И сейчас мы планируем, что первый корабль (порт Анаклия) примет в 2020 году, если, конечно, такие факты не помешают этому. Дело касается не ТВС, не конкретных людей, а нашей страны, нашей перспективы. Поэтому мы призываем все заинтересованные стороны, парламент, сделать все, чтобы вовремя закрыть несуществующие темы, чтобы мы могли продолжить наше дело», — заявил Хазарадзе.

Bernard Spragg. NZ Контейнеровоз в порту

В то же время, говоря о проекте Анаклии, бизнесмен отметил, что они «чувствуют поддержку государства».

И хотя ни он, ни Бадри Джапаридзе ни одним словом не привязали олигарха и председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили ни к проблемам вокруг банка, ни к проекту Анаклии, оппозиция и неподвластные правительству СМИ однозначно заключили, что все дело именно в Иванишвили.

По мнению председателя фракции «Национальное движение» грузинского парламента Романа Гоциридзе, Хазарадзе и Джапаридзе на пресс-конференции сказали полуправду, но и ее достаточно, чтобы забить тревогу.

Свою позицию депутат подробно изложил в передаче «Политика народа» телекомпании «TV Пирвели», первая часть которой была посвящена именно делу ТВС. Из заявления Хазарадзе он заключил, что «проект Анаклии может сорваться».

По словам Романа Гоциридзе, поддержка государства, о которой говорил Хазарадзе, действительно была у проекта Анаклии со стороны правительства Квирикашвили, когда был дан старт этому проекту и были выделены 80 миллионов лари на закупку земель. Сегодня же, по оценке депутата, никакой поддержки государство не оказывает. Скорее выступает в роли врага проекта Анаклии.

«Сегодня Национальный банк Грузии выступает как прямой враг АО ТВС Bank и Консорциума развития Анаклии. Но они (Хазарадзе и Джапаридзе) ни слова об этом не сказали, а заявление Бадри Джапаридзе о том, что господин Гахария ни к чему их не принуждает, было очень плохим. Конечно, ни Бидзина Иванишвили не звонит господину Бадри Джапаридзе, ни Гахария, но их (Хазарадзе и Джапаридзе) принуждает покинуть ТВС Национальный банк. Давление со стороны Национального банка, чтобы они (Хазарадзе и Джапаридзе) покинули наблюдательный совет банка ТВС, не предусматривало только их уход из наблюдательного совета. Есть информация о том, что Иванишвили поручил это дело Гахарии, Гахария был посредником между Иванишвили и Нацбанком, а Нацбанк затем уже вел беседу с господином Мамукой и господином Бадри», — пояснил Гоциридзе.

Nbg.gov.ge Национальный банк Грузии

По его же информации, Хазарадзе и Джапаридзе все это время еженедельно вызывались в Нацбанк, но Бадри Джапаридзе предпочел не говорить о том, где находится источник зла.

В то же время Роман Гоциридзе позитивно оценил решение Хазарадзе и Джапаридзе перейти к полной прозрачности процессов вокруг ТВС и открыть и предоставить всем заинтересованным сторонам всю связанную с этими процессами информацию и документацию.

«Прозрачность процесса — это один из путей решения этой проблемы. Но мы не знаем, какие планы вынашивает Иванишвили, насколько будет достигнут в конце концов положительный результат, за счет чего отступит назад Иванишвили и какие обязательства заставит взять Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Но дело касается не Хазарадзе и Джапаридзе, а ТВС банка, у которого очень крупные зарубежные акционеры, и проекта Анаклия. Вопрос стоит так: а будет ли вообще осуществлен проект Анаклии?» — расшифровал слова Мамуки Хазарадзе и его бизнес-партнера оппозиционный депутат.

По его мнению, если международные инвесторы, которые уже дали согласие на финансирование проекта, откажутся от своего намерения, то в дальнейшем грузинским властям понадобятся многие годы, чтобы убедить и привлечь к осуществлению проекта Анаклии новых инвесторов.

По оценке другого оппозиционного депутата, бывшего соратника экс-президента Саакашвили, а ныне — представителя партии «Европейская Грузия» Георгия Канделаки, действия правительственных институтов обычно следуют за политическими заявлениями Бидзины Иванишвили. И в случае ТВС наблюдалась такая же последовательность.

«После того как Иванишвили зафиксировал позицию по этому вопросу, по проекту Анаклии, за этим заявлением и последовал каскад шагов против ТВС банка, которые, как отметили сами Хазарадзе и Джапаридзе, уже нанесли урон их репутации», — пояснил Канделаки и подчеркнул, что атакой на банки правительство «Грузинской мечты» фактически разрушает хребет грузинской экономики.

milkybarkid78 Бидзина Иванишвили

Что касается Анаклии, депутат усмотрел в попытках срыва этого проекта интересы России и назвал Иванишвили и его правительство проводником этих интересов в Грузии, что, впрочем, бывшие и нынешние соратники Саакашвили всегда вменяли в вину учрежденной олигархом «Грузинской мечте».

«Порт Анаклия будет единственным глубоководным портом в нашем регионе и составит серьезную конкуренцию российским портам в транспортировке грузов из Азии в Европу. Россия не хочет, чтобы порт Анаклия был построен. Мамука Хазарадзе уже заявил, что процесс вокруг ТВС уже нанес ущерб этому проекту. Кого это устраивает? Грузию? Нашу экономику? Естественно, нет. Единственное государство, которое устраивает срыв проекта Анаклии, — это Россия», — пояснил Канделаки.

Напомним, что несколько недель назад прокуратура Грузии сообщила о возбуждении против руководства АО TBC Bank уголовного дела в связи с транзакциями, совершенными в 2007—2008 годах. Правоохранительные структуры усмотрели в этих сделках признаки отмывания и легализации незаконных доходов, а Нацбанк Грузии приостановил полномочия Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе как председателя и зампредседателя наблюдательного совета АО TBC Bank и потребовал их исключения из состава совета. В ответ Мамука Хазарадзе распространил заявление, в котором пообещал, что будет отстаивать свою правоту и интересы своего банка до конца. В свете сделанных им ранее заявлений пресс-конференция, данная для СМИ 18 февраля, прозвучала как некая уступка и шаг назад. Вероятно, шаг вынужденный.