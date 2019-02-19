Сахалинская областная дума провела внеочередное заседание для принятия заявления по итогам прошедшего на Курильских островах опроса ВЦИОМ, касающегося мнения курильчан о государственной принадлежности островов.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Следует признать, что решение провести такой опрос вызвало не только поддержку, но и критику, ибо сама постановка вопроса косвенно признавала некую «спорность» данной российской территории, что, конечно же, недопустимо. Однако надо понимать, что результаты опроса при всей их важности внутри страны, в том числе и для руководства страны, главным образом направлены для понимания официальным Токио настроений нашего народа, его непринятия каких бы то ни было территориальных уступок другим странам, в данном случае Японии.

В связи с этим хочу рассказать, с каким вниманием жители этой страны отнеслись к сообщению автора этих строк на японском телевидении о результатах беспрецедентного по своему охвату (57 тыс. человек, стандартным является опрос 1600 человек) и по своей технологии, дорогостоящего, но зато весьма достоверного, опроса ИА REGNUM населения нашей страны об отношении к притязаниям на Курилы соседнего государства.

Фото пресс-службы «Партии Дела» «Курилы наши!». Митинг на Сахалине

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Тогда приведенные цифры, свидетельствующие о несогласии подавляющего большинства наших людей поступаться своей территорией ради каких-то призрачных экономических благ от Японии — 89%, произвели на японцев впечатление и были приведены и во влиятельной центральной газете страны «Асахисимбун». По данным опроса ИА REGNUM, согласных на территориальные уступки без каких-либо условий оказалось всего лишь 2 процента.

Результаты опроса ВЦИОМ на Курилах, который можно приравнять к местному референдуму, еще более впечатляющи — исследование настроений жителей Кунашира, Итурупа и Шикотана охватило почти 7,7 тысячи человек, и более 96% из них высказались за российскую принадлежность спорных территорий. Согласных на владение Японией островами и людьми, их населяющими, оказалось все те же 2 процента.

Это позволило областной думе заявить: «Любые территориальные изменения, касающиеся территории Курильских островов, недопустимы, все домыслы по этому поводу считаем необоснованными. Курильские острова наши и останутся нашими навсегда!» Считается, что результаты опроса должны «положить конец разного рода кривотолкам». «Теперь послание регионального парламента будет направлено в сахалинские и федеральные СМИ, после чего должно попасть в кабинеты представителей российских и японских властей и «окончательно поставить точку» в вопросе принадлежности островов», — отмечает информагентство Sakh.сom.

«Результаты были предсказуемыми, мы живем здесь и знаем настроения людей. Сахалинцы и курильчане возражают против разговоров, которые проводятся по Курильским островам. И после того, как ВЦИОМ провел исследование, эти разговоры нужно прекращать. Никакого политического подогрева, абсолютно репрезентативные результаты. На этих островах люди живут, строят свои дальнейшие планы, и нужно тему территориальных претензий завершить и больше не поднимать. Я думаю, что решение депутатов очень взвешенное и обдуманное, — оценил заявление облдумы врио губернатора Валерий Лимаренко. — Лично я скажу очень простую фразу: я поддерживаю сахалинцев и курильчан, позицию депутатов, которая прозвучала. Я поддерживаю позицию президента четко и ясно. Мы все едины — от президента до жителей Курильских островов».

敷香 Вид на село Малокурильское, остров Шикотан, Россия

Заявление о позиции президента РФ Владимира Путина тем более важно в связи с заявлениями японского премьер-министра Синдзо Абэ о якобы сближении позиций сторон по поводу «возвращения» Японии Курильских островов. Правда, в последние дни премьер заметно ослабил риторику и уже не утверждает, что «в июне будет достигнуто «общее согласие». Сахалинское агентство отмечает, что на заседании облдумы не обошлось без дебатов: «Несмотря на довольно нейтральный тон заявления — председатель областной думы Андрей Хапочкин назвал его «дипломатически жестким», — по поводу Курил и достаточности позиции думы, было сломано немало копий.

Особенно активно правом слова пользовалась депутат Светлана Иванова, которая заметила, что текущая ситуация с Курилами вызвана «витиеватой позицией» президента страны, который позволяет себе непонятные заигрывания с японскими лидерами и дипломатами. Депутаты Александр Болотников и Татьяна Пак высказались за необходимость большего внимания к курильской географии — недопустимо именовать часть спорных земель японским словом «Хабомаи», тем более в федеральном эфире, а также допускать искажение карт, плакатов и другой продукции, на которой Курилы зачастую «травмируют» или вовсе забывают».

Большое внимание результатам опроса уделяют и центральные СМИ. Правительственная «Российская газета» приводит мнение депутата Сахалинской областной думы нескольких созывов, председателя Сахалинского отделения РГО Сергея Пономарева, который напомнил, что на протяжении всего XXI века законодательная власть области выступает против продолжения переговоров с японской стороной по так называемой «проблеме мирного договора».

«В заявлении от 19 апреля 2001 года дума справедливо указала, что «любые инициативы по заключению мирного договора путем пересмотра позиции России по уже решенному вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Российской Федерации, — рассказал сахалинский политик. — В заявлении 29 июня 2001 года говорится: «Попытки ведения закулисных переговоров с целью передачи российских территорий иностранному государству в ущерб стратегическим, оборонным, экономическим интересам Российской Федерации являются уголовно наказуемыми деяниями, и лица, виновные в их совершении, должны преследоваться по законам Российской Федерации».

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с Премьер-министром Японии Ёсиро Мори. Иркутск. 2001

Этой позиции, по словам Пономарева, население Сахалинской области продолжает следовать.

Хотелось бы выразить надежду, что твердое мнение островитян о том, что «Курилы — наша земля», будет услышано как в Москве, так и в Токио, будет способствовать ослаблению напряженности в российском обществе, требующем неукоснительно соблюдать конституционные положения о незыблемости суверенитета и территориальной целостности нашей Родины.