



Иван Шилов ИА REGNUM Алиев и Грузия

Когда на днях грузинский министр экономики Георгий Кобулия заявил, что Тбилиси вступил в переговоры с российским Газпромом, в результате чего должны определиться условия нового контракта о транзите газа в Армению через грузинскую территорию, в этом не было ничего необычного.

Срок предыдущего соглашения истек в декабре прошлого года. До 2017 года Грузия получала 10% от общего объема российского газа, поставляемого в Армению, в качестве оплаты транзита. На тот момент Тбилиси это устраивало. Его потребность в газе целиком обеспечивал Азербайджан. Более того, Грузия является единственной транзитной страной, по территории которой проложена основная энергетическая инфраструктура Азербайджана: нефтепроводы Баку — Супса, Баку — Тбилиси — Джейхан, Южный газовый коридор. Это приносит немалые дивиденды грузинам, что еще надо? Однако министр Кобулия сделал важное уточнение, заявив, что «Грузия, возможно, закупит российский газ с целью диверсификации поставок», а контракт с Россией может быть подписан в конце февраля. Хотя раньше говорили о том, что Тбилиси «не нужен российский газ, поскольку вполне хватает азербайджанского».

(сс) NPCA Online Строительство газопровода

И вдруг в грузинских СМИ появились рассуждения местных экспертов о том, что «российский газ превосходит по качеству азербайджанский», да и цены, предлагаемые Газпромом, сопоставимы с азербайджанскими (по некоторым данным, цена азербайджанского газа для Грузии составляет 110 долларов за тысячу кубометров). Напрашивался вывод: Тбилиси, как бывало и раньше, разыгрывал с Баку российскую карту, пытаясь сбить азербайджанские тарифы на поставку газа. В принципе эту проблему можно разрешить через технические переговоры. Грузинские эксперты приводят следующие данные: 20%, или 400 млн кубометров, которые Тбилиси намерен получать из России, «мизерны, и они не могут определять погоду на грузинском рынке», и «это не должно беспокоить Азербайджан». Но в Баку стали отчего-то нервничать. Возможно, подозревая, что за маневрами Грузии по диверсификации поставок газа стоит все же «большая политика».

Дело в том, что Азербайджану, несмотря на «сердечное согласие» с Тбилиси и Анкарой, так и не удалось блокировать на грузинском участке Ереван, равно как ликвидировать «дорогу жизни», которая связывает Армению с Ираном. Она, судя по всему, будет продолжать работать даже в условиях пребывания Тегерана под прессингом американских санкций. Складывается интригующая геополитическая ситуация. Европейский союз не только не присоединился к американским санкциям против Ирана, но и покровительствует Грузии, поддерживает ее политику диверсификации закупок энергоресурсов. А после победы на президентских выборах в Грузии Саломе Зурабишвили Баку вдруг почувствовал, что теряет прежний контроль над социально-экономическими и политическими процессами в этой стране. Азербайджан даже заговорил о «газовом предательстве» Грузии, в то время как он «обеспечивает энергетическую безопасность Европы».

Melberg Саломе Зурабишвили

Помимо того, как поведал азербайджанский депутат Расим Мусабеков в эфире передачи «Большая игра с Гела Васадзе», оказывается, что «в отношениях с Грузией довольно часто получается, что Азербайджану не с кем разговаривать», а «в общественном мнении Грузии сложилась такая доминанта, что страна чуть ли не в шаге от Европы, а Азербайджан туда не торопится, и в некотором смысле нам, получается, не по пути». По его же словам, «мы не видим мотивацию в Грузии для открытия коридора через Гали (имеется в виду завершение подготовки договора об открытии новых пунктов пропуска между Грузией и Россией через территории Абхазии и Южной Осетии — С.Т.), которым по существу не смогут пользоваться грузины». И далее: «Конечно же, мы начинаем задумываться о политических целях нынешнего грузинского руководства, насколько у нас не совпадают взгляды на региональную геополитику, нам надо это четко понимать, чтобы выстраивать свою внешнюю политику».

Мусабеков является одним из тех известных азербайджанских политологов, который тонко чувствует политическую ситуацию в регионе и фиксирует появление новых факторов, связанных с происходящими широкими геополитическими процессами. Проблема тут не в том, что Тбилиси готовится сделать выбор в пользу Москвы, а в том, что он стал активно дрейфовать в сторону христианской Европы и в отношениях с Азербайджаном проявлять «рациональный эгоизм», который воспринимается Баку с политическим подтекстом. По логике новый президент Грузии должна была совершить свой первый зарубежный визит в Азербайджан. Но она отправилась в Европу, что, по Мусабекову, является примером того, что «личностный доверительный контакт между главами государств (имеется в виду Азербайджан и Грузия — С.Т.) утрачен», он «не особо поддерживается министрами», и «эти обстоятельства придают больший драматизм происходящим событиям».

Thread.zalora.com.tw Расставание

Что дальше? Азербайджанские власти пока выжидают. Кстати, еще по ходу президентской избирательной кампании в Грузии бакинский портал Haqqin.az призывал «в случае победы Зурабишвили в ответ на создание в Грузии антиазербайджанского плацдарма оппозиции позволить сторонникам Саакашвили создать в Азербайджане свои эффективные и структурированные институты, плацдарм сопротивления прямо у азербайджано-грузинской границы». Так что со временем Баку может подключить в Грузии свои политические рычаги, активизировать там деятельность политической оппозиции, чтобы повлиять на ход событий. Но добиться такого будет не просто из-за очевидного переформатирования политических и экономических приоритетов в регионе.

Турция увязла в ближневосточном кризисе, и ее ресурс воздействия на закавказском поле ограничен. Иран не будет «играть» на стороне Азербайджана. Подключить Москву тоже не удастся, момент Баку упущен. Тренд Грузии в сторону расширения экономического сотрудничества с Россией рано или поздно приведет к расширению ее сотрудничества с Арменией через разблокировку железнодорожных и шоссейных коммуникаций. При этом вопрос статуса Абхазии и Южной Осетии будет выведен за скобки. Потому что Азербайджан и Турция тянут Грузию туда, где она уже однажды побывала, — в ислам Ближнего Востока. А Тбилиси рвется в Европу, вспоминая о своих «исторических корнях» в Римской империи. Как говорит грузинский политолог Ираклий Чхеидзе, это, наверное, тот самый случай, когда «сколько волка ни корми, он все равно проявит христианскую солидарность». Остальное — политическая схоластика и статистика.