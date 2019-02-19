Пока китайские и американские торговые представители ведут переговоры в Вашингтоне, пытаясь выработать торговое соглашение, внимание экспертов сосредоточено в основном на экономических разногласиях двух стран, таких как китайское субсидирование государственных предприятий КНР. Однако рассчитывать на то, что торговое соглашение сможет защитить остальной мир от американо-китайской холодной войны, было бы столь же преждевременно, как и наивно, пишет Миньсинь Пэй в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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Конечно, очень желательно, чтобы США и Китай заключили торговую сделку. Крах торговых переговоров приведёт к новому витку повышения американских пошлин с 10% до 25% на импорт китайских товаров в объёме $200 млрд. Это привело бы к снижению мировых цен на акции и заставило бы компании вывести из КНР большую часть своих производственных мощностей. После повышения пошлин произойдёт резкое снижение объёма двусторонней торговли, а процесс разрыва экономических отношений между двумя странами ускорится, что приведёт к повсеместной неопределенности и росту издержек.

Торговый флот

Но даже если будет достигнуто всеобъемлющее соглашение — либо к 1 марта, либо через несколько месяцев — распад американо-китайских экономических отношений всё равно продолжится, хоть и не так стремительно. Причину этого многие инвесторы и руководители компаний до сих пор не понимают. Она заключается в том, что торговая война между КНР и США на самом деле не связана с торговлей, это скорее проявление обостряющейся стратегической конкуренции между двумя державами.

Да, США выдвигают справедливые претензии в отношении китайской торговой практики, которая включает в себя нарушения в сфере прав интеллектуальной собственности. Однако если бы США и Китай не были стратегическими противниками, маловероятно, что США начали бы полномасштабную торговую войну, которая поставит под угрозу торговый оборот, превышающий полтриллиона долларов, и прибыль американских корпораций. Несмотря на то, что Китай может понести более серьёзные потери, чем США, американские потери также окажутся весьма нетривиальными.

США готовы пожертвовать своими экономическими отношениями с Китаем, потому что риски, связанные с конфликтующими национальными интересами и идеологиями двух держав, перевешивают преимущества экономического сотрудничества. Похоже, что всё больше других стран, включая ближайших соседей Китая, готовы поддержать политику президента США Дональда Трампа, направленную на конфронтацию с КНР. Этот сдвиг произошёл на фоне ареста представителя китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Канада арестовала финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. США предупредили своих союзников, чтобы они отказались от использования технологий компании Huawei из-за соображений безопасности.

Тюрьма США

Даже если самые острые проявления нынешнего торгового конфликта между КНР и США будут устранены, обе страны надолго запомнят преподнесенный урок: торговля с геополитическим противником — опасный бизнес.

В США крепнет осознание того, что Китай представляет собой самую серьёзную угрозу для национальной безопасности Соединённых Штатов в долгосрочной перспективе. Независимо от того, подпишут ли стороны торговое соглашение или нет, всё равно их последующая политика будет направлена на достижение комплексного экономического разделения. Разрушение экономических отношений, которые формировались в течение 40 лет, может привести к дорогостоящим издержкам. Однако логика заключается в том, что США не могут и дальше укреплять позиции своего основного геополитического противника посредством развития торговых отношений и передачи современных технологий, это сродни самоубийству.

Аналогичным образом торговая война указала Китаю на его стратегическую уязвимость, которая вызвана его чрезмерной зависимостью от рынков и технологий США. Председатель КНР Си Цзиньпин больше не допустит подобной ошибки. В ближайшие годы Китай, воспользовавшись любым затишьем в торговой войне, будет стремиться к уменьшению своей экономической зависимости от США.

Steve Jurvetson Завод электроники в Шеньчжене. Китай

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Однако, несмотря на то, что экономическое разделение может быть стратегически обоснованным с точки зрения КНР и США, экономическое разделение двух крупнейших экономик мира, на долю которых приходится 40% мирового ВВП, может привести к катастрофическим последствиям. Подобное разделение разрушит не только глобальную торговую систему, но и все те ограничения, которые сдерживают американо-китайское геополитическое соперничество, что увеличит риск разрушительной эскалации.

Чтобы избежать подобного сценария развития событий, Китай должен успокоить обеспокоенность США в сфере безопасности. Это означает, что вместо того, чтобы наращивать импорт американской сои, Китай должен, например, демонтировать свои военные объекты на искусственных островах в Южно-Китайском море. Только такой смелый шаг может остановить — если не обратить вспять — дальнейшее сползание КНР и США в холодную войну.