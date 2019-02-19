О том, что заслуженного артиста Василия Ланового не пустили на рейс «Победы», написали многие, но никто не сказал главного: данная история — это притча о том, как новые ценности вытесняют старые, кроша их в библиотечную пыль.

Питер Брейгель-старший. Вавилонская башня. 1563

Артисту 85 лет. 14 февраля он вылетал из Москвы в Ростов-на-Дону, где его ждали поклонники. Однако пересечь расстояния Лановой должен был на самолёте авиакомпании «Победа». А это — удивительная контора. Достаточно ввести её название в поисковике, и — скандал за скандалом. Например, не пустили мать с ребёнком, больным ДЦП, на лайнер.

Вот и Лановому пришлось остаться вне рейса. Сотрудники авиакомпании посчитали, что его ручная кладь превышает допустимые размеры. Стандартная ситуация. Но, во-первых, факт ли это? А во-вторых, речь идёт о заслуженном артисте и пожилом человеке. Меж тем сотрудники «Победы» винят помощников Ланового: мол, не ознакомились с правилами перевозки багажа и тем подставили Василия Семёновича. После шума возмущения в социальных сетях авиакомпания стала сговорчивее и предложила артисту бесплатные перелёты до конца года.

Mil.ru Василий Лановой

С одной стороны, правила одинаковы для всех? Так рассуждали сотрудники компании. В этом они разумны, да. Но кто установил данные правила? И нет ли в их исполнении придирок? Безусловно, есть. Мне и самому не раз доводилось испытывать неудобства от общения с представителями «Победы».

Есть лукавство и в том, что всякий раз боссы авиакомпании «переводят стрелки» на рядовых сотрудников. Хотя ясно, что те действуют в соответствии с инструкциями, спущенными сверху. Нет, есть, наверное, садисты, испытывающие кайф от унижения других, но таких, уверен, меньшинство. Корень зла — правила авиакомпании.

И тут, собственно, появляется другая сторона. Банально, но правила нужны для того, чтобы их нарушать. Особенно если речь идёт о недопуске на борт 85-летнего заслуженного артиста. На сколько превысила его кладь? Так ли это было критично? Конечно, нет. Авиакомпания лишь в очередной раз самоутвердилась за счёт другого. На её беду, им оказался серьёзный человек.

К сожалению, данное самоутверждение мы наблюдаем повсюду. Бизнес, да и государственная бюрократия тоже, всякий раз погружают человека в матрицу, сильно напоминающую «железную деву». В ней элемент обязан существовать, а точнее, функционировать строго по её законам, когда нет никаких прав, зато есть множество обязанностей. И всякий раз система ужесточается, в ней отсекается любой элемент свободы. Это жестокая подгонка под стандарты, выгодные группе лиц, но не обществу в целом.

Есть и другое: то, что изымается в первую очередь — человечность. Сотрудница авиакомпании видела, что перед ней пожилой человек (пусть она и не узнала артиста). Неужели ей так трудно было нарушить правила, проявив не милосердие даже, а элементарную внимательность? Что помешало ей это сделать? Боязнь наказания свыше? Или уверенность, что она поступает абсолютно правильно, следуя инквизиторской букве закона? Если первое — плохо, но если второе — совсем худо.

DS28 Самолёт авиакомпании «Победа»

То общество, которое выстраивается сегодня, исключает и человека, и человечность, и милосердие, и справедливость. Это общество чужой морали — кальвинистской в её самых худших формах. Всё измеряется исключительно категориями «доход», «расход», «прибыль», «убыток». Человек превращён в цифровой код, во многом соответствующий его счёту в банке. Нет счёта — нет и человека. Язык общения — денежный.

И дело тут не только в авиакомпании «Победа», которая, безусловно, уже не первый раз являет России эталонные образцы хамства, но и в построении общества как такового. Оно всё больше напоминает Вавилонскую башню, где люди говорят на чуждых языках, хотя родной у них, казалось бы, один и тот же, и существуют на разных этажах, строго отделённых и изолированных друг от друга. Эконом-класс, бизнес-класс, ВИП, а тут места — для нищебродов. И я сейчас говорю о правилах не только перелёта, но и жизни. Касты не должны соприкасаться друг с другом, ведь высшие страшатся заразиться вирусом неудач.

Ницше сказал: «Падающего толкни». Его слова — весомая часть кальвинистской морали. Мы пришли к тому, что падающего нужно не только толкнуть, но и сесть ему на голову. Так, чтобы придавить посильнее. Ещё и поелозить для самоутверждения.

Не видьте в истории с Лановым, не допущенным на рейс, — дичь от неадекватной авиакомпании. Смотрите шире. Подобное — в той или иной форме — происходит повсеместно. И если так поступают с Лановым, то как живётся простому человеку? Перед ним ведь никто не извинится и бесплатных рейсов не предложит. Наоборот, лишний раз посмеётся и скажет: «Эх, классно я развёл дурака». Так принято в кастовом обществе, чья Вавилонская башня вот-вот рухнет от непосильного груза самовлюблённости, алчности и лжи.