Если снимаешь историю про киборгов, то легко можно ощутить себя этаким доктором Франкенштейном. Тут кусачками отрезал, там подпаял, здесь подкрутил… Возникает иллюзия того, что пересадить «мозг» японской манги в голливудское «тело» совсем несложно. А что тут такого, собственно? Киберпанк и постапокалипсис — они и в Японии киберпанк и постапокалипсис. На самом деле — вовсе нет.

Цитата из а/ф «Алита: Боевой ангел». Реж. Роберт Родригес. 2019. США

Начать с того, что манга — это не комикс, хотя ошибиться нетрудно. Прежде всего, манга намного пространнее. И не потому, что японским художникам и сочинителям историй делать нечего, и они рисуют толстенные тома, а из-за совершенно другого подхода. В основе почти любой манги лежит показ не действий (хотя они там, конечно, есть, и порой весьма зубодробительные), а чувств, состояний, философских концепций. Главное — именно это, а не приключения. Потому темп развития событий весьма неспешен, а даже второстепенные персонажи выходят запоминающимися и колоритными. При перенесении на почву голливудского боевика большинство тонкостей теряется, а второстепенные герои и их линии или выкидываются, или становятся совершенно плоскими. К тому же при экранизации из-за усилий впихнуть в двухчасовой фильм события трех-четырех томов сюжет сплющивается, а его линии переплетаются весьма странным образом. Конечно, теоретически из такого переплетения может родиться дамасская сталь, но, увы, только теоретически.

Цитата из а/ф «Алита: Боевой ангел». Реж. Роберт Родригес. 2019. США

Экранизацию знаменитой манги Юкито Киширо «GUNNM», осуществленную Робертом Родригесом, нельзя назвать провальной, она довольно увлекательна и зрелищна. Но это, при общем совпадении сюжетной канвы, совсем другая история — с совсем другой атмосферой, настроением, стилистикой. Режиссер решил из мрачного гротескного мира, населенного весьма причудливыми и практически поголовно несчастными существами, сделать не особо шокирующее «недалекое будущее», к тому же довольно-таки обыденное и даже местами уютное. Есть здесь, конечно, и преступники, и маньяки, но от обычных они отличаются разве что модифицированными телами. А так… Ну, полуразрушенный город вокруг огромной свалки, куда из парящего в небесах райского элитного обиталища скидывают всякий лом. Но местным подросткам есть где на крутых роликах погонять, а из изящных фонтанчиков во дворах бежит вода. Нет ощущения мусорной кучи, обитатели которой не живут, а выживают без всяких надежд на будущее. В манге Киширо главное — именно это ощущение отсутствия надежд, к которому каждый персонаж приспосабливается или не приспосабливается по-своему. Кто-то проявляет экзистенциалистское мужество, стараясь во чтобы то ни стало остаться человеком, даже будучи железным по уши. Кто-то паразитирует на чужих несчастьях и прожигает жизнь. Кто-то сходит с ума и превращается в монстра, практически демона. Кто-то мечтает о несбыточном. Но для всех них мир под тенью небесного города — это ад, тьма внешняя, а что там скрежещет — зубы или смертоносная сталь, не суть важно.

Цитата из а/ф «Алита: Боевой ангел». Реж. Роберт Родригес. 2019. США

Ничего этого нет в фильме Родригеса. Обитатели Железного города выглядят в большинстве своем нормально, с лотков продают вкусняшки, светит яркое солнце и можно жить в свое удовольствие. Это как если бы классический Готэм Бэтмена заменили… например, на Чикаго гангстерских времен. Репутация тоже не очень, но в принципе симпатично. Эта причесанность в полной мере сказалась на первом по-настоящему серьезном зле, с которым приходится столкнуться Алите. Вместо демонического похитителя тел и пожирателя мозгов, «сидящего» на чужих эндорфинах, одновременно ужасного и жалкого киберчервя, который не видел в своей жизни ничего, кроме страданий, и научился ими упиваться, мы видим обычного и совершенно неинтересного громилу и убийцу. Соответственно, вместо леденящего душу и полного драматизма противостояния, в котором Алита проявляет свои лучшие качества, нам показывают обычный махач на навороченных железяках. Кроме того, с самого начала в сюжет вводится тема Большого Брата, рулящего всем сверху через внедрение в чужие головы и имеющего виды непосредственно на героиню. Тогда как в исходном сюжете мир отнюдь не вертится вокруг Алиты, ее не стремятся во что бы то ни стало разобрать на части как редкий трофей.

Цитата из а/ф «Алита: Боевой ангел». Реж. Роберт Родригес. 2019. США

Но если драки и всяческая конспирология выглядят еще вполне прилично, то желание добавить сентиментальности представляется большой ошибкой. Из оригинальной истории Кинолога, воина-охотника со сворой собак-киборгов, зачем-то вынута тема убитой дочери и приклеена к судьбе доктора Идо. Неужели немолодой одинокий мужчина, испытывающий отеческие чувства к юной девушке, выглядит в наши дни настолько двусмысленно, что этому чувству потребовались сюжетные костыли? Бывшая супруга Идо также кажется пятым колесом в сюжете, вставленным для того, чтобы выдавить из зрителя дополнительную пару слезинок.

Что действительно могло бы вызвать мощное сопереживание — так это любовь Алиты и Хьюго и трагическая судьба последнего. Но тут, увы, имеет место, во-первых, типичный мисскастинг, а во-вторых, отсутствие проработки персонажа. Меланхоличный Киан Джонсон до такой степени не бойкое дитя улиц, что сложно понять мотивы, которые двигали режиссером в его выборе. К тому же от всепоглощающей мечты Хьюго — в буквальном смысле слова «пробиться наверх» — почти ничего не осталось. Хьюго у Родригеса не сходит с ума, поняв, что его надули и никакой «рай» ему не светит. Он безнадежно лезет по трубе к небесному городу не потому что не может смириться с крахом мечты, а просто потому что внизу его ищут и ему некуда деваться. Выглядит он при этом не беднягой, едва освоившимся с механическим телом, а этаким юным принцем. Красивость и романтика вместо искренности убивает и теплоту, и трагизм этой истории.

Цитата из а/ф «Алита: Боевой ангел». Реж. Роберт Родригес. 2019. США

Но самое главное, чего недостает фильму — это внятности в показе основного конфликта между «небом» и «землей», благополучием и бедностью, счастьем немногих и отчаянием и озлоблением тех, кому не повезло. Социальный конфликт «замылен», хотя его вполне можно было бы показать даже более выпукло, чем в оригинале, тем самым сделав фильм чем-то большим, чем просто развлечение для киберфетишистов и любителей спецэффектов. Похоже, это уже тенденция — брать весьма острую антиутопию и превращать ее в ненапряжную жвачку для глаз. «Первому игроку приготовиться», «Хроники хищных городов», а теперь вот и «Алита: Боевой ангел». Запрос на социальную тему, ощущение тупика, в который забрело человечество, заставляют режиссеров браться за истории об отнюдь не лучезарном будущем, но в какой-то момент им не хватает мужества. Отсюда и рейтинг 16+ (никаких расплющенных в кашу мозгов и фонтанов крови), и перекос в сторону мелодрамы. А ведь похоже, что именно манга об Алите во многом вдохновила российского писателя Виктора Пелевина на один из самых едких и жестких его романов S.N.U.F.F. с обитающей в парящих шарах полубезумной элитой и подконтрольными дикарями внизу. «Страшно далекая от народа», вплоть до физического отрыва от грешной земли, новая аристократия — это вполне возможный образ будущего.

«Алита: Боевой ангел» — это явно лишь начало саги. Может быть, то, что не было раскрыто в первом фильме, получит развитие в дальнейшем. Но, судя по тому, что многие сюжетные «ружья» уже выстрелили холостыми, сюжет будет всё дальше отдаляться от оригинала. Может быть, в чём-то это и к лучшему — манга Юкито Киширо в какой-то момент сваливается в нечто, что при голливудской экранизации вполне может выйти еще одной бледной тенью «Безумного Макса», а ученый-изувер Дести Нова временами слишком банален в своем гениальном помешательстве. В варианте Родригеса он явно не изгой, а зловещий, облеченный властью над «нижним миром» кукловод, что сулит интересные возможности. Будут ли они реализованы — увидим.