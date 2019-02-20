На этой неделе управление торгового представителя США, специализированное агентство, входящее в состав администрации президента США, отвечающее за продвижение торговой политики США и разрешение споров со странами, которые, с точки зрения США, не соблюдают правила международных торговых соглашений, опубликовало отчет, прямо направленный против одного из стратегических внешнеполитических союзников Америки, позитивные отношения с которым (прежде всего, в военной сфере) нынешняя администрация рассматривает как свой приоритет.

Саудовская Аравия

На основании обращения коалиции спортивных и развлекательных корпораций и представленной ими информации правительству США «настоятельно рекомендовано принять меры против Саудовской Аравии» с тем, чтобы прекратить деятельность «БиАутКью» — системы пиратского вещания спортивных трансляций и шоу-бизнеса.

NASA Аравийский полуостров. Вид из космоса

Принципиальная новизна «бизнес-модели» пиратов из «БиАутКью» в том, что они в роли технологической платформы используют не анонимный сервер или торрент-площадку в сети Интернет, а полноценную систему спутникового вещания с собственными транспондерами на орбите и собственными наземными комплексами приема сигнала.

В августе 2017 года из Саудовской Аравии был запущен сервис «БиАутКью» — незаконно вещающий через спутник и транслирующий через Интернет премиальный спортивный и развлекательный контент на миллиарды долларов.

Сегодня устройства «БиАутКью» открыто продаются в магазинах по всей Саудовской Аравии, незаконно несут на корпусе логотипы всех основных европейских футбольных лиг и очень активно рекламируются в Интернете. Телевизионные контракты (устройства + доступ) пиратов из «БиАутКью» довольно быстро завоевали локальные сети продаж телевизионного контента других странах региона Ближнего Востока. Примечательно, что вал пиратства сейчас на глаз самовозгоняется: уже сегодня сервисы «БиАутКью» взломаны и перераспределены другими пиратами по всему Ближнему Востоку и и Северной Африке — и даже по всему миру — уже через «классическую» для пиратов интернет-трансляцию.

Технологически «БиАутКью» использует транспондеры спутников «Арабсат» — Арабской организации спутниковой связи, оператора спутниковой связи в арабском мире, структуры Саудовской Аравии со штаб-квартирой в Эр-Рияде. Тем не менее, несмотря на многочисленные обращения и подтверждения, власти Саудовской Аравии и других арабских государств (кроме Катара, который с самого начала занял крайне жесткую позицию против пиратов — об этом будет отдельно сказано чуть ниже), отказываются прекращать деятельность «БиАутКью».

Приставки «БиАутКью» продаются с подпиской на 10 спутниковых спортивных каналов beoutQ. Контент, транслируемый по спортивным спутниковым каналам beoutQ, полностью, до последнего удара по мячу, украден. В него вошли все основные международные футбольные соревнования, а также ключевые трансляции крупных международных соревнований в других видах спорта, — таких как теннис, чемпионаты НФЛ и НБА гонки «Формулы 1», соревнования Мировой лиги реслинга и Олимпийские игры.

Mike Licht Спорт на телеэкране

Большая часть украденного спортивного контента, транслируемого по спутниковым каналам «БиАутКью», извлекается из трансляций «БиИнСПОРТС», принадлежащей «БиИн Медиа Гроуп» — глобальной сети спортивных и развлекательных мероприятий со штаб-квартирой в Дохе, столице Катара. Собственно, само название пиратской сети — в английском варианте написания «БиАутКью» — звучит как пиратская метка по отношению к «легалам» из «БиИн Медиа». Несложно понять в этой связи особую, непримиримую позицию Дохи к пиратам из Эр-Рияда. А учитывая, что и «Арабсат», и «БиИн Медиа» напрямую входят в финансовые империи соответственно монарших династий Сауд и Аль Тани, то это уже личное дело ваххабитских королей.

Пиратское предложение включает в себя сервис «ШоуБокс», который обеспечивает нелегальный доступ к более чем 10 000 международных кино‑ и телевизионных сериалов. Другие пиратские сервисы предлагают от 2300 до 4000 прямых телевизионных каналов со всего мира, тысячи фильмов на разных языках и до 35 000 эпизодов телешоу.

В то время, когда Саудовская Аравия открывает кинотеатры и привлекает инвестиции киностудий со всего мира, потребители из Саудовской Аравии при прямом участии властей, легализовавших «БиАутКью» и предоставивших пиратам доступ к транспондерам «Арабсат», давно и надежно обеспечены самым передовым контентом мирового кинорынка через «государственных» пиратов из «БиАутКью».

«БиИн Медиа Гроуп» и киностудия «Мирамакс» представили в Управление торгового представителя США подробную информацию о проблеме пиратства в Саудовской Аравии, представив 138 страниц подробного описания схемы государственной поддержки пиратов. В своем представлении американскому правительству «БиИн Медиа Гроуп» и киностудия «Мирамакс» заявили: «Саудовская Аравия разрешила и на практике содействовала возникновению на своей территории самого дерзкого и самого технически сложно организованного конгломерата пиратского вещания, который когда-либо видел мир — пиратства, который продолжается распространяться по всему миру. …Хотя правительство Саудовской Аравии могло легко положить конец широко распространенному пиратству, исходящему из его границ, оно предпочло не делать этого…».

Собственные материалы были доложены Аудиовизуальным антипиратским альянсом, представляющим 27 ведущих аудиовизуальных организаций. Собственный доклад для управления подготовила и Спортивная коалиция от имени семи главных спортивных лиг США. Доклады поступили и из-за океана — от британцев из «Скай» и французов из «Канал Плюс».

Европейские правообладатели ранее информировали Европейскую комиссию и государства — члены ЕС о безудержном пиратстве саудитов, требуя действий. Например, английская Премьер-лига официально подтвердила в прошлом месяце, что уведомила правительство Великобритании о краже ее контента.

Всемирная торговая организация также создала группу по урегулированию споров для расследования этого вопроса.

В результате, учитывая все особые представления в управление торгового представителя США, в представленной на этой неделе рекомендации правительству Саудовская Аравия вырвалась на первое место в мире и теперь приравнена к Китаю как к стране, получившей наибольшее количество конкретных претензий в области интеллектуального пиратства.