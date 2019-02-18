Ранее освещённый нами пресловутый Варшавский саммит под эгидой США и Израиля продолжают обсуждать в мире. На сей раз оценку результативности усилиям Вашингтона и Тель-Авива дал официальный Пекин. Правда, не в форме заявления какого-либо должностного лица или МИД Китая. Но агентство Синьхуа, безусловно, отражает точку зрения высшего руководства ЦК Компартии Китая (КПК), и поэтому выводами Синьхуа не стоит пренебрегать. «Вашингтон изо всех сил пытался привлечь многие страны к конференции и выступить против Ирана, но конференция стала для Вашингтона ещё одним поражением в достижении этой цели», — передало Синьхуа 17 февраля. В репортаже указывается, что на самом деле неясно, почему Соединённые Штаты пытаются создать альянс против Ирана, и добавляется, что Европейский союз (ЕС) сразу отказался от заговора США и вообще не ответил на их призыв. По данным источника, сторонники жёсткого курса правительства США ищут проблемы в регионе, они сильно положились на Варшавскую конференцию, но не смогли достичь какого-либо существенного соглашения по достижению своих целей против Ирана. Цели, преследуемые США и несколькими их союзниками, не были достигнуты, заключает китайское агентство Синьхуа. Мы привели мнение китайского официоза не для того, чтобы более убедительно воздействовать на мнение читателей. Просто в таких острых случаях, как обсуждение ирано-американского и ирано-израильского противостояний (причём не только на одном Ближнем Востоке — вспомним слова Главного военного советника аятоллы Сейеда Али Хаменеи, генерала Ехия Рахима Сэфэви: речь обо всей Западной Азии и не только…), точка зрения официального Пекина рано или поздно станет превалирующей и доминирующей.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Между тем конец прошлой недели интересен не только тем, что Варшавское сборище провалилось. Мировая общественность знает, что 14 февраля состоялся очередной саммит трёх президентов — России, Ирана и Турции — в Сочи. Любая встреча глав этих государств — в центре внимания стран и народов не только Ближнего Востока, но, видимо, не будет преувеличением утверждать, что и всего мира. По крайней мере в Закавказье всем государствам точно нужно знать, как между собой соотносятся эти три президента, поскольку и в нашем регионе есть вопросы, в которых традиционно присутствуют интересы России, Ирана и Турции. В этом плане поведение Москвы, Тегерана и Анкары по Сирии может помочь понять, как они будут настроены, когда речь пойдёт об острых углах их взаимоотношений по Закавказью. Однако, учитывая некоторые реалии, конечно, круг тех, кому должны быть интересны итоги переговоров Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, не замыкается на одном Закавказье. Мы уверены, что должны быть настороже в том числе страны Средней Азии, Южной Азии и т.д.

Kremlin.ru Трехсторонний саммит в Сочи. Хасан Рухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Накануне прошли также двухсторонние переговоры, в ходе которых уточнялись определённые позиции по сирийскому урегулированию, которые потом были вынесены на уровень трёхстороннего диалога. После этого Путин при открытии саммита заявил, что существует убеждённость в том, что «мы сможем придать новый импульс нормализации обстановки в Сирии как на земле, так и в рамках политики дипломатических усилий по налаживанию межсирийского диалога». По его же словам, «ещё не все задачи решены, но если мы будем работать так же активно, так же слаженно, и будем искать компромиссы, то, безусловно, нас ждёт успех». Таким образом, становилось очевидным, что диалог на уровне глав государств России, Турции и Ирана носит устойчивый характер и стороны ориентированы на достижение компромиссных договорённостей.

Конечно, конкретные детали тех или иных проблем обсуждались и уточнялись на уровне двух — или трёхсторонних встреч и контактов глав МИДов и силовиков. Поэтому в своих выступлениях Путин, Эрдоган и Рухани говорили в основном общими фразами, но было видно, что они где-то довольны достигнутыми результатами и нашли подходы к решению проблемных вопросов на основе координации совместных действий. Переговоры в Сочи продолжались 70 минут, о чём это говорит — не нам решать, конечно. Видимо, президенты прибыли с заранее заготовленными наработками. На пресс-конференции по итогам переговоров Путин, Рухани и Эрдоган говорили почти одинаково, касаясь целей долгосрочного улучшения обстановки в Сирии, будь то ситуация в Идлибе и создание буферной зоны на турецко-сирийской границе или в районе Манбиджа. Правда, пока неясно, как и когда и станет ли вообще Турция осуществлять намеченную боевую операцию восточнее Евфрата. Но официально Анкара всё ещё грозит военной операцией в Сирии, а также продолжает призывать США начать выполнять турецко-американские договорённости по Манбиджу и сирийским курдам. В одном есть прогресс: Москва, Анкара и Тегеран выступили за сохранение территориальной целостности Сирии, заявили о готовности в будущем участвовать в восстановлении разрушенной в ходе войны инфраструктуры и создавать условия для возвращения беженцев. Более того, Эрдоган не отверг возможность реализации Аданского меморандума 1998 года, который в принципе предусматривает налаживание диалога между Анкарой и Дамаском. Во всяком случае, это бы прекратило турецкие разговоры о чём-то за пределами международно признанной границы между Сирией и Турцией.

Тем не менее множество вопросов пока повисает в воздухе. Нет оснований после Сочинской встречи 14 февраля утверждать, что якобы президенты России, Ирана и Турции «обо всём договорились». Берём требование Путина — «соблюдение территориальной целостности Сирии при урегулировании конфликта в этой стране в полной мере касается и Идлибской зоны, это касается прилегающих территорий к Евфрату, в том числе восточной части». Если Эрдоган с этим в действительности согласился и больше «не работает» с США, то турецкие войска должны уйти отовсюду из Сирии, где они есть, передав контроль над городами и сёлами Сирийской армии. Но что-то подобной прыти и готовности у Турции не наблюдается. Напротив, Анкара параллельно по сути умоляет США приступить к выдворению курдов, и даже — вместе с Турцией «бороться с террористами», как в Анкаре по привычке называют практически всех сирийских курдов. Известно стало также, что Путин в очередной раз настаивал на «зачистке» от террористов, в том числе и протурецких вооружённых групп, той самой Идлибской зоны. Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что «переговоры, проходящие в Сочи по проблеме сирийского Идлиба, достаточно результативны», пока ни о чём не говорит, потому что он же дальше говорит — «обстановка в Идлибе, к сожалению, непростая».

Kremlin.ru Хасан Рухани

Ещё глобальней и резче высказался иранский президент Рухани. «Надо, конечно же, обращать внимание на обеспокоенность правительства Турции, мы понимаем эту обеспокоенность, но, тем не менее считаем, что сотрудничество с легитимным правительством Сирии и размещение сирийских сил на международной границе являются самым устойчивым путем для устранения этой обеспокоенности», — категорично заявил он. И добавил — для самой Турции это будет выгодно. То есть Иран уговаривает турок добровольно покинуть территорию Сирии — для выгоды самой Анкары. Как и что ответил Эрдоган на призыв Ирана — нам пока не известно. Зато катарский телеканал Al Jazeera 15 февраля сообщил, что Россия, оказывается, запретила Турции участвовать в создании «зон безопасности» в Сирии по американской программе. Россия заявила о том, что Турция «не имеет никакого права» создавать «зоны безопасности» в Сирии, пока страна не придёт к согласию об условиях их создания с президентом Сирии Башаром аль-Асадом, утверждает Al Jazeera. Таким образом, Эрдоган встал перед серьёзным выбором — так с кем же Турция в Сирии, с американцами или с тандемом Россия-Иран? По окончании саммита в Сочи три президента подписали и распространили текст своего Совместного заявления по Сирии. В нём особо подчёркнуто значение Идлибской зоны и оговорено, что следующие консультации состоятся в апреле в Астане. Также объявлено, что в формате переговоров трёх президентов следующая встреча состоится уже в Турции. Текст Совместного заявления передавался многими СМИ, так что не станем его цитировать.

Зато обратим внимание на некоторые нюансы, которые происходили сразу же после завершения и Варшавских бдений под руководством США, и Сочинского саммита трёх президентов. По дороге домой из Сочи, Эрдоган на борту самолёта заявил журналистам, что турецкая армия совместно с Российской Федерацией и Ираном может провести военную операцию против радикальных группировок в провинции Идлиб: «Совместные операции могут проводиться в любое время в соответствии с развитием событий. Для этого нет никаких препятствий. Для нас важна безопасность жителей Идлиба». То есть Путину и Рухани удалось выбить от Эрдогана согласие на то, что в Идлибе не должно остаться никаких террористов, в том числе и из протурецких группировок. 17 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил: «В сирийской провинции Идлиб наблюдается максимальная концентрация террористов на Ближнем Востоке, а может быть и во всем мире. Наша принципиальная позиция неизменна — нет компромиссам с террористами, они должны быть уничтожены». Как может показаться, принципиально вопрос решён — втроём, Россия, Иран и Турция будут уничтожать террористические банды, ибо нет больше времени их «уговаривать». Но не всё так просто. В тот же день министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в Анталье озвучил, чем будет «торговаться» турецкая сторона в ходе подготовок и консультаций по Идлибу. «Террористы, которые находятся в расположенных к востоку от реки Евфрат районах Сирии, должны быть уничтожены, — подчеркнул турецкий министр. — Нас не интересует мнение сил, выступающих против операции. Турция готова вести борьбу с членами незаконных вооружённых формирований на востоке Сирии до тех пор, пока эти территории не будут очищены от террористов».

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган

Чтобы ни у кого не возникло соблазна заподозрить Анкару в благих намерениях и в последовательности в войне с террористами, напомним, что террористами «к востоку от реки Евфрат» Турция считала и считает исключительно сирийских курдов и их Отряды народной самообороны (YPG), формирования курдской Партии демократического союза Сирии (PYD) и другие курдские партии и организации. По нашему мнению, именно из-за заявления турецкого МИД по сирийским курдам, 17 февраля помощник президента России Юрий Ушаков заявил газете «Известия», что в первой половине апреля 2019 г. в Москве пройдут очередные переговоры между президентами Путиным и Эрдоганом. По его словам, лидеры государств откроют перекрёстный российско-турецкий Год культуры и туризма, а также примут участие в заседании совета сотрудничества высшего уровня двух стран. Но разве не понятно, что президенты России и Турции неизбежно обсудят и подробности по Идлибу, и позицию Анкары по курдам и по «прилегающим к Евфрату территориям, в том числе восточной части», как выразился Владимир Путин во время саммита 14 февраля в Сочи? Уверены — в апреле российский лидер обязательно внушит турецкому коллеге, что, как заявлял в Сочи иранский президент Рухани, «для самой Турции это будет выгодно, поскорей убраться из Сирии.

И не удивительно, что 17 февраля же, во время выступления перед главами местных муниципальных советов, которое транслировалось по гостелевидению Сирии, сирийский президент Башар аль-Асад жёстко заявил, что оппозиционная часть сирийской Конституционной комиссии представляет интересы Турции, а не сирийского народа. Какая же Конституция обсуждается в комиссии — Сирии или Турции, добавил аль-Асад. Отзываясь же об Эрдогане, сирийский лидер довольно-таки в бранно-оскорбительном тоне, мало сочетающимся с нормами дипломатической этики уровня глав государств, назвал турецкого президента «мелким слугой Америки». Думается, что можно не сомневаться — в оценке аль-Асада есть и элементы согласованности с президентами России и Ирана, которые явно «устали ждать», когда Эрдоган, наконец-таки, отойдёт от позиций США и Израиля в Сирийском вопросе. Президент Сирии также указал на то, что Женевский процесс по Сирии не дал результатов из-за помех враждебных Дамаску стран, тогда как процесс в Сочи и Астане был по меньшей мере позитивным и успешным. Но, по нашему убеждению, уничижительная характеристика, данная аль-Асадом турецкому лидеру, на деле говорит если и не обо всём, что реально происходит между президентами (в том числе в рамках «Сочинского формата» и Астанинского процесса), то — о довольно многом, о некоторых нюансах кулуарного свойства… Ясно же, что в трёхстороннем формате интересы Сирии представляют именно Россия и Иран, а не Турция.

Всё это не могло остаться без реакции Вашингтона. Впрочем, не только вышеописанное. США не преминули помахать пальчиком и в сторону Армении, в ответ на то, что 8 февраля из Еревана в Сирию отбыла армянская гуманитарная миссия. Подробности американо-армянского мелкого скандала вполне подробно освещались в СМИ. Просто подчеркнём — пусть и не впервые, но звучал чёткий приказ Вашингтона в адрес официального Еревана, мол, «мы (т.е. американцы) не поощряли Армению в отношениях с аль-Асадом, тем более под эгидой России». Как ещё доказывается то, кто сегодня уверен, что хозяин якобы суверенной и «революционной» Армении — это именно он, так сказать, единственный сверхгегемон-супердержава мира? Однако это незначительный эпизод неконструктивности США по Сирии. Зловещие заявления пошли, начиная с 16 февраля. Реагируя на слова аль-Асада, обращённые к сирийским курдам, в которых президент Сирии посоветовал курдам, как сообщал ресурс Kurdistan 24, не полагаться на США и их «гарантии», и продолжить диалог с Дамаском, американцы по сути выступили с угрозами в адрес курдов. Аль-Асад заявил: «Диалог необходим, но существуют различия в позициях, поэтому нам необходимо сосредоточиться на чём-то, что нас объединяет», добавив, что децентрализация может ослабить государство.

kurdishstruggle Бойцы курдской пешмерги

Представим хронологически заявления, следовавшие из Вашингтона после Сочинского саммита и заявления Эрдогана о том, что он согласен провести силовую операцию в Идлибе против террористов совместно с Россией и Ираном. Вначале США объявили, что намерены, «параллельно» с пошаговым выводом войск из Сирии, отправить дополнительный контингент численностью полторы тысячи человек в Сирию «для помощи курдам». Затем было объявлено, что Пентагон разрабатывает план по созданию буферной зоны на северо-востоке Сирии с участием стран-членов ЕС. Будет ли вестись данная операция под флагом НАТО, не уточняется. Сенатор США Линдси Грэм на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что план этот действительно есть, и он надеется, что президент США Дональд Трамп «придёт к некоторым из вас [т.е. европейцам — прим.], попросит вас о помощи, и вы скажете да». Он подчеркнул, что Запад несет ответственность за курдские силы, которые очень многое сделали как в Сирии, так и в Ираке. Если курдов не защитить, то они будут атакованы Турцией, а этого допустить нельзя, сказал Грэм. Из слов же вице-президента США Майкла Пенса, в его выступлении на той же Мюнхенской конференции по безопасности, следует, что Вашингтон рассчитывает на контингенты «для защиты курдов» не только из ЕС, но и из других стран — марионеток США. 17 февраля спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри на Мюнхенской конференции по безопасности совершенно однозначно сказал, что Вашингтон не хочет возвращения северо-востока Сирии под контроль правительства президента Башара аль-Асада. Наконец, 18 февраля представитель вооружённых сил США генерал-лейтенант Пол Лакамер заявил, что американские военные не будут поддерживать сирийских курдов, если они присоединятся к правительству Сирии, сообщает курдский ресурс Kurdistan.ru.

Тут нет иной трактовки — либо курды с США, либо… допустим, США, образно говоря, «дадут отмашку» Турции, и Эрдоган, разрывая трёхсторонний формат сотрудничества с Россией и Ираном, начнёт новую войну против сирийских курдов, да и других народов и общин на северо-востоке Сирии. А это и армяне, и ассирийцы, и друзы, и бедуинские племена… Словом, все, кто на протяжении Сирийской войны воевал на стороне регулярной армии Сирии. Взамен неведения переговоров с Дамаском, США соблазняют курдов обещанием фактически аннексировать часть суверенной территории Сирии, где якобы курды будут самостоятельны, но под сенью звёздно-полосатого… Это именно угрозы и шантаж — как в отношении законных властей Сирии, так и в отношении сирийских курдов. То есть, как мы и предполагали, несмотря на безрезультатность варшавской «Министерской встречи по Ближнему Востоку» в плане сколачивания антииранского альянса, тем не менее, положение и оперативная обстановка в данном регионе начнёт обостряться. И последствия американского нежелания считаться с текущими реалиями прекрасно видят и осознают в Москве. Не случайно 18 февраля в интервью турецкой газете «Hurriyet Daily News» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал критические сомнения и замечания по поводу позиции США по Сирии. По его словам, остаётся много вопросов — куда будут выводиться американские войска, придёт ли кто-то другой на их место, кому они оставят оружие. «Когда они выйдут, их присутствие, скорее всего, не закончится, оно каким-то образом продолжится», — сказал официальный представитель Кремля. Он отметил, что США стали самой непредсказуемой страной, а «неопределённая ситуация с выводом американских войск не вызывает оптимизма и мешает разрешить сирийский кризис». «Все эти вопросы стоят на повестке дня, президенты о них говорят. Общий настрой тот же, нет оснований для оптимизма, и неопределённость беспокоит», — добавил Песков.

The U.S. Army Американский солдат

Что мы имеем в виду, когда утверждаем, что США не готовы считаться с текущими реалиями Сирийской войны? Во-первых, в понятие текущие реалии входит то, что основное бремя подавления террористических группировок и иных банд несли и несут (в регионе) Россия, Иран, Сирия и Ирак. И если больше никто не заикается об «Исламском халифате"* в Сирии и Ираке, то это — на 99,99% заслуга этих четырёх государств, а не Запада. А во-вторых, пока США заняты государственным террором в отношении будь то России или Ирана (а незаконные «санкции» — это и есть форма гостеррора), или — в отношении сирийских курдов или ещё какого-нибудь из народов Сирии, других стран, подоспело нижеследующее сообщение. Иранский источник Financial Tribune 15 февраля известил, что «на прошлой неделе, в присутствии министра дорог и городского развития Ирана Мохаммада Эслами состоялась церемония закладки фундамента, на котором было начато строительство первой очереди автомагистрали Керманшах-Бисотун-Хомейл. «Сегодня началось строительство 105 километров этого проекта, в которое будет инвестировано 6 триллионов риалов (50 миллионов долларов). После завершения трасса протянется на 141 километр и будет стоить 15 триллионов риалов (127 миллионов долларов)», — заявил иранский министр. «Это шоссе соединит Иран с Сирией через территорию Ирака», напомнил Financial Tribune. Что и требовалось доказать, как говорится — после этого шоссе следующей на очереди стройкой века в этом регионе станет газопровод Иран-Ирак-Сирия… То есть то самое, во имя недопущения которого и затевалась «арабская весна» с быстрой переброской банд террористов в Ирак и Сирию.

Но даже и не Сочинским саммитом президентов России, Ирана и Турции завершается осознание значения дня 14 февраля. Мы усмотрели удивительную связь между двумя терактами, вокруг которых в последние дни мировые СМИ развёртывали свои новостные ленты. Оба теракта были осуществлены 14 февраля. В обоих случаях террористы — это группы, базирующиеся в Пакистане. В обоих случаях теракты направлены против военных, в обоих случаях использованы террористы-смертники и так далее. В первом случае в иранской провинции Систан-э-Белуджистан на автомобиле, начинённом взрывчаткой, на дороге между Захеданом и Хашом террорист врезался в автобус с военнослужащими Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). По предварительным данным, погибло 27 военнослужащих, несколько ранено, есть погибшие и раненные среди гражданских лиц. Командование спецназа «Кодс» КСИР выступило с заявлением, в котором осудило нападение и охарактеризовала его, как месть за провал заговоров после празднования 40-й годовщины Исламской революции Ирана. Как сообщило агентство Fars News, министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, говоря об организованном в Польше американцами и израильтянами антииранском сборище, также заявил: «Не случайно, что Иран был поражён террором в тот самый день, когда начинается Варшавский цирк. Особенно, когда когорты тех же террористов приветствуют его с улиц Варшавы и поддерживают его с помощью ботов в «Твиттере». США, кажется, всегда делают один и тот же неправильный выбор, но ожидают разные результаты». Мы видим, что МИД Ирана уверен — к теракту причастны США.

Tasnimnews.com Терракт в провинции Систан-э-Белуджистан. Иран

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Джейш уль-Адл"* — структура, созданная спецслужбами США и Израиля вместо сгинувшей террористической группировки «Джундуллах"*, также базировавшейся в Пакистане. «Джундуллах"* была ликвидирована — мы не знаем, кем — или же самораспустилась, после того, как в 2010 г. иранцы арестовали на борту самолёта киргизских авиалиний главаря группы Абдулмалека Риги и казнили его по решению суда. В ноябре-декабре иранские пограничники и КСИР вторглись в Пакистан и совместно с пакистанскими силами безопасности разгромили несколько террористических групп исламистов-суннитов из «Джейш уль-Адл"*. Так что подозрения Джавад Зарифа вполне уместны.

Теперь о втором теракте. 14 февраля террористы нанесли удар по конвою Центральных резервных сил полиции (ЦРСП) Индии, следовавшему по шоссе Джамму-Шринагар. Смертники направили внедорожник, снаряженный 350 кг взрывчатки, на один из автобусов в автоколонне ЦРСП. В результате взрыва погибло 44 служащих ЦРСП Индии, а общее число пострадавших превысило 100 человек. Ответственность за данное нападение взяла на себя группировка «Джейш-э-Мохаммед"*. Её боевики по подложным документам въехали в Кашмир с территории Пакистана. Данный теракт стал крупнейшим в индийском Кашмире со времен атаки на Ури 18 сентября 2016 г. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с резким осуждением теракта в индийском Кашмире. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», глава правительства заявил, что жертвы индийских солдат «не будут напрасными». Министр финансов Индии Арун Джейтли пообещал, что террористы понесут наказание за данный «акт чудовищного насилия». Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх, который отправился в штат Джамму и Кашмир, сообщил, что Индия отомстит за смерть каждого погибшего солдата. Лидеры оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Соня и Приянка Ганди подчеркнули, что «жертва индийских солдат никогда не будет забыта».

Тут нет никакого случайного совпадения. Ведь Индия — в числе тех стран, которые отказываются подчиниться диктату США и расширяют связи и сотрудничество с Ираном. Перечисление всех сфер и всех соглашений, в котором громадна доля ирано-индийского сотрудничества, займёт много времени и места. Скажем лишь, что Иран доверил именно Индии выступать генеральным оператором порта Чабахар — будущего центра судоходства и торговли в Индийском океане. И именно Индия вместе с Россией сейчас заняты расширением стратегических коммуникаций, в том числе и готовятся начать строительство подводного трубопровода для экспорта иранского природного газа, посредством которого Иран будет связан фактически со всем миром. Более того, именно Индия одной из первых стран перешла к расчётам с Ираном в национальных валютах, отказавшись от американского доллара.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

И вот 14 февраля террористы в одинаковом стиле, аналогичным почерком наносят идентичные удары по военнослужащим КСИР Ирана и ЦРСП Индии. Террористы ли это — или, может быть, те самые «прокси-армии» США и Израиля, о которых власти Ирана говорят как минимум с лета 2014 г., когда группировка «Исламское государство"*, захватив иракский Мосул, только начинала свою агрессию против Ирака и Сирии? Мы видим, что в Индии даже оппозиционеры готовы к отмщению террористам за погибших военных. В Иране был объявлен трёхдневный траур, и надо полагать, что к решительным действиям иранская сторона приступит после окончания траура. Правда, траур по погибшим военнослужащим КСИР не помешал начальнику Генштаба всех Вооружённых сил Ирана генерал-майору Мохаммаду Багери потребовать от США «положить конец оккупации Сирии», а затем отправиться в Россию, чтобы «обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес с российским коллегой, главой минобороны РФ, а также другими официальными лицами страны», сообщило агентство IRNA. Отметим, что Багери посещал Россию по официальному приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Главком КСИР бригадный генерал Мохаммад Али Джафари, впрочем, уже призвал к отмщению: «Мы должны отомстить врагам, которые связаны с глобальным высокомерием», подчеркнув, что «ожидается, что Пакистан будет строго контролировать свои общие границы с Ираном для предотвращения террористической деятельности». Он также пригрозил, что власти Пакистана заплатят «высокую цену», если продолжат предоставлять убежище экстремистским группировкам, а Саудовская Аравия и ОАЭ получат в ответ «акты возмездия». Напомним, что «Глобальное высокомерие» — это именно США и Израиль, именно так называют иранские высшие должностные лица врагов Ирана в последние 10 лет.

17 февраля, президент Рухани, выступая перед жителями Бендер-Ленге в провинции Хормозган, заявил, что сеять раздор между религиями, этническими группами и народами региона считается одной из целей высокомерных держав. Он подчеркнул: «Мы не допустим, чтобы террористы, оружие и деньги которых обеспечиваются другими, совершали террористические акты в нашем регионе», напомнив, что Иран никогда не начинал никакой агрессии в регионе. «У большинства стран региона есть хорошие отношения с Ираном, кроме одной или двух стран, враждебные связи которых вредят им и всему региона, — отметил Рухани. — Иранский народ отомстит за кровь своих мучеников-пограничников». Президент Ирана также заявил: «Те страны, которые верят в возможность обеспечения Америкой и Израилем безопасности в регионе, ошибаются. Нам, мусульманам, следует самим гарантировать региональную безопасность». Отметим, что это — призыв, ранее реализованный Тегераном в отношении Прикаспия и Закавказья: никакого места внерегиональным силам, недопущение военного присутствия внерегиональных сил.

На следующий день уже упоминавшийся генерал Мохаммад Багери заявил — и это был ультиматум: «Если по какой-либо причине деятельность учебных центров и размещение террористических групп в Пакистане продолжатся, Иран в соответствии с Уставом ООН вправе принять соответствующие меры. Пакистан несёт главную ответственность за защиту своих границ и очистку соседних с Ираном территорий. Секретные и полусекретные лагери был созданы террористическими группами в Пакистане. Они обучены, оснащены и организованы на деньги Саудовской Аравии и ОАЭ для создания угрозы безопасности внутри Ирана. После недавнего террористического инцидента на юге Ирана были серьёзно начаты переговоры с пакистанскими политическими и военными чиновниками, в то время как группа пакистанских чиновников прибыла в Иран и провела переговоры на уровне пакистанского командования. Наша просьба к пакистанским властям — либо очистить территории, где расположены террористические группировки, либо позволить вооружённым силам Ирана вступить в действие и противостоять этим группировкам».

Речь о том, чтобы Пакистан не препятствовал вторжению подразделений иранского КСИР вглубь пакистанской территории. 18 февраля, в беседе с агентством Anadolu турецкий эксперт Неджеметтин Аждар даже предположил, что Пакистан может присоединиться к «антииранской коалиции». Своё предположение он основывает на том, что пакистанские СМИ пестрели заголовками о дружбе Исламабада с Эр-Риядом перед визитом в страну наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. В первые часы своего пребывания в Исламабаде, как сообщило агентство Reuters, наследник саудовского престола пообещал пакистанскому правительству 20 млрд. долларов в виде инвестиций и кредитов. В итоге Мохаммед бин Салман был награждён высшей гражданской наградой Пакистана, сообщает 18 февраля Al Arabia. Впрочем, проблема ведь в том, что открытая конфронтация с Тегераном приведёт к взрыву нестабильности внутри самого Пакистана, учитывая огромное шиитское население в самом крупном городе страны Карачи, да и к другим проблемам. А пока что можно сказать, что всё равно, к решительным действиям иранская сторона приступит позже, дав время Пакистану осознать серьёзность ультиматумов президента Роухани, генералов Багери и Джафари. Ведь, как сообщал ряд источников, утром 17-го февраля на иранский аэродром в районе города Чабахар были срочно переброшены истребители F4-E иранских ВВС, прибывшие с военной базы в Бендер-э-Аббас. Чабахар расположен как раз недалеко от границы с Пакистаном, поэтому применение истребителей подразумевает два варианта: либо Иран будет использовать их для атаки, либо самолёты будут защищать юг страны от удара возмездия со стороны Пакистана. В любом случае, Иран настроен решительно.

А Индия не стала ждать. И хотя 18 февраля министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши назвал реакцию правительства Индии и индийских СМИ на террористическую атаку «безответственной и незрелой попыткой обернуть трагедию в политические очки на предстоящих парламентских выборах» и категорически отрицал участие Исламабада в теракте в Кашмире, Дели отозвал посла из Исламабада. Естественно, что и Пакистан отозвал своего посла из Индии. Индия требует полной международной изоляции Пакистана. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предоставил силам безопасности полную свободу действий в ответ на террористическую атаку в Кашмире, дав сухопутным войскам страны «карт-бланш» на проведение карательной операции против Пакистана и заявив, что командование сухопутных войск Индии сможет самостоятельно определить время, место и способ проведения карательной операции — «отомстить за погибших в атаке индийцев» — против организаторов теракта. В индийской газете «The Times of India» озвучено требование к властям: задействовать против Пакистана «истребители Су-30МКИ или «Мираж-2000», вооружённые «умными» авиабомбами и ракетами класса «воздух-земля», и даже «использовать РСЗО «Смерч», а также ракеты «БраМос»… не пересекая нашими войсками пакистанской границы».

Tasnimnews.com Сушма Сварадж и Аббас Аракчи

Ударов с двух сторон Пакистан не выдержит, даже с его ядерным оружием, ибо и Индия — ядерная держава. Излишне говорить, что Индия и Иран обменялись соболезнованиями и осуждениями терактов от 14 февраля. А Индия (министр иностранных дел Cушма Cварадж на встрече с зам. главы МИД Ирана по политическим вопросам Аббасом Аракчи в Тегеране) ещё раз заявила, что не поддерживает санкции США против Ирана. И обязательно обратим внимание на заявление посла Ирана в Китае Мохаммада Кешаварззода от 16 февраля — в своём послании генсеку и членам ШОС, сославшись на теракт в Систан-э-Белуджистан, дипломат призвал ШОС «играть активную роль в борьбе с терроризмом». Это более чем явное предложение и Китаю, и России примкнуть к уничтожению «осиных гнёзд» терроризма в Пакистане, а значит — к противодействию США и Израилю в этой стране. Начали исследование мы с сообщения агентства Синьхуа — завершаем же призывом Ирана, в первую очередь, к лидерам ШОС, Китаю и России.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ