Такая логика усматривается из переписки жителей прилежащей к Калуге деревни Литвиново с администрацией района, к которой деревня административно относится. Центральное кладбище г. Калуги носит название «Литвиново» в честь деревни близ которой оно расположено. Только вот попасть на это кладбище легче, чем в эту деревню.

Потемкинская деревня — услышав такое определение мы представляем себе заброшенную, забытую богом и властями деревушку, влачащую свое существование в сотнях километров от мегаполисов и в десятках от районных центров. Факт существования подобного уголка забвения под боком у передового и восхваленного на всю страну мегаполиса покажется злой иронией. Однако это реалии наших дней. По соседству с центром автомобилестроения нашей страны, одним из самых передовых регионов государства — Калугой существует деревенька Литвиново. Проблема Литвиново в том, что в деревне нет до сих пор нормальной дороги.

Для понимания происходящего поясним, что Литвиново находится всего в 300 метрах от дороги, ведущей в технопарк Грабцево, где распростер свои промышленные площади «Фольксваген» и прочие лидеры мирового автопрома. Да и окружная трасса Калуги играет огнями всего в километре от Литвиново. Однако легковому автотранспорту этот населенный пункт не досягаем.

Изначально в деревне Литвиново отсутствуют какие-либо дороги. Проезд был через железнодорожный переезд, по частному полю. Проезд подсыпали жители, — кто чем мог. В распутицу машины оставляли у переезда и шли пешком. После многих лет просьб и строительства асфальтированной дороги на Фольксваген, был сделан грунтово-щебеночный съезд с асфальта до деревни. Там же поставили остановку (в конце дороги, возле деревни, однако никакого общественного транспорта не запустили и даже не обещают. В 2016 году начаты проекты строительства и развития Литвиново, это проекты Парк-Таун и прилегающий непосредственно к деревне поселок «Ландыши». Дорогу снова строили общими силами. Представитель «Ландышей» взялся просыпать существовавшие проезды по грунту (а там глина) по деревне с правой стороны, Парк-Таун взял на себя левые проезды. Они за собственные средства просыпали крупными твердыми камнями и кирпичом дороги до деревни и далее по деревне.

Со своей стороны, администрация района обещала жителям доделать дороги и выделить участок рекреационной земли в аренду для создания зоны отдыха. Однако, со своей стороны, администрация района никаких действий больше не предприняла. Обмен письмами по поводу дороги (жители даже брали на себя оплату работы техники — требовался только материал), заявки за аренду земли — все оставалось на том же месте — то есть постоянные отказы под странными предлогами. То администрация пишет, что дороги великолепные, и в любую погоду можно проехать, то пишут, что там дороги не предусмотрено, то пишут, что их должны делать предприниматели из коттеджного поселка, указывая в том же письме, что они не имеют права это делать. Кроме этого, администрация ссылается на некие комиссии, которые выезжали на место и определили, что дороги в деревне прекрасны. Деревня возмущена. Написали коллективное письмо главе района с приглашением лично проехать по великолепным дорогам. На что жителям прислали копию предыдущего письма-ответа-отписки, только с новой датой. Вопрос по дороге, может быть, будет рассмотрен кем-то в 2019 году.

Далее за Литвиново есть деревня Ястребовка. В одном из писем администрация писала о том, что она доступна на дизельном поезде, который останавливается в ней два раза в одну сторону и два — в другую. Страшно подумать, а что же за Ястребовкой?