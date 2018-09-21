«Себя не похвалишь — никто не похвалит». Именно эта пословица как нельзя лучше характеризует работу правительства Московской области в информационной сфере. Власти региона не жалеют денег на новости о своих неустанных трудах. Публикации о достижениях губернатора Московской области Андрея Воробьёва в СМИ буквально поставили на поток. Только в 2018 году на освещение работы регионального правительства из бюджета ушло больше 1 млрд рублей. Корреспондент ИА REGNUM изучил закупки подмосковных властей и убедился, что в новом году темпы пропаганды снижать не собираются.

Иван Шилов ИА REGNUM

Самая крупная в этом году закупка пиар-услуг правительства Подмосковья связана с телевидением. Сюжеты о работе губернатора Воробьева, правительства и значимых событиях региона обойдутся региональному бюджету почти в полмиллиарда рублей. Извещение о закупке опубликовали в конце прошлого года, а 18 января 2019 года выбрали исполнителя. Им стал «Телеканал 360».

Примечательно, что в закупке участвовало всего два СМИ. В условиях конкурентного рынка участники, по идее, должны бороться за такие крупные контракты при помощи снижения цены и повышения качества. Однако в этом случае законы конкуренции сработали по-другому. Оба участника предложили выполнить услуги по максимально возможной цене, ни на копейку не снизив начальную стоимость. В итоге победителя выбирали по качественным показателям — опыту и штату сотрудников.

Срок действия контракта рассчитан до 30 апреля. В рамках исполнения услуг телеканал, среди прочего, обязан «повышать информированность населения о деятельности губернатора Московской области», укреплять доверие населения к органам власти, формировать положительный образ региона.

Свою информационную повестку команда Воробьева планирует навязать на всех фронтах. Главное управление по информационной политике Подмосковья уже «позаботилось» о тех, кто телевидению предпочитает интернет. Освещение плодотворной работы правительства Московской области в информационном агентстве обойдется в десятки раз дешевле телевизионного пиара. Для этих целей проводят две закупки с начальной (максимальной) ценой контракта в 6 млн и 9,9 млн рублей. Объём услуг составил 1200 и 5500 информационных материалов соответственно. Срок исполнения контракта в обоих случаях — по 20 декабря 2019 года.

Mosreg.ru Инаугурация Андрея Воробьёва, 14 сентября 2018 года

Не забывают подмосковные чиновники и о старшем поколении, которое любит и доверяет печатным газетам. Управление по информационной политики Подмосковья 11 февраля известило в ЕИС о закупке услуг по освещению деятельности правительства и других федеральных органов власти в СМИ, которое издается в печатной и электронной форме. Начальная цена контракта — 30 млн рублей.

Документация предусматривает, что издание должно быть общественно-политической направленности. В печатном виде материалы необходимо публиковать не реже пяти раз в неделю в виде двух приложений к газете. Кроме «бумажной версии», публикации будут размещать и в электронной. Причем посещаемость сайта должна составлять не менее 30 млн уникальных пользователей в месяц.

Отметим, что последние три закупки ещё не состоялись. Таким образом, по ним возможна некоторая экономия расходов. Ведь участники должны конкурировать между собой, снижая стоимость. Однако, как показывает пример с телевизионными услугами на полмиллиарда рублей, цену на торгах могут и не снизить.

Одним словом, любят власти Подмосковья, когда про них пишут хорошо, и за похвальбу платить не скупятся. А вот критику в своей адрес, по всей видимости, воспринимают очень болезненно. Ранее ИА REGNUM сообщало, как правительство Московской области закупало программное обеспечение, чтобы отслеживать комментарии в соцсетях. Система должна выявлять реакцию пользователей на «ключевые информационные поводы и сообщения, связанные с деятельностью и политикой региональных властей», и «на события в муниципальных образованиях Московской области». Начальная цена контракта составила 50 млн рублей.

Подобная щедрость подмосковного бюджета имеет свои плоды: Воробьёв стабильно оказывается в когорте наиболее цитируемых глав регионов. Это при том, что получить информацию по проблемным и актуальным темам у подмосковных властей непросто. Попробуйте попасть на события с участием чиновников, анонсы о которых пресс-служба правительства Подмосковья публикует в среднем раз в полтора месяца, или узнать о нарушениях в сфере экологии или земельного законодательства.

Подмосковным чиновникам давно пора перестать прятаться за витиеватыми формулировками вроде «освещения в СМИ деятельности правительства и других органов власти, наиболее значимых событий» и назвать предмет госзакупки «трансляция сказок о счастливой жизни в Московской области». Раз уж это, по их мнению, самый быстрый путь решения всех проблем жителей Подмосковья, пусть не в жизни, а на экранах телевизоров и мониторов.