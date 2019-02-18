В конце прошлой недели в специализированных деловых изданиях Гонконга появились пока что неофициальные утечки, что головная компания Alibaba.com, крупнейшей в мире площадки торговли в сети интернет «Алибаба Гроуп Холдинг Лтд», ведет переговоры с крупнейшим в Европе оператором мелкооптовой торговли «МЕТРО Кэш энд Кэрри» по приобретению доли в операциях немецкого оптовика в Китае.

Иван Шилов ИА REGNUM Джек Ма

Эксперты фондового рынка давно ожидали такого шага от «Алибаба Гроуп», но до прошлой недели было непонятно, кому из ретейлеров, работающих в сегменте B2C будет сделано звездное предложение. Интерес «Алибаба Гроуп» укрепился после того, как в прошлом году ближайший конкурент группы, китайский сетевой гигант «Тенсент» (https://regnum.ru/news/2 572 135.html) подписал партнерское соглашение с французской сетью «Карфур».

Впрочем, не только действия другого гиганта на китайском сетевом рынке определяют интерес «Алибаба Гроуп» к покупке общенационального бизнеса реальной, «магазинной» мелкосетевой торговли. Эта покупка станет, по сути, финальным камнем в строительство бизнес-крепости «Алибаба Гроуп» в реальном, несетевом мире. Остальные башни и крепостные стены уже возведены.

Китайская группа компаний «Алибаба Гроуп» (зарегистрированная, впрочем, в США) использует уже сегодня внутри Поднебесной платформы для онлайн-покупок Taobao и TMall, ориентированные на потребителя, а также приложение для доставки продуктов питания Ele.me. Еще больше года назад появились сообщения что «Алибаба» в дополнение к онлайн-сервису планирует разработать стратегию «реальной», несетевой розничной торговли, ориентированную как на мелкооптовый бизнес, так и на покупателя, привыкшего посмотреть на товар в магазине и заплатить наличными юанями из кошелька на поясном ремне.

Сотрудничество с оптовым продавцом, таким как Metro, также может принести синергию подразделениям «Алибаба Гроуп» по производству свежих продуктов «Хема» и «Юго» — ведь именно продукты питания, особенно овощи и фрукты, свежая зелень и мясо — это то, что хозяйки покупают прежде всего глазами и на ощупь.

Lite METRO cash and carry

Ожидаемая сделка добавит к 22,4 млрд гонконгских долларов ($2,87 млрд), которые «Алибаба Гроуп» уже инвестировала — и весьма успешно — в «классическую» розницу, купив в 2017 году управляющую долю в крупнейшем китайском операторе гипермаркетов, «Сан Арт Ритейл Гроуп Лтд», в рамках усилий по созданию возможностей для работы с большими данными, образующимися на рынке офлайн-розничной торговли. Покупка оказалась настолько эффективной, что боссов «Алибаба Гроуп» крайне заинтересовала не только возможность использовать для продвижения торговли в интернете данные кассовых аппаратов гипермаркетов «Сан Арт», но и основной бизнес ретейлера. Это было первое, осторожное и, прямо скажем, во многом случайное вхождение сетевого гиганта в мир «земной» торговли.

Со своей стороны, «Метро» остро нуждается в свежем ветре в свои паруса. Немецкий холдинг еще несколько лет назад был крупным розничным конгломератом, не ограничивавшимся только сегментом B2C, но в последние годы его реструктурировали, чтобы сосредоточиться на основном бизнесе, продав, прежде всего в Германии и Европе, универмаги «Кауфхоф», а затем ретейлера бытовой электроники «Сикономи». Значительному сокращению точек присутствия подверглась принадлежащая «Метро» сеть гипермаркетов «Риал».

На этом фоне даже неподтвержденная (впрочем, и не опровергнутая) представителями «Алибаба Гроуп» и «Метро» информация о контракте вызвала взрыв интереса к недооцененным, как оказалось, акциям немецкого ретейлера на Гонконгской фондовой бирже, в результате чего акции оператора «кэш эн кэрри» взлетели на 16% с начала года. Только за одну торговую сессию в минувшую пятницу, после получения новой порции подтверждающих сигналов, акции выросли еще почти на процент после того, как Олаф Кох, глава глобального офиса «Метро» заявил, что немецкая фирма «рассматривает потенциальные партнерские отношения с местными игроками» в Китае.

leighklotz Alibaba

Сегодня группа «Метро» имеет 95 магазинов в Китае и собственные логистические центры в крупных мегаполисах, таких как Пекин и Шанхай.

«[На китайском рынке] постоянно растем, … нам там выгодно», — сказал Кох, когда «Метро» представила отчет за первый квартал, в котором зафиксировала прибыль. Компания сообщила, что продажи выросли на 7%, до €1,04 млрд ($1,17 млрд) в период с октября по декабрь.

Покупка управляющего пакета китайского подразделения «Метро» — редкий пример «контракта без нулевой суммы» — такого, в котором выигрывают все.

Джек Ма получает еще один портал на Землю — теперь не только в розничный ретейл через сеть гипермаркетов «СанАрт», но и в традиционно развитый в Китае мелкий опт через сотню точек присутствия «Метро». Похоже, что виртуальная Вселенная для них с Джеффом Безосом, боссом «Амазон», уже обозначила свой край.

Олаф Кох получает ресурсы, крайне необходимые для того, чтобы вытащить свой бизнес в Европе — или даже продать его и сосредоточиться целиком на прогрессирующих азиатских рынках, но продать уже не как угасающий, а как успешный. Те же источники в кругах фондовых экспертов — но уже вокруг Франкфуртской биржи — говорят о том, что интерес к покупке немецкого «Метро» проявила чешско-словацкая инвестиционная группа «И-Пи Глобал Коммерс» во главе с известным чешским бизнесменом и футбольным магнатом Даниэлем Кржетинским и его словацким партнером Патриком Ткачем. Но это уже совсем другой сюжет.

Закрытие контракта с «Метро» еще только планируется, а дальнейшие планы Джека Ма по экспансии в реальный мир уже попали в оптику аналитиков. Не далее как 15 февраля из Лондона пришла информация о том, что другая компания группы, «Алибаба АНТ Финанс», покупает «ВорлдФёрст», британского оператора пунктов обмена валюты.

Сделка с «ВорлдФёрст» позволит «Алибаба АНТ Финанс» — оператору ведущей платежной платформы в мире Alipay — получить сеть розничных «наземных» обменных пунктов по всей Азии и в Европе, охватывающую такие города, например, как Сидней, Лондон и Амстердам. Компания «ВорлдФёрст» — крупнейший игрок рынка, насчитывает 700 сотрудников в семи международных офисах и, согласно публичной информации, с момента ее запуска в 2004 году провела через свои пункты более 67 миллиардов долларов США наличными.

Monito — Money Transfer Comparison WorldFirst

Примечательно, что, как и розничный бизнес, финансовый интегратор «АНТ Финанс» — проект Джека Ма, возникший в 2014-м и первоначально ориентированный на сопровождение сетевой торговли. В 2018 году компания «АНТ Финанс» привлекла инвестиции на общую сумму $10 млрд, удостоившись оценки в $150 млрд. Результат позволил компании стать самым дорогим стартапом в истории (ранее первенство принадлежало Uber). Покупка «ВорлдФёрст» стала самым крупным приобретением «АНТ Финанс» к настоящему моменту ($700 млн), и теперь понятно, для чего Джек Ма аккумулировал средства в прошлом году в своем финансовом подразделении — для усиления позиций в «наземном» рынке.

Практические шаги Джека Ма — человека впереди времени — двигающего миллиарды долларов из виртуального мира в реальные наземный бизнес, показывает новую глобальную тенденцию, пока только начинающую захватывать умы аналитиков. В ранние 1990-е, «подростковый» период интернета, киты мирового традиционного бизнеса тяжелыми мастодонтами двинулись покорять сеть. Тогда для них, с их опытом и географией присутствия, это казалось легкой задачей, почти компьютерной игрой. Большинство с подпалинами на шкуре отпрыгнули обратно, и лишь немногим традиционным корпорациям удалось основать успешные форпосты в сети. Теперь мы наблюдаем, как киты виртуального мира устремляются покорять сушу. Эта новая глобальная экспансия в, казалось бы, уже поделенном «наземном» мире — тренд, который, возможно, будет определять все развитие мирового ретейла на ближайшие годы.