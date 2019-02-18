Эту книгу сложно определить по жанру. На первый взгляд, перед нами лучший сборник стихов одного из самых крупных английских поэтов Уильяма Блейка (1757−1827). Но практически за каждым образом и метафорой встает оригинальная религиозно-философская система их автора, заставляющая сравнивать его с такими мыслителями, также писавшими стихи, как Жан-Мари Гюйо или Владимир Соловьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Уильям Блейк

Когда-то еще один поэт и философ Фридрих Ницше сказал:

«Из всего написанного люблю я только то, что пишется своей кровью. Пиши кровью — и ты узнаешь, что кровь есть дух».

Автор «Веселой науки» и «Песен принца Фогельфрай» имел в виду, что любое утверждение мудреца должно подтверждаться его жизнью. Блейк вполне соответствовал сентенции своего немецкого коллеги. Бунтарь, нетерпимый к любым формам принуждения, воспитанный на идеях французской и американской (войны за независимость) революции, он, впрочем, увидев кровь, пролитую вчерашними жертвами, нашел силы пересмотреть собственные взгляды.

Не менее сложны были и его религиозные искания. Рожденный в семье протестантов (Моравская церковь), он, однако, был крещен как англиканин. В молодости прошел через период богоборчества («всеотвержения и максимализма», как это назвала автор вступительной статьи и комментариев Александра Глебовская), который вскоре сменился отрицанием исторической церкви — «Древа Веры мрачный свод»:

И это Древо принесет

Обмана сладкий плод;

И Ворон сядет, недвижим,

Под пологом глухим.

Ворон, по справедливому замечанию Глебовской, выступает традиционным символом смерти.

Именно Господь (против которого недавно бунтовал Блейк) и является, по мысли поэта, тем, Кто способен разрешить все мирские несправедливости:

Как дитя, Он тих и мил —

Он пришел и всех простил;

Он изведал горе Сам —

Потому снисходит к нам.

Если ты грустишь порою —

Знай: Творец грустит с тобою.

Если плачешь, удручен —

Знай: с тобою плачет Он.

Радость Он несет с Собою,

Бьется с нашею бедою.

И покуда всех не спас —

Он страдает подле нас.

Жаль, что настоящая книга вышла без иллюстраций, которые сам Блейк сделал к первому ее изданию («иллюминированная печать»). Ведь они выступают третьим (наряду с поэзией и философией) компонентом, без которого картина мира автора «Песен» вряд ли будет до конца понятной. Или, переиначив Андрея Платонова, «неполной».

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».