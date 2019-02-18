Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 11 — 17 февраля 2019 года стали: папа Франциск привел в пример святых Кирилла и Мефодия; в Ватикане появился антикоррупционный отдел; Русская православная церковь и Католическая церковь нашли общее поле деятельности в защите жизни; Москва, Анкара и Тегеран сделали в Сирии больше, чем ООН; католические епископы США выступили против объявления Трампом чрезвычайного положения; Эрдоган сожалеет о закрытии православной семинарии на острове Халки.

Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск призвал паломников быть миссионерами по примеру святых Кирилла и Мефодия, передает Vatican News (Ватикан). Со словами особого приветствия понтифик обратился к группе верующих из Панамы, где несколько недель назад проходил XXXIV Всемирный день молодёжи, а также к арабоязычным паломникам из Сирии, Ливана и Ближнего Востока. Папа отметил, что в сегодняшнем мире очень многие наши братья и сёстры несут на себе тяжёлое бремя страданий: «Мы должны трудиться ради них и помнить о них в своих молитвах». Франциск подчеркнул, что 14 февраля Церковь отмечает праздник святых Кирилла и Мефодия, евангелизаторов славянских народов и небесных покровителей Европы: «Пусть их пример поможет всем нам стать учениками и миссионерами во всех сферах жизни, ради обращения тех, кто находится далеко от нас или близко. Пусть их любовь к Господу дарует нам силу пойти на любые жертвы, дабы Евангелие стало основополагающим правилом нашей жизни».

Святые Кирилл и Мефодий вносят мощи св. Климента в Рим. Фреска XI в. из Базилики Св. Климента

Папа Франциск обнародовал новый устав отдела Генерального ревизора, учрежденного апостольским посланием Fidelis dispensator et prudens в феврале 2014 года. Согласно прежнему уставу, ревизор имел право запрашивать от различных служб «любую важную информацию и документацию финансового или административного характера». В новом уставе полномочия ревизора расширяются, поскольку он может беспрепятственно получать «информацию и документы экономического и административного характера, необходимые для осуществления ревизии». Ревизор, наделенный отныне антикоррупционными функциями, имеет также право проводить «любые другие действия по ревизионной проверке, уместные в зависимости от обстоятельств».

Разрыв между богатыми и бедными в мире продолжает увеличиваться. Об этом заявил постоянный наблюдатель от Святого престола архиепископ Бернардито Ауса, выступая на 57-й сессии комиссии социального развития ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Монсеньор подчеркнул, что высокий уровень глобального неравенства подрывает «социальную сплочённость и доверие к общественно-политическим системам, приводя к разрыву между властями и гражданами», порождая нестабильность и неопределённость, особенно среди молодёжи, которой угрожает постоянная безработица. Иерарх напомнил о задаче политики: «Открывать двери» перед таким будущим, в котором новые поколения смогут найти работу, создать семью и растить детей. Святой престол не раз заявлял, что «качественное инклюзивное образование» — особенно для детей и молодёжи, находящихся в неблагоприятном социально-экономическом положении — должно стать «основным инструментом для преодоления неравенства, а также мощным катализатором более динамичной и справедливой социально-экономической мобильности отдельных лиц и целых семей». Инвестиции в будущее молодёжи подразумевают «инвестиции в семью»: именно укрепление семьи, по словам Аусы, является, возможно, «наиболее эффективной политикой социальной защиты, поскольку крепкая семья обеспечивает прочную систему общественной безопасности». Поэтому государственная деятельность, основанная на поддержке детей и семьи, благоприятная для семьи налоговая политика и программы социальной опеки представляют собой крупные инвестиции, призванные прокормить будущие поколения и позаботиться о наиболее уязвимых членах общества. Подтверждая центральную роль человека в перспективах развития, о которой не раз говорил папа Франциск, архиепископ подчеркнул, что признание значительного вклада женщин в развитие является основополагающим; необходимо стремиться к большему равенству между женщинами и мужчинами, что включает в себя «равную оплату за равный труд, справедливость в карьерном продвижении и защиту материнства».

Джованни Баттиста Торрилья. Счастливая семья

Русская православная церковь и Католическая церковь нашли общее поле деятельности в защите жизни, сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан). Об этом шла речь в Москве во вторник, 12 февраля, в ознаменование совместной декларации, подписанной папой Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2016 году. Это третья встреча после 2017 года во Фрайбурге и в Вене в 2018 году. Выступая на конференции, проводимой в Богословском институте последипломного образования имени святых Кирилла и Мефодия, президент Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох поблагодарил председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона (Алфеева), который является ректором института, и подчеркнул открытие новой главы в отношениях между двумя Церквами. Вспоминая учение Церкви, папу Франциска, он вспомнил послание ко Всемирной медицинской ассоциации, саммит которой состоялся в Ватикане в ноябре 2017 года. В нем говорилось, что медицина не всегда может гарантировать излечение от болезни, но «мы можем и всегда должны заботиться о живом человеке». Позиции, озвученные кардиналом Кохом, созвучны с мнением Московского патриархата, в частности с Основами социальной доктрины РПЦ, принятыми в 2000 году.

Один из наиболее уважаемых иерархов Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), архиепископ Берлинский Марк (Арндт) опубликовал послание членам Конференции православного епископата Германии о кризисе вокруг Украины, информирует Kath.net (Линц, Австрия). В нем он решительно критикует новую Православную церковь Украины, украинское правительство, а также Константинопольский патриархат. «Признание новой псевдоцерковной структуры на Украине и предоставление ей томоса Константинопольским патриархатом» является шагом, который приведет к «большому беспорядку, страданиям и разногласиям», пишет архиепископ и добавляет: «Официально объявленная цель Константинопольского патриархата, создание церковного согласия на Украине, не была достигнута, скорее, она отдалилась еще дальше». Эти шаги не только углубили пропасть между православными верующими на Украине и закрепили раскол, но также привели к потрясениям во всей православной полноте. Вместе с тем архиепископ Марк также подчеркивает свою убежденность в том, что обмен информацией и мнениями между православными иерархами в Германии по-прежнему необходим. Однако, как он конкретно представляет себе это, остается открытым. Напомним, что с осени прошлого года все три епископа двух русских православных немецких епархий приостановили свое участие в органах Конференции православного епископата Германии после соответствующего решения Московского патриархата. Конференция основана в 2010 году и включает в себя шесть других православных Церквей, помимо русских. Всего в Германии ныне проживает около двух миллионов православных христиан.

(сс) Waldemar L Архиепископ Берлинский Марк (Арндт)

Москва, Анкара и Тегеран видят в уходе США «позитивный шаг» для Сирии, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Саммит в Сочи, собравший президентов — России Владимира Путина, Ирана Хасана Рухани и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана завершилась единогласным консенсусом в отношении объявленного президентом США Дональдом Трампом решения о выводе американских войск. Это было названо «позитивным» для будущего Сирии. Лидеры трех стран также отметили, что сохраняется неопределенность относительно будущего Идлиба, последнего оплота антиасадовской оппозиции и джихадистских группировок. В кулуарах встречи Путин подчеркнул, что Москва до сих пор не видела чего-то, что могло бы подтвердить вывод американских войск из Сирии. По словам российского президента, Трамп не в состоянии на данный момент сдержать предвыборные обещания из-за внутриполитических споров. Москва также говорит о неуказанных «мерах» — формула, использованная на прошлых встречах — принятых Ираном, Турцией и Россией для очистки территории Идлиба. Кремль заявляет, что никаких военных операций против оппозиции и джихадистов на севере не планируется. В ближайшее время. Вооруженные силы Ирана, России и Турции присутствуют на сирийской территории. Хотя и будучи на противоположных сторонах (Тегеран и Москва рядом с Дамаском, в то время как Анкара поддерживает группы, настроенные против сирийского президента Башара Асада), трем странам больше, чем дипломатии ООН, удалось ослабить хватку конфликта, который привел к почти полумиллиону жертв и семи миллионам беженцев.

В Мюнхене европейцы взяты в заложники конкурирующими державами — Китаем, Россией и США, констатирует La Croix (Париж, Франция), комментируя Мюнхенскую конференцию по безопасности. Глава конференции Вольфганг Ишингер встревожен западным «вакуумом лидерства» перед лицом автократических убеждений новых сильных людей — Путина в России, Си Цзиньпина в Китае и Трампа в США. Три дня дебатов только подтвердили его диагностику описания мира, который дестабилизирует необузданная конкуренция между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Первый представитель «большой тройки», вице-президент США Майк Пенс усиленно инструктировал европейских союзников, которым приказано больше тратить на оборону, отказаться от иранской ядерной сделки, выступить против проекта газопровода «Северный поток — 2» и признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Тегеран готовит «новый Шоа», — заявил Пенс европейцам, встретившим эти слова с недоверием и молчанием. Затем обратился к китайцам. Вашингтон надеется заключить торговую сделку с Пекином, призывая его уважать суверенитет своих соседей, отказаться от хищнической торговой практики и «уважать право китайского народа на свободу и достоинство». Соединенные Штаты будут защищать свою инфраструктуру от шпионских угроз, предупредил Пенс в связи с делом Huawei, призывая американских «партнеров по безопасности» отказаться от любого бизнеса, который может поставить под угрозу целостность наших коммуникационных технологий или нашу систему национальной безопасности». Более тонкий Ян Цзечи, член Политбюро Коммунистической партии Китая и выдающийся представитель китайской внешней политики, отстаивал многосторонность и международные отношения на принципе взаимовыгодности, не делая никаких уступок по существу. «Китай уважает права человека, а этнические группы работают вместе», — сказал Цзечи, когда Пекин оказался в центре внимания в связи с уйгурскими мусульманами и широко распространенной системе слежки. По вопросу разоружения Пекин говорит, что «надеется» увидеть, как Вашингтон и Москва вернутся к договору о РСМД, выступая против его распространения на Китай. Последний оратор, министр иностранных дел России Сергей Лавров, повторил свое обычное недовольство военным вмешательством НАТО в Косово и поддержкой Западом «государственного переворота» на Украине. По вопросу о будущем договора о СНВ, предусматривающего сокращение стратегических ядерных арсеналов США и России, срок действия которого истекает в 2021 году, глава российской дипломатии ограничился тем, что напомнил о предложении Путина «начать переговоры», продлив срок действия договора. Но, добавил он, «время проходит и очень быстро, а на данный момент нам не предложили провести консультации». Взятые в заложники в этом диалоге глухих держав европейцы утратили все иллюзии об американском президенте, который в Twitter угрожает Великобритании, Германии и Франции освободить джихадистов, задержанных американцами в Сирии, если эти страны не заберут их обратно к себе. Столкнувшиеся с Brexit и ростом националистов и популистов союзники изо всех сил пытаются договориться о содержании реальной самодостаточности. Как говорит немец Эльмар Брок, председатель комитета по иностранным делам Европейского парламента, Запада как стратегического сообщества больше не существует. А за кулисами Мюнхенской конференции европейский дипломат интересуется, сможет ли НАТО пережить еще два года президентства Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Католические епископы США выступили против объявления Трампом чрезвычайного положения в стране, чтобы президент смог профинансировать строительство стены на американо-мексиканской границе, рассказывает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). «На наш взгляд, стена на границе — это прежде всего символ разделения и вражды между двумя дружественными странами, — говорится в их заявлении. — Кроме того, стена будет неэффективным использованием ресурсов в условиях жесткой финансовой экономии; она может частично повредить окружающей среде, разрушить способы существования фермеров и скотоводов, ослабить сотрудничество и торговлю между приграничными сообществами и, по крайней мере, в одном случае подрывает право на свободу вероисповедания». Епископы заявили, что «возведение стены не решит проблему» гуманитарных вызовов на границе, и собираются попросить вмешаться Конгресс. «Истина заключается в том, что большинство лиц, прибывающих на границу между США и Мексикой, являются просителями убежища, многие из которых — женщины и дети из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, которые бегут от преследований и насилия в своих странах, — говорится в заявлении епископов. — На своем пути к убежищу они сталкиваются со многими опасностями. Стена не защитит их от этих опасностей. Скорее, еще больше навредит им со стороны наркокартелей, контрабандистов и торговцев людьми».

Эрдоган сожалеет о том, что православная семинария на острове Халки в Мраморном море остается закрытой с 1971 года, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). «Но это не наша вина, мы не правили в то время», — добавил турецкий президент. Комментарий Эрдогана прозвучал в связи с недавним визитом в Турцию греческого премьер-министра Алексиса Ципраса, который, как и его предшественники, неоднократно ставили вопрос об открытии семинарии. Анкара парирует: но тогда нужно также поговорить о муфтиях и имамах в греческой Западной Фракии. Эрдоган также рассуждал о Константинопольском патриархате, чье существование он «постоянно обеспечивал». Он напомнил, как в свое время только семь митрополитов могли быть членами Синода. «Я сказал патриарху: «Дайте мне список кандидатов — и я позабочусь о том, чтобы они стали гражданами Турции, чтобы Синод мог работать», — вспомнил президент (на сегодня Синод насчитывает 15 членов).

(сс) Darwinek Главное здание Халкинской школы

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.