Протоиерей Георгий Мамаладзе, осужденный грузинским правосудием на 9 лет лишения свободы по обвинению в попытке отравления «высокопоставленного духовного лица», попал в больницу. Три дня назад, 15 февраля, он почувствовал недомогание, и, когда вначале тюремные врачи, а затем вызванная в пенитенциарное учреждение бригада скорой помощи поставили предварительный диагноз — инсульт, было принято решение о госпитализации Георгия Мамаладзе в гражданскую больницу. Он был доставлен в Национальный медицинский центр имени Гудушаури, где молодому протоиерею подтвердили диагноз — инсульт и начали лечение.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Событие возбудило интерес и возобновило протест грузинской общественности, значительная часть которой в предложенную правоохранительными органами и правосудием версию вины священника не поверила и пытается найти иные, реальные причины лишения его свободы.

За несколько дней до помещения Георгия Мамаладзе в больницу его родственники и знакомые начали акции протеста у патриархии Грузии с требованием немедленного освобождения осужденного. Требование поддержали представители оппозиции, а также отец убитого на улице Хорава в Тбилиси школьника Заза Саралидзе, который в течение последнего года проводил активные акции протеста против действий нынешних властей. У здания патриархии появилась и специальная палатка, где сидят митингующие. Первоначально целью акции было напоминание духовным и мирским властям о той «несправедливости», которой подвергся Георгий Мамаладзе, и требование дать осужденному священнику возможность причастия. Протест обострился после того, как протоиерея ударил инсульт и тот попал в больницу.

Патриархия Грузии

По информации врачей, у Мамаладзе парализована правая сторона, говорить ему трудно. Первое время к попавшему в больницу заключенному никого не пускали, затем допустили срочно прибывшего в Тбилиси из Батуми личного духовника осужденного протоиерея — служителя Батумской и Лазской епархии протоиерея Николоза Гигатадзе. Врачи выдают общие информации о стабильности состояния Георгия Мамаладзе, а адвокаты, которым все же разрешили доступ к нему, сообщают об ухудшении его состояния.

Один из адвокатов осужденного протоиерея после его посещения вынес из больницы письмо-обращение Георгия Мамаладзе, которое сразу же обнародовал в эфире телекомпании «Рустави-2». В этом послании Мамаладзе сообщает, что принял причастие, без которого ему было очень трудно, а теперь отдается на волю Бога.

«Спасибо всем за поддержку. Я принял причастие и чувствую облегчение. Мне было очень тяжело без причастия. Теперь все зависит от воли Бога», — говорится в послании священника.

Политически активные представители грузинской общественности возобновили заявления в его поддержку и призвали нынешнего президента Грузии помиловать Георгия Мамаладзе. Они также обращаются к патриархии и лично католикосу-патриарху Всея Грузии Илие Второму с просьбой о содействии в помиловании осужденного протоиерея.

Патриарх пока молчит, но в самой патриархии, как и в обществе, делаются общие и взаимно противоречивые заявления. Одни считают Мамаладзе виновным и утверждают, что протоиерей отбывает заслуженное наказание, другие же в предъявленные священнослужителю обвинения не верят и поддерживают его помилование и освобождение.

Иван Шилов ИА REGNUM Католикос-Патриарх Илия II

По информации митрополита Сачхере-Чиатурской епархии Даниэля, помиловать Георгия Мамаладзе хотел еще президент Георгий Маргвелашвили и патриархия была не против, но этому воспрепятствовало правительство Грузии.

«Когда бывший президент собирался помиловать (Георгия Мамаладзе), церковь была готова и, конечно, приветствовала помилование. Церковь и сегодня придерживается этой позиции и, если его помилуют, будет не против. Наоборот, церковь поддерживает помилование. Президент собирался его помиловать, но, насколько мне известно, правительство воздержалось», — заявил митрополит Даниэль.

Родственники Георгия Мамаладзе считают, что судьба осужденного находится в руках патриарха, и призывают Илию Второго обратиться к нынешнему президенту Грузии с просьбой о помиловании священника.

Как заявил журналистам брат обвиненного в попытке убийства протоиерея Георгия Мамаладзе — Торнике Мамаладзе, оставление осужденного в тюрьме после перенесенного им инсульта будет равноценно его гибели.

Торнике Мамаладзе обратился ко всем, кого, по его мнению, устраивает смерть его брата, и предупредил, что если Георгий Мамаладзе умрет, то он молчать не будет и скажет все, что ему известно.

«Если мой брат умрет, то на следующий же день я пролью свет на все, что происходило и происходит здесь (заявление Торнике Мамаладзе сделал у стен патриархии), потому что у меня есть все записи, переданные мне братом, где он детально описывает существующие здесь проблемы», — подчеркнул Торнике Мамаладзе.

По его словам, акции протеста он и его сторонники не прекратят до тех пор, пока в отношении осужденного Георгия Мамаладзе не будет принято справедливое решение и пока он не будет освобожден и помилован.

Оппозиция же в лице соратников экс-президента Михаила Саакашвили прямо объявляет Георгия Мамаладзе узником нынешнего режима и грозится, что все это плохо закончится и для нынешней власти, и для духовного руководства патриархии.

(сс) Vladimer Shioshvili Цминда Самеба. Тбилиси

Напомним, что протоиерей Георгий Мамаладзе был задержан в Тбилисском международном аэропорту 2 февраля 2017 года при попытке вылета в Германию, где в тот период проходил лечение католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй. При обыске священника у него был найден цианид, отравляющее вещество, которое и дало название возбужденному по данному факту уголовному делу. Первоначальное заявление прокуратуры Грузии было громким и скандальным: протоиерей планировал в Германии отравление высшего духовного лица, под которым вся грузинская общественность сразу же «усмотрела» именно патриарха. Заявление аналогичного содержания сделал и тогдашний премьер Георгий Квирикашвили, подчеркнув, что «стране удалось избежать большого несчастья». Но скандал был недолгим, и вскоре уже представитель пресс-службы прокуратуры дал некоторые разъяснения и уточнил, что речь шла об отравлении не самого патриарха, а его секретаря Шорены Тетруашвили, что тяжести предъявленных Георгию Мамаладзе обвинений не смягчило.

Пока шло следствие, а затем и судебный процесс, не дремали оппозиция и оппозиционно настроенные СМИ, которые выяснили: Георгий Мамаладзе «напал на следы коррупции в патриархии» и пытался предупредить о незаконных и небогоугодных сделках самого патриарха. За что, собственно, и пострадал. Было обнародовано и письмо митрополита Мамаладзе патриарху, в котором тот подробно рассказывал о выявленных им финансовых нарушениях и других проблемах.

Шумное «дело цианида» закончилось тем, что 5 сентября 2017 года Тбилисский городской суд вынес Георгию Мамаладзе обвинительный приговор и осудил его на 9 лет лишения свободы. Решение суда было обжаловано в вышестоящей инстанции, но и Тбилисский апелляционный суд оставил приговор в силе. 9 августа 2018 года Георгий Мамаладзе обратился к тогдашнему президенту Георгию Маргвелашвили с просьбой о помиловании, но просьба осталась без удовлетворения. Как утверждает представитель ГПЦ, экс-президент не смог помиловать священника, так как не получил «добро» от правительства. В начале февраля адвокаты Георгия Мамаладзе обратились в Страсбургский суд по правам человека с жалобой о нарушении прав своего подзащитного и надеются на справедливое решение ЕСПЧ.

(сс) CherryX. wikimedia.org В поисках справедливости. Зал заседаний ЕСПЧ

Болезнь Георгия Мамаладзе вновь актуализировала «дело цианида», дав оппозиции и общественности очередной повод для проведения акций протеста и выдвижения правительству политических обвинений. Успокоившаяся было после президентских выборов политическая жизнь Грузии вновь оказалась «под напряжением». Оппоненты нынешней власти на акциях у патриархии Грузии «предсказывают»: эта власть долго не продержится, грядет черед изменений…