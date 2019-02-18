На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз приезжал в Россию, где в Сочи встретился с российским президентом Владимиром Путиным, а также принял участие в саммите в Астанинском формате (Россия — Турция — Иран). И вот теперь помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Эрдоган планирует в апреле вновь посетить Москву. Это будет уже третья встреча президентов двух стран с начала 2019 года. По словам Ушакова, лидеры примут участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции, а также откроют Перекрестный год культуры и туризма. Кроме того, в апреле также должен состояться очередной саммит Астанинского формата, он пройдет в Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Предыдущее заседание Совета сотрудничества высшего уровня прошло весной прошлого года в Анкаре. Тогда стороны констатировали, что двусторонние отношения вышли из кризиса, который развивался с конца 2015 по июнь 2016 года. Во многом этого удалось добиться за счет желания лидеров России и Турции поддерживать контакты на высшем уровне, что стимулировало работу профильных министерств. Не был сорван совместный российско-турецкий проект АЭС «Аккую», продолжалось, хотя и с некоторыми перебоями, строительство газопровода «Турецкий поток» по дну Чёрного моря, поддерживались торгово-экономические отношения. Кстати, уже тогда активно велись переговоры по расширению военно-технического сотрудничества, в частности о поставках в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Екатерина [mil.ru ЗРК С-400 «Триумф»

При этом удивительно быстро восстановили туристический поток из России в Турцию, Москва обогнала лидера в этой сфере, Германию. Тогда же было заявлено о желании сделать 2019 год «перекрестным» годом культуры и туризма России в Турции и Турции в России. У Москвы и Анкары стало проявляться понимание того, что ресурс прежней формулы «экономика — отдельно, политика — отдельно» исчерпан, что возникает необходимость развития культурного сотрудничества, и это может обеспечить дальнейшее продвижение в экономических, политических, технических и других сферах. В свою очередь теоретики стали размышлять о перспективах реализации широкой и многосферной интеграции России и Турции.

Хотя бы потому, что две страны вместе с Ираном в Астанинском формате реализуют на сирийском направлении военную и внешнеполитическую координацию. Так что предстоящее заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня будет не «с чистого листа». Создан солидный задел, на базе которого возможен перевод взаимоотношений двух стран на стратегический уровень. Россия стала для Турции внешнеторговым партнером номер один. В свою очередь Турция входит в пятерку крупнейших российских партнеров из числа стран дальнего зарубежья. Не останавливаясь на достигнутом, сторонами озвучивают амбициозную задачу в течение ближайших пяти лет нарастить товарооборот до отметки в 100 миллиардов долларов.

А сейчас, как говорил Путин, принимая президента Турции в Кремле в конце января нынешнего года, «товарооборот между Турцией и Россией за десять месяцев 2018 года вырос больше, чем за весь 2017 год, осуществляются двусторонние крупные проекты». Всё идет по плану. Еще несколько цифр их тех, что приводит турецкое правительственное агентство Anadolu и которые «вызывают довольные улыбки на лицах турок»: объем экспорта из Турции в Россию в прошлом году достиг 3,45 миллиарда долларов, увеличившись на 27% по сравнению с предыдущим годом. Первое место среди экспортированных за этот период видов продукции заняли свежие овощи и фрукты, турками получен доход в размере 3,45 миллиарда долларов. Из числа других секторов, которые в прошлом году отличились самым высоким экспортом в Россию, на втором месте расположилась автомобильная промышленность, на третьем — химическая. Анкара намерена предложить России создать совместный университет в Стамбуле или в Анталье, чтобы расширить академическое сотрудничество между двумя странами.

Рынок в Стамбуле. Турция

В данном случае важное значение приобретает и внешнеполитический фон, на котором состоится Совет сотрудничества высшего уровня. Анкара и Москва едины в вопросе защиты территориальной целостности Сирии, а в вопросах обеспечения безопасности Турции российская сторона более чувствительна, нежели США. Турция не поддалась давлению американцев, которые требуют от Анкары отказаться от закупки С-400. «Мы заключили соглашение с Россией по С-400. Отказываться от него мы не намерены. Мы работаем над тем, чтобы поставки С-400 были осуществлены в июле, как нам и обещали», — заявлял Эрдоган. Он также сообщил, что интересуется новыми комплексами С-500, наиболее ожидаемой новинкой российской ПВО в ближайшие годы.

Всё это, конечно, сказывается и на уровне общения и политического доверия между лидерами России и Турции. Путин, принимая Эрдогана в Москве, говорил так: «Мы с господином президентом (Турции — С.Т.) работаем достаточно плотно, регулярно встречаемся. Встречи всегда насыщенные и, без всякого преувеличения, результативные. Это дает хорошие результаты в практической работе». Добавить к этому нечего.