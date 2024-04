Живя в Арктике и принимая её, трудно понять, что влечет людей в джунгли. В зеленый хаос, где туманы пробирают до костей, а духота изматывает; где насекомые проникают в тело и хищники бродят вокруг человека. Израильтянин Йоси Гинсберг, автор книги «Джунгли», не планировал потерять в тропических дебрях бывшего друга, тонуть в болоте и ползти с гниющими ногами. Его копания в боливийском прошлом начинаются откровенно скучно, как и многие современные дорожно-туристические истории, но затем превращаются в яростный гимн — израильской воле и обманчивой красоте джунглей.

Принадлежа к читающему меньшинству, я так и не посмотрел целиком нашумевший среди хипстеров триллер «Джунгли». Грег Маклин не тот режиссер, чтобы показывать реальные чувства и действия человека на грани гибели. Об истории Йоси Гинсберга, который совершал традиционный для демобилизовавшегося израильтянина вояж по миру, я был наслышан; реконструкция его чертовски сложных проблем появлялась в подзабытом сериале «Я не должен был выжить». Как это бывает в России — вслед за модной экранизацией на русский язык перевели и её причину. И да — оригинальное название книги не «Джунгли. В природе есть только один закон — выживание», а «Jungle: a harrowing true story of survival in the amazon»; издательство «Бомбора» скоро перещеголяет афиши индийского Болливуда.

Пролистав страниц двадцать-тридцать, я пожалел, что начал тратить свое время на сочинение Гинсберга. Стоит 1981 год, по Латинской Америке бродит западная молодежь: дешевые гостиницы, галлюциногены и спонтанный секс — «Ты кончила? Вроде — да». Идея прогуляться по джунглям пришла неожиданно. Дальше — история коммуникации еврея (Йоси), швейцарца (Маркус), американца (Кевин) и их проводника, беглого австрийского левака Карла, сама собой складывается в сценарий драмы. В «Джунглях» бушует конфликт — городской мальчик, чей мир разрушен женщиной, в непривычном климате и голоде похода заболевает физически и сдает психологически, а антигерой под маской неторопливо ставит точки над «и». Человеческая глупость раз за разом берет верх над рациональностью, но чудо оставляет двух человек в живых.

Американскому посольству, мягко говоря, все равно — выживут туристы или нет. «Джунгли» для Гинсберга — это прекрасный воспитатель; они то очаровывают скальными красотами и песчаными пляжами, то топят наводнением, выгоняя из единственной хижины в округе. На джунгли хочется любоваться, проплывая на плоту по рекам, но прорваться по ним к людям — невозможно, когда ты надеешься на тропу, оставленную старателями, и карту, фальшивую. Впрочем, ужас, который прошли раздельно Кевин и Йоси, лучше испытаний, которые получил швейцарец Маркус, верящий, что его ждет уединенная индейская деревня. И да, спустя десятилетия от джунглей в Боливии уже избавляются, выстраивая на их месте грязные и шумные поселки.

Что стало с Маркусом — так и осталось тайной. Джунгли не тундра — следы в них быстро теряются. Смутные разговоры об австрийском преступнике доходили до Гинсберга, но напасть на его след у него не получилось. Впрочем — это были слухи.