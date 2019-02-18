«Дано указание прекратить демонтаж завода 402»

Архив музея города Северодвинска Дом директора завода 402. 1938 год

Два директора «Севмашпредприятия» спасли этот стратегический завод — С. А. Боголюбов в 1942 году и Д. Г. Пашаев в 1990-е. Создание новых типов и серий кораблей ведется с учетом существующей судостроительной базы, и не будь на берегу Белого моря этого предприятия, не факт, что мы имели бы морской ядерный щит в том виде, который вместе с ракетами наземного базирования обеспечил 70 лет мира без мировой войны. С. А. Боголюбов остановил передачу оборудования 402-го завода уральским предприятиям, а Д. Г. Пашаев защитил оборудование «Севмаша» от продажи в счет погашения долга по зарплате, как ему предлагали из Москвы, обеспечил предприятие заказами — когда не на что было надеяться. Сергей Александрович за свои смелые действия по защите интересов завода поплатился свободой, а Давид Гусейнович — здоровьем, в 64 года ушел с поста директора, в 69 лет умер после продолжительной болезни…

С. А. Боголюбов, директор завода 402 (будущий «Севмаш») в 1942—1949 годах: «Я принял завод от Задорожного С. Н. 1 октября 1942 года… Выйдя из вагона с двумя детьми (9 лет и 1 год) и женой, я беспомощно озирался, не видя ни одного знакомого лица. Прошло 20−25 минут. Позвонил на завод. Минут через десять приехал секретарь парткома Городецкий, мой давнишний знакомый по Николаеву, который случайно от кого-то узнал о моем приезде. В Архангельском обкоме партии меня предупредили… коллектива на заводе нет… приехавшие из разных областей страны… рассматривали свое пребывание в Молотовске как временное… Завод не построил к октябрю 1942 года ни одного корабля, ни разу за все время не выполнил план… на заводе общее депрессивное состояние, вызванное трудностями недостроенного завода…» (1).

Справка: «Учитывая возрастающую роль подводных сил… правительство постановлением ГКО от 10 июля 1941 года и от 13 августа 1941 года приняло решение начать строительство на заводе № 402 больших охотников за подводными лодками… в сентябре 1941 г. в цехе 5 была произведена закладка первой серии больших охотников. Основной задачей, возлагаемой на эти корабли, являлось несение дозорной и охранной службы в ближней зоне наших военно-морских баз и на путях развертывание нашего флота.

Водоизмещение полное — 249 тонн, длина — 50,5 метра, ширина — 5,5 метра, осадка — 2 м, мощность — 3600 л.с., скорость — 22 узла, дальность плавания — 1900 миль, вооружение — 1 — 85 мм, 2 — 37-мм, 2 бомбомета, экипаж — 34 чел.

Корабли …строились двумя сериями. Первая серия строилась с дизелями «Дженерал Моторс» из США, вторая — с менее мощными отечественными. В качестве средства подводного наблюдения устанавливалась новая отечественная подкильная выдвижная гидроакустическая аппаратура. Всего на заводе №402 …построено 23 больших охотника за подводными лодками» (2). Все 23 сданы флоту в директорство Боголюбова.

Архив музея города Северодвинска Директор завода 402 С. А. Боголюбов

С. А. Боголюбов: «…Я случайно узнал… что существует постановление ГКО, подписанное Берией, о демонтаже металлоконструкций всех недостроенных цехов… и вывозе их на Урал… Демонтажники принялись было «за работу». Приказав охране удалить их всех с завода, отобрав пропуска, послал телеграмму Райзеру (нарком строительства заводов черной металлургии, до войны в Наркомсудпроме отвечал за строительство завода 402 — прим. автора): «Два года назад Вы в напряжении трудились над созданием на Севере величественного судостроительного завода, сейчас же Ваши люди разрушают его…». Городской комитет ВКП (б)… и Архангельский обком партии… заявили протест. Через несколько дней получил ответную телеграмму: «Дано указание прекратить демонтаж завода 402. Демонтажники отозваны. С приветом, Райзер». Буквально ринулся на железнодорожную станцию и приказал сгружать нужное оборудование…» (3).

С. А. Боголюбов: «Завод-гигант… располагал 6 000 мальчишек и девчонок (по 50% каждого пола) в возрасте 15−18 лет с трехмесячным образованием ФЗО… Пришлось пойти на временно невосполнимые потери на производстве, изъять из цехов часть рабочих и мастеров и передать их в качестве мастеров-воспитателей… Стимулировали воспитателей дополнительный питанием и зарплатой… Продовольственные карточки у ребят были отобраны и сданы в столовые, где они питались по спискам. Продажа и воровство карточек прекратились… Увеличивающиеся заработки ученика по нарядам влекли за собой увеличение оплаты учителю… Сдельная оплата, своевременная выписка оцененных нарядов проводилась по всему заводу неукоснительно… Но основании решения комитета комсомола издавался ежемесячно приказ по заводу, перечислялись все бригады, занявшие в соцсоревновании то или иное место… В приказе перечислялись все члены бригады… указывался размер премии за место. Премии были ощутимые и устанавливались раз и навсегда. Премии выдавались не в томительной очереди в кассу, а в театре, который мы снимали. На сцене президиум. Директор завода делал доклад минут на 15 о выполнении плана и задачах, затем зачитывался приказ о результатах соревнования… и о премиях бригадам… Соцсоревнование бригад с подобным ежемесячным финалом… поставило всю массу юных рабочих на путь морального и профессионального роста…» (4).

«Часовой убил похитителя дров»

С. А. Боголюбов: «Надвигалась зима. На отопительный сезон требовалось 8 тыс. кубометров дров… Оказалось, что в наличии их всего лишь 6 тыс. кубометров… В общем город… неуклонно приближался к катастрофе — остаться приполярной зимой без отопления в жилых домах. Печей в них не было… поручил… спроектировать максимально экономичные буржуйки… В кратчайший срок их было изготовлено несколько тысяч… Все организации в городе… рассматривали завод как дойную корову… На дровяном промежуточном складе для порядка был оставлен часовой… Подъезжает машина горкомхоза и увозит дрова… через два часа последовал телефонный доклад тов. Манерова: «Часовой убил одного из похитителей дров»… появились трое саней из лагерей. Ни окрики, ни выстрелы не помогли. «Стой, стрелять буду!» Сидевшие на санях послали часового подальше… Грянул еще один, последний выстрел, и один из 30 хулиганов свалился с пробитым затылком… Успокоив часового… напомнил ему, что он действовал по Уставу и в дальнейшем его обязан соблюдать» (5).

С. А. Боголюбов: «Состояние людей в Молотовске было не лучше, чем в осажденном Ленинграде. Сплошная дистрофия. Многие сотни, а может и тысячи, были поражены цингой… Еще в апреле 1943 года… я просил своего наркома И. И. Носенко обратиться в правительство о помощи заводу. Нарком четко сказал: «Ходи сам, разрешаю!» Созвонился с начальником секретариата ГКО Белоусовым, оправился в Кремль: «Звони Микояну, у него все интересующие блага… Нажимай на ремонт ледоколов и иностранных судов. …с кого начинать — с одного из помощников Микояна… Дмитрия Дмитриевича…» Дмитрий Дмитриевич сказал: «Звони сейчас же товарищу Микояну по кремлевскому телефону (дал номер телефона)». «Микоян слушает», — раздалось в трубке телефона… «Докладывает директор завода 402 Наркомсудпрома Боголюбов. На заводе есть трудности в отношении ремонта иностранных судов и ледоколов… Завод в очень трудном положении…» «Приходи в понедельник, в четыре часа, в Наркомвнешторг. Знаешь, где Внешторг…» Явился к своему наркому, рассказал. «С какими проектами распоряжений Совнаркома идешь к Микояну?» — «Ни с какими. Хочу все рассказать…» — «Дурак», — отрезал нарком и… приказал за субботу и воскресение приготовить все проекты распоряжений СНК за подписью Микояна…

…Анастас Иванович поднялся из-за стола, заваленного бумагами, пошел мне навстречу: «Садись. Рассказывай», — и тут же принялся за беглый просмотр своих бумаг, быстро надписывая резолюции… Микоян терпеливо выслушал, пробежал глазами текст, мгновенно поставил подпись в верхнем правом углу… Затем опять пошли молниеносные «А. Микоян»… На заводе действовали до сих пор 750 ежедневных разовых талонов дополнительного питания, получили же 25 000…Получили 120 000 метров текстиля, 65 000 метров американского бостона, 7 000 метров драп-велюра и многое другое… Ни один из судостроительных заводов не имел и половины подобных благ» (6).

С. А. Боголюбов: «На заводе с 1941 года работала группа заключенных высококвалифицированных инженеров-судостроителей, в так называемом ОКБ… Бывший строитель крейсеров на Балтийском заводе Бродский В. Л… Розенфланц — бывший главный инженер Балтийского завода… Главный инженер КБ Черноморского завода Гавриленко… и другие специалисты. Видя их бедственное, голодное существование в лагерях… назначил их на ответственные инженерные должности, освободил от конвойного сопровождения и поставил на дополнительное продовольственное питание. Так, Бродский был назначен главным строителем по судоремонту… Я разрешил выходить ему за пределы завода без конвоя, вести контроль ремонта английских… транспортов… Он мог свободно уйти на них из СССР. Но я верил в его коммунистическую убежденность, и он оправдал мнение о себе» (7).

Архив музея города Северодвинска Театр города Молотовска, в котором С. А. Боголюбов проводил подведение итогов соцсоревнования бригад завода 402. 1938 год

Справка: «В октябре 1945 г. принимается совместное решение ВМФ и Минсудпрома «…разработать проект и рабочие чертежи… второй серии эсминцев — проекта 30 бис». В основу этого проекта было положено требование улучшения мореходных… свойств корабля на базе опыта… эсминцев отечественной и иностранной постройки.

Водоизмещение полное — 3033 т, длина — 120 м, ширина — 12 м, осадка — 4,3 м, мощность — 62 100 л.с., скорость максимальная — 35,6 уз, дальность плавания — 3820 миль, вооружение: 2×2 — 130-мм, 1×2 — 85 мм, 7×1 — 37-мм, 2×5 ТА, 2 бомбомета, 60 мин, экипаж — 286 чел.

На кораблях этого проекта предусматривалась установка нового радиолокационного и гидролокационного вооружения, систем управления артиллерией главного калибра и торпедной стрельбой. …корабли проекта 30 бис были быстро освоены личным составом на всех флотах… на кораблях этого проекта наши моряки впервые начали осваивать сложности несения боевой службы в Средиземном море, Атлантическом, Тихом и Индийском океанах» (8). Большинство эсминцев этой серии исключено из состава флота в 1970-х годах.

Триумф… и пропасть

С. А. Боголюбов: «14 августа 1949 года залпы боевых кораблей, стоящих на рейде, приветствовали показавшийся из ворот эллинга стремительный форштевень собрата-первенца, построенного на конвейере… Этот первенец — крупный боевой корабль новой совершенной серии…(эсминец проекта 30 бис «Огненный»). Телефонный звонок в 23:00 прервал совещание: … — Сергей Александрович, ты мне очень нужен, приезжай в горотдел МГБ… Поднялся на второй этаж. В небольшом кабинетике… четыре сотрудника из области… — …приказано Вас арестовать. Вот ордер на арест. Распишитесь на обороте. …Наверху слева: «Утверждаю». Министр Госбезопасности, генерал-полковник Абакумов; справа: «Согласовано» — генеральный прокурор СССР Сафонов…» (9).

Справка: арест С. А. Боголюбова был связан с «ленинградским делом», по которому были сняты с постов, арестованы и приговорены к расстрелу бывшие и действующие руководители Ленинградского обкома ВКП (б) А. А. Кузнецов — секретарь ЦК ВКП (б), П. С. Попков — первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП (б) и другие. Дело инспирировано Л. П. Берией и Н. А. Маленковым против так называемого «наследника» И. В. Сталина Н. А. Вознесенского — председателя Госплана СССР, также ленинградца. Следствие вел министр ГБ СССР В. С. Абакумов применяя в том числе незаконные методы. С. А. Боголюбов в дни блокады Ленинграда в 1941—1942 гг., работая директором судостроительного завода им. Жданова, выполнял производственные поручения А. А. Кузнецова, тогда второго секретаря Ленинградского обкома ВКП (б) и доказать его «связь» с ним не представляло труда.

С. А. Боголюбов: «Меня выгрузили во дворе внутренней тюрьмы МГБ на Лубянке». «Принял» меня седой, коротко стриженный полковник, назвался Романовым…

— Ну что ж, начнем работать. Признавайтесь в своих грехах… Я охотно вам верю, но что мне делать с этим — и показал на кипы папок, лежащих на столе. — Это все обвинительный материал против Вас!..

…Он в открытую написал, что я признаю все обвинения: подготовку покушения на Сталина, упражнялся при этом в стрельбе из пистолета по портрету Сталина, висевшему у меня в кабинете… там же стрелял в портрет В. И. Ленина.

— Вот, смотри, статья 58.8 — террор, твоя статья…

Я прочел и понял, что мне уготован только один путь — смертная казнь… протокол, определяющий мои преступления, я отказался подписывать. Видимо, к этому следственное начальство готовилось…

Ввели в обширный кабинет… Следователь Носов и ниже среднего роста полковник, как оказалась, Рюмин… Он сразу же закричал:

— Ты будешь подписывать протокол? С тобой возятся уже восемь месяцев…

Я ответил, что ни в чем не виноват…

— Ложись, — заорал он и, нагнувшись, достал из ящика стола черную дубину… Рюмин, как бешеный, ринулся ко мне и стал неистово бить с «хе-каньем», как дровосек… И все же моя взяла! Досчитал до пятидесяти пяти… и тут Рюмин выдохся окончательно… крикнул: «Вставай!» …в карцер…» (10).

Архив музея города Северодвинска Железнодорожный вокзал Молотовска, на который С. А. Боголюбов с семьей прибыл 1 октября 1942 года

Справка: «Рюмин Михаил Дмитриевич (1913−1954), В 1943—1945 гг. начальник следственного отдела контрразведки СМЕРШ Архангельского и Беломорского военного округа. В 1947—1951 старший следователь Следственной части по особо важным делам МГБ СССР. При допросах широко применял пытки и избиения арестованных. В 1951 годы написал в ЦК донос на своего начальника В. С. Абакумова, обвинив его в том, что он не расследует деятельность вражеской агентуры, а также использует казенные средства на личные нужды. 20.10.1951 г. назначен заместителем министра государственной безопасности СССР. Лично вел следствие по делу Абакумова. Допустил ряд ошибок в следствии, чем вызвал неудовольствие И. В. Сталина, и 14.1.1952 уволен из органов… 17.03.1953 арестован. 7.07.1954 приговорен к смертной казни. Расстрелян» (11).

С. А. Боголюбов: «С августа 1950 года я окончательно поселился в одиночной камере и пребывал в таком положении до окончания следствия и последнего, третьего, суда Верховной коллегии Верховного суда в сентябре 1951 года. Приговор — 25 лет по статье 58.8, 10 лет по статье 58.10, и 3 года по статье за оружие… оказался в лагере в Новосибирске… до реабилитации в 1954 году «в связи с отсутствием состава преступления» (12).

С 1956 года С. А. Боголюбов работал в ЦНИИИ в Ленинграде, восстановлен в партии с зачетом в стаж лет, проведенных в тюрьме и лагере. С 1960 года главный инженер СКБ механизации и автоматизации судостроения — до выхода на пенсию в 1990 году. Автор воспоминаний «На стапелях под огнем», «Глазами очевидца», «Триумф и… пропасть». Решением исполкома Северодвинского совета народных депутатов в 1979 году присвоено звание «Почетный гражданин Северодвинска». Умер в Ленинграде в 1990 году.

Примечания: