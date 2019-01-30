Россия — страна немножко вымирающая. Это не «страшная фраза», а всего лишь открытые данные демографической статистики. Причин много. Прежде всего «реформы» и «социальная политика», особенно после распада Советского Союза. До какой-то степени это и косвенное отражение войн и революций, эмиграции. Но и в значительной степени реакция на алкоголизм и табакокурение, которые кажутся почти «нормальными».

Личный архив Ивана Попова В тумане

На этом фоне (в том числе постоянной алкогольной пропаганды и рекламы «умеренного употребления») людей, которые выступают за полную трезвость, не очень много… Скольких знаете лично вы? Хватит пальцев одной руки — чтобы посчитать? Почему они это делают? К какой «секте» они принадлежат? Что ими движет? Желание славы? Мысли о народе? Попытка заработать? Элементарная гигиена и уважение к себе? Вопросы открыты.

Иван Попов с почти былинным именем и фамилией (не знаю, насколько они настоящие) позиционирует себя как один из немногих активистов «зож». Он придумал себе кличку «Трезвая борода». В преддверии его попытки рекорда по хождению с гирями по Дворцовой площади — я надумал задать ему несколько вопросов. Досье не собирал. Каждому оставляю возможность сделать своё заключение. В конце концов, это интервью — всего лишь повод напомнить о проблеме алкоголизма для кого-то, кто ещё, возможно, может что-то изменить. Моя личная позиция как человека, видевшего много ужасов алкогольной семьи изнутри (которые психологически остаются с детьми алкоголиков часто до конца их жизни), не говоря уже о постоянных трагедиях, которые связаны с алкоголем, в «богемных кругах», где это почти обязательное условие жизни — моя позиция в том, что у человека должен быть выбор. Или хотя бы какая-то на него надежда. Я лично никогда особо не употреблял алкоголь, а уже очень много лет не употребляю его вообще. Счастливей меня это не сделало, но хотя бы несколько замедлило распад. Я могу быть в пьющей компании, но мне там не слишком комфортно. Разумеется, я пишу про это потому, что алкоголизм — это история, которая в России знакома каждому второму.

Что про это думаете вы?

Хорошо, когда есть возможность жить трезво. Будем надеяться, что усилия Вани по популяризации трезвости будут иметь хоть какой-то смысл в нашем невесёлом времени. Стоит ли говорить, что за продажами алкоголя (как разрешённого наркотика, точнее яда) всегда находятся те, кто получает с этого прибыль, и это не только «государство» с пресловутыми акцизами, но часто вполне конкретные «предприниматели» и группы, которые собираются как по этническому, так и просто принципу наживы. Ничего личного. Просто бизнес. Учитывая сверхдоходы, вряд ли алкоголь перестанет продаваться. А значит — всё написанное будет актуально.

Личный архив Ивана Попова Восхождение

Начал пропаганду ЗОЖ я в 2012 году. Надо сказать, что в 2011 и 2012 годах был всплеск увеличения числа трезвых людей. Большинство моих знакомых именно в эти года протрезвели.

Начал пропаганду, потому что не могу иначе. Это мое увлечение, ведущее к моей мечте. Я хочу, чтобы трезвость стала нормой. Ведь это действительно так. Трезвость — это естественное творческое состояние человека. Конечно, наркоманы будут всегда, но хочется, чтобы они были изгоями, а не нормой, как сейчас. Я никогда не забуду, когда моя коллега по работе, человек с высшим образованием, не могла понять, что пить алкоголь не обязательно. Она все время переспрашивала. А ты точно не пьешь? Совсем? Даже бокал шампанского на Новый год? У неё просто не укладывается в голове, что пить алкоголь не обязательно. Представляете? Это как в фильме «Матрица». Я узнал что-то важное и хочу донести это людям. Это моя война, если угодно.

Вообще, если перенести всю отраву в специальные магазины, то это очень поможет. И пьющих людей станет меньше. Особенно, если в этих магазинах не будет ничего другого, кроме отравы. Вы замечали, что в магазинах сигареты и алкоголь продаются рядом с конфетами? Разве это правильно? На сигаретах пишут прямым текстом ТАБАК УБИВАЕТ. А они продаются в открытом доступе, да еще и в продуктовых отделах.

Личный архив Ивана Попова Наверху

Сейчас я атеист. А много лет я верил в Бога, ходил в церковь, даже исповедовался. Но каждый раз после церкви снова грешил. Это вообще долгий, философский разговор, я лучше кратко расскажу, как я стал трезвым человеком. Я не знаю, связана ли цепочка нижеследующих событий в моей жизни с моей трезвостью, но всё же. Учитывая, что я решил быть трезвым сам, просто «бац» — и как прояснение какое-то. События указаны в хронологическом порядке.

Я перестал смотреть телевизор. Перестал ходить в церковь и быть верующим. Посмотрел лекцию профессора Ефимова. Посмотрел фильм «Игры богов». Он, кстати, кажется, запрещен как экстремистской.

Больше мне ничего в голову не приходит, как такое вообще возможно, просто взять и стать трезвым и радоваться жизни. Я националист, но прошу не путать с нацистом. Я люблю свой русский народ и при этом одинаково хорошо отношусь ко всем нациям. И, конечно же, самые красивые девушки — это славянки. По поводу свастики скажу так. Вы были в Эрмитаже или Русском музее? В Таиланде или Японии? Везде есть свастические символы. Гитлер просто очернил этот символ. В нем нет ничего плохого. Плюс люди у нас мало интересуются родной культурой. В логотипе своей группы ТРЕЗВАЯ КУЛЬТУРА в социальных сетях я использую один из множества свастических символов. Этот орнамент мне нравится эстетически.

Личный архив Ивана Попова Пляж и гири

Из пропагандистов трезвости хочу отметить профессора Жданова, его многие знают, и Сверкунова Артема из Екатеринбурга. Именно они мне заочно, а потом и очно помогали в период становления меня как трезвого человека. Самый действенный метод — это метод Шичко. Я точно это знаю. По тому как знаю многих, кому он помог. Наркологи, чтобы вы понимали, вообще не могут избавить человека от зависимости. Да им это и не надо. Это их хлеб. Сняли человеку «ломку», получили деньги и хорош. Они же сами пьют алкоголь. Как они могут помочь? Мой вам совет, если хотите избавится от алкогольной зависимости, идите к трезвым ребятам. Сейчас очень много кто этим занимается. Многие бесплатно. Тут главное не попасть в секту. А от них обезопасить себя легко. Идите к атеистам. Среди православных тоже есть много порядочных, но как определить, кто из них просто рубит бабло, а кто христианин?

Личный архив Ивана Попова Трезвая борода

Подъем на гору воспринял спокойно. На вершину поднялся уже почти без эмоций. Радость была после 2/3 пути, когда рассвело. Наступил прилив сил. Я просто парил с гирями, хотя и шёл уже всю ночь. Я очень люблю утро. Особенно раннее. Просыпаюсь всегда в добром расположении духа. Утром хочется творить. Когда я стал трезвым и начал делать зарядку утром, то примерно через месяц заметил, что иду на работу просто счастливым. Вы представляете? Я даже думал, что схожу с ума. Ведь обычно большинство людей идут на работу, особенно в понедельник, в подавленном состоянии, опившись кофе, чтобы проснуться. А тут абсолютно трезвый, без каких-то стимуляторов идёшь и радуешься жизни. У трезвенника есть очень точное выражение, которое не поймут те, кто хоть иногда употребляет алкоголь и другие наркотики: трезвость — это праздник каждый день. Так и есть. Поверьте. Я сейчас каждый день радуюсь жизни. Мне не нужны придуманные праздники, чтобы легально выпить алкоголь. Я умею радоваться без стимуляторов. И чтобы вы правильно поняли, я не был каким-то лютым алкашом, был как все. Люди пьют алкоголь и употребляют другие наркотики по трем причинам, других нет. Все разговоры о безысходности, безделье, тоске, радости и т. д. Это всего лишь поводы выпить. ПРИЧИНЫ три, и я их назову в порядке убывания важности.

ДОСТУПНОСТЬ. Зависимость Программа.

Смотрите сами. Если создать такие условия, при которых не будет доступа к алкоголю, то и употреблять будет нечего, как бы ни хотелось. Про зависимость, я думаю, многие согласятся. Что такое программа? Программа — это то, что нас с рождения программируют на употребление алкоголя. Простой пример. Никто и никогда не говорит — не пей алкоголь, живи трезво. Наоборот, говорят — пить нужно умеренно и т. д., и у человека в голове появляется псевдовыбор: или пить умеренно, или спиваться. Третьего не дано. Именно поэтому на выпускных балах большинство детей уже не представляет праздник без алкоголя. Я сам помню, как на выпускном пил алкоголь за одним столом с учителями, и это считается нормой. Есть еще очень показательный пример. В детском саду воспитанников попросили нарисовать, как они видят праздник. Что, вы думаете, они нарисовали? Правильно. Застолье. С бутылками и стаканами разного формата. Возможно, через лет пять к этой стеклотаре добавят еще и кальян…

Личный архив Ивана Попова Тренировка

Я стараюсь делать только то, что мне нравится. Так и в спорте. Вообще я любил одно время бегать, но из-за травмы, вызванной халатным отношением к разминке и постановке техники бега, завязал с этим занятием. А вот организм мой полюбил многочасовые нагрузки, и при этом мне нравились занятия с гирями. Кстати, когда занимаешься бегом более 40 минут, в крови начинается выброс эндогенных канабиоидов (где-то читал). Думал, как это совместить и вот, пришла идея «силового туризма». Это название не мое. Его придумал силач из Судака Джамшид Исматиллаев. Знаете, что идеи летают в воздухе? Так и здесь. Примерно в одно время у нас с Джамшидом появились идеи с этим увлечением. Я в то время находился в Питере и его не знал. Тренировки проходят ежедневно. Я каждый день хожу минимум 10 км, без гирь, конечно. Плюс обычные тренировки с ГИРЯМИ, только по «качковской» системе. Делаю различные тяги, жимы и т. д. Примерно пять подходов, на повторений 10−15. Всего 4−5 упражнений за тренировку. Но тренировки с ГИРЯМИ не чаще двух раз в неделю. Плюс турник, брусья, отжимания от пола. Да много чего. С теннисными мячиком, например, боксирую. Очень весёлое и энергозатратное упражнение, развивающее ко всему прочему и координацию. Очень советую для разминки. Вообще я хочу пройти по крымскому мосту, но это сделать сложно, в плане организации. Туда не всех пускают, и там нет пешеходной дорожки.

Личный архив Ивана Попова Физкультурник и птицы

Спорт — это далеко не синоним здоровья. Даже совсем наоборот. Я вообще не считаю себя спортсменом, скорее физкультурником. Хотя часто «жестчу», как, например, с подъемом на Ай-Петри с гирями. Я зависим. И моя зависимость — это физкультура. Дело в том, что при занятиях физкультурой в организме выделяется много важных гормонов, «гормонов счастья». И организму хочется еще и еще.

Я не вегетарианец, но из «сочувствующих». Когда переехал в Крым, видимо, из-за обилия солнца и фруктов резко снизил потребление мяса. Просто не хотелось. Пару месяцев был вегетарианцем. Теперь снова ем мясо и рыбу, но не в таком изобилии, как в Питере или на Урале. Вообще мне интересно наблюдать за «войной» между вегетарианцами и мясоедами в интернете. Выглядит комично. Сейчас столько разных диет, многие из которых противоречат друг другу. И «рвать глотки» своим «врагам», доказывая правоту в вопросе питания, это просто смешно. Первое тату сделал на Балтийском флоте, когда два года проходил срочную службу в г. Ломоносове. Сделал ее по глупости. Видимо, хотелось быть как все и еще стать немножечко «круче». А потом пошло и поехало. Кстати, это тоже зависимость. Я давно не делал татуировки, но очень часто об этом думаю, наверняка сделаю еще. Никакого сакрального значения рисунки на моем теле не несут. Просто нравится вид этого искусства.