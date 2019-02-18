Российские СМИ как-то скороговоркой сообщили о высказываниях министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам очередной беседы с его японским коллегой министром иностранных дел Таро Коно в ходе 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. Между тем в Японии обратили серьезное внимание на подтверждение и развитие российской позиции о безальтернативности признания японским правительством российского суверенитета над всеми без исключения Курильскими островами. Как отмечают в Японии, это — весьма жесткое условие, на выполнение которого официальный Токио и лично премьер-министр Синдзо Абэ едва ли смогут пойти.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Дословно российским министром было сказано следующее: «У России нет никаких искусственных сроков (заключения мирного договора — А.К.). Ничего подобного планировать невозможно, мы хотим двигаться на основе Декларации 1956 года, как об этом условились наши лидеры в Сингапуре в конце прошлого года. Это подразумевает непреложный первый шаг заключения мирного договора. Что в свою очередь, как гласит российская позиция, означает безальтернативность признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны, включая суверенитет Российской Федерации над всеми Курильскими островами, включая четыре острова Малой Курильской гряды (здесь министр оговорился, ибо Малая Курильская гряда — это не все острова южных Курил, а лишь острова Шикотан и группа островов Плоские, именуемая в Японии Хабомаи — А.К.)».

Presidential Press and Information Office Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Комментируя прошедшие в Мюнхене переговоры, центральная японская газета «Асахи симбун» пишет: «Переговоры проходили параллельными курсами и не дали конкретного продвижения. Министр Лавров заявил, что Россия (в отношении заключения мирного договора — А.К.) не устанавливает никаких сроков, здесь невозможно планировать». Тем самым были отвергнуты расчеты премьера Абэ на достижение общего согласия (по «территориальному вопросу» — А.К.) в июне текущего года во время приезда Путина в Осаку».

Ну, а что «японские друзья», переименованные в «японских соседей»? На что сегодня рассчитывает Абэ, своими опрометчивыми заявлениями в начале года явно превысив все мыслимые ожидания по поводу «возвращения северных территорий»? Он оказался в весьма незавидном положении политика, выдававшего желаемое за действительность, поспешившего конвертировать какие-то намеки или допущения Путина (в том, что они были, сомневаться не приходится) в политические очки. Очки, столь необходимые правящей Либерально-демократической партии на предстоящих местных и парламентских выборах, где японским консерваторам важно сохранить конституционное большинство, требующееся для инициирования пересмотра конституции страны.

А пока Абэ приходится изображать «хорошую мину при плохой игре». Хотя ему уже ясно, что добиться от Путина «возвращения всех северных территорий» нереально, он продолжает на публике твердить о «базовой позиции» по отторжению от России всех южных Курил — Кунашира, Итурупа, Шикотана и островов Плоские (Хабомаи). «Предметом переговоров являются все четыре северных острова, — заявил Абэ на днях в японском парламенте. — В этой позиции нет никаких изменений».

Как же нет, Абэ-сан? Ведь вы грешите против истины, утверждая, что Путин «ведет переговоры» обо всех южнокурильских островах. Путин никогда не соглашался рассматривать передачу Японии островов Кунашир и Итуруп, давая понять, что готов обсуждать лишь «хрущевский компромисс» по поводу Хабомаи и Шикотана. Хотя сам же Хрущев в 1960 году аннулировал свое опрометчивое обещание по поводу Малой Курильской гряды. Но это уже личный выбор Путина, с которым не соглашается подавляющее большинство нашего народа, включая его избирателей. Ну, а Абэ, предложив переговоры о подписании мирного договора на основе Совместной декларации 1956 года, прекрасно знал, что в ней о Кунашире и Итурупе не говорится вовсе. Это породило в Японии подозрения, что он близок к отказу от «журавля в небе», удовлетворившись «синицей в руке».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Такой вариант премьером и его советниками не исключается, несмотря на то, что с ним соглашаются лишь 5—7 процентов японцев. По свидетельству СМИ, Абэ в ответах на вопросы оппозиционных депутатов парламента отказался исключить, что «мирный договор с Россией будет подписан только на основе передачи Токио меньшей части юга Курил — острова Шикотан и прилегающей к нему гряды мелких необитаемых островков». Он не стал давать такие гарантии. «Я бы хотел воздержаться от комментариев по этой теме», — несколько раз повторил премьер. Весьма показательный уход от ответа на прямо поставленный вопрос.

Однако и попытка заполучить для начала Малую Курильскую гряду едва ли удастся Абэ. Ибо сначала, как указано выше, он и его правительство и парламент должны признать все Курилы и эту гряду законно принадлежащими России. К тому же даже в этом случае на отторжение Малой Курильской гряды Путин не получит согласия народа, в том числе курильчан.

Поэтому следовало бы всерьез прислушаться к напоминанию ИА REGNUM, которое отмечает, что «российские власти продолжают цепляться за Московскую декларацию 1956 года, которая давно уже неактуальная и перестала быть таковой уже более 50 лет назад… Согласно этой декларации, СССР и Япония должны заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны, а уже после заключения мирного договора, в качестве жеста доброй воли Советский Союз может рассмотреть вопрос о передаче Японии двух островов Курильской гряды — Шикотана и Хабомаи (группа малых островов в количестве около 20 штук). Эту декларацию в свое время отвергли сами японцы под давлением США и потребовали не два, а как минимум четыре острова Курильской гряды».

Соглашаясь с этой справедливой и исторически безупречно верной констатацией, добавим, что размахивать спустя 63 года несостоявшимся исключительно по вине Японии и США хрущевским волюнтаристским посулом — не что иное, как пытаться догнать давно ушедший поезд или воскрешать мумию.