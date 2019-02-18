Вот и суббота.

Жёлтый жилет

Суббота № 14 во Франции, с тех пор как стали выходить жёлтые жилеты, сотрясая континент.

Я уже не раз выступал со своей точкой зрения, а именно. Что российские СМИ относятся к движению Жёлтых жилетов недоброжелательно.

Вот и в субботу, 16 февраля, российские СМИ проявили себя недоброжелательно, причём забежали вперёд до срока, в искреннем нетерпении.

Судите сами. В Париже только 12 часов дня. (В Москве 14 часов.) Несмотря на то, что, например, сбор на площади Республики назначен только на 14 часов по парижскому времени, то есть только через два часа, российские СМИ уже упорно внедряли в российских граждан пессимизм и неверие.

Как именно? Распространили фальшивые данные о количестве участников протестных манифестаций прошлой субботы, 9 февраля. Данные основаны на грубо заниженных цифрах МВД Франции. А МВД Франции — юридическое лицо государства, заинтересованное в заведомом снижении количества протестующих.

Удручённые и раздосадованные постоянной ложью французских СМИ и МВД, занижающих количество протестующих, жёлтые жилеты создали наконец свою подсчитывающую организацию под названием «Le nombre jaune». Так вот, акт XIII собрал 9 февраля 118 222 протестующих жилетов из 215 коммун, в то время как МВД назвало цифру 58 400.

МВД Франции распространило в предыдущую субботу для Парижа цифру 4 000 протестующих.

Конечно же, четыре тысячи для Парижа — неправдоподобная цифра! «Le nombre Jaune» назвали цифру более 12 000.

Obier Жёлтые жилеты

Холодная струя пессимизма вкачивается в российское общество даже только единовременным внедрением через все СМИ сенсационной и тоже малоправдоподобной новости: якобы опросы общественного мнения показывают, что жёлтых жилетов уже НЕ поддерживают сейчас 56% французского общества.

Кто совершал этот интересный замер, что за такой орган опроса — загадочно, Уж не Левада ли центр? Примчались для этой цели во Францию?

Нам называют какой-то sondage Elab. Я никогда доселе не слышал о такой организации. Вы слышали?

Я набрал эту организацию в интернете, Выскочило вот что: «Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не может быть отображена, так как достоверность полученных данных не может быть проверена».

Кстати, французы довольны нашими RT и «Спутником», которые транслируют видеоимиджи, где тысячи и десятки тысяч жёлтых жилетов заливают собой улицы французских городов.

Парадокс? А никакого, RT и «Спутник"-France — они не в счёт, поскольку они транслируют на Францию, а не на Россию, распространяют свою информацию для иностранных граждан.

Заканчиваются все статьи в российских СМИ такой привычной скороговоркой, что манифестации состоятся в городах: Бордо, Марселе, Лилле, Монпелье и других городах страны, не желая сказать, что «других городов» — сотни.

Итак, вот она, суббота.

Я желаю, чтоб сегодня среди жёлтых жилетов было побольше провокаторов-радикалов, радикальных активистов. И вообще, пора побеждать, жёлтые жилеты! Сколько можно ходить, эдак вы устанете, изматывая полицию, измотаетесь сами.

Что день грядущий нам готовит? Буду рад, если пожитки Макрона вышвырнут из Елисеевского дворца сегодня, если уж не его самого.

Ночью получил письмо от моего товарища Тьерри. Привожу:

«Добрый вечер, Эдуард! Я ходил сегодня 5 часов, нагнал манифестацию у Шатле, полиция получила инструкции быть спокойными, по контрасту с предыдущими неделями. Они удовлетворились тем, что сопровождали кортеж, и даже когда в них бросили в конце концов несколько бутылок у Инвалидов (прямо чёрных от количества народа), они не вмешались.

Лишь несколько гранат со слезоточивым на бульваре Сент-Мишель у Порт-Ройаля. Ничего злобного.

1. Опять было множество народу, и ещё раз, МВД врёт, и «5 000» в Париже, министра внутренних дел, как минимум можно удвоить, как обычно. (Были поданы уведомления на ТРИ манифестации и четыре митинга на протяжении всего дня 16 февраля — ЭЛ.)

Из инцидентов — полицейский автомобиль принял на себя несколько камней.

2. Мы, те, что шли со мной, сошлись, во мнении, что нарекания Европейского союза и ООН, а они осудили полицейское насилие во Франции, в эту неделю нагнало страху на наше правительство, они прекрасно знают, кто «патрон» (хозяин) — это Брюссель. Сейчас имидж французского правительства в мире наихудший.

Те же самые вооружённые банды, навербованные из крайне левых, не совершали ничего особенного в этот раз, им, судя по всему, тоже дали инструкции — все знают, что они инструменты власти. Мы их хорошо различаем: одеты в чёрное, спортивные молодые люди с палками.

Почти все разошлись спокойно, исключая несколько инцидентов на Елисейских Полях. СМИ подняли много шума вокруг оскорблений философа Финкелькрот (a), который оскорбил жёлтых жилетов на этой неделе в прессе. На телевидении говорят, что жёлтые жилеты — антисемиты. Но никто и не прикасался к этому старому реакционному «con».

(сс) Dmitry Dzhus Жёлтые жилеты

Целая кампания уже поднята в этот момент (в частности газетой Figaro), для того чтобы обозвать всех, кто не правительство, — антисемитами, ведь в перспективе выборы в Европарламент, чтобы на выборах отбиться от Ле Пен.

Вот, Тьерри».

Согласно первым подсчётам организации «Le nombre jeune» — 16 февраля во Франции вышли на улицы 101 379 человек.