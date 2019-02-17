Согласно опубликованному на этой неделе прогнозу Комитета по экономическому развитию Австралии за 2019 год, этот год станет одним из самых непредсказуемых за последние десятилетия. «Возможно, за почти 40 лет подготовки (прогноза) никогда не было года с таким количеством знаков вопроса о том, как экономика и страна в целом будут развиваться», — сказала исполнительный директор комитета Мелинда Чиленто.

Австралия

Комитет по экономическому развитию Австралии — это своего рода австралийский аналог немецких «капитанов бизнеса». В состав комитета входят, например, первые лица «Шелл Оустрелиа», Австралийской железнодорожной корпорации, «ПиВиСи Оустрелиа» и Государственного объединения научных и прикладных исследований, в котором работают почти семь тысяч ученых в более чем 50 научных центрах по всей стране.

Замедление экономики Китая, напряженность в отношениях между США и Китаем, социальная нестабильность, связанная продолжающимися протестами против экономической политики в Европе, являются лишь некоторыми из потенциальных глобальных рисков для Австралии в 2019 году, изложенных в прогнозе Комитета. Рост популизма во всем мире также рассматривается движущей силой нынешней глобальной неопределенности, а брексит является «классическим примером» кризисной ситуации в одной стране, ставшей глобальным вызовом.

Госпожа Чиленто, представляя доклад, также обратила внимание на «правый тренд» в политической представленности стран Евросоюза (https://regnum.ru/news/2 563 593.html), — прежде всего в Германии (https://regnum.ru/news/2 486 982.html), о чём ИА REGNUM подробно рассказывало в своих публикациях. «Вы можете заметить системные сдвиги в политическом спектре по итогам выборов по всей Европе», — отметила Мелинда Чиленто.

Неустойчивый стиль лидера самой могущественной нации является, с точки зрения Комитета по экономическому развитию Австралии, еще одним важным фактором. «Президент США вносит огромный вклад в неопределенность и нестабильность благодаря тому, как он практикует свою политику», — отмечается в докладе. Кроме того, авторы прогнозируют, что международные институты, созданные после Второй мировой войны и ставшие «якорем глобального процветания» (так в оригинале текста прогноза), — такие как Всемирная торговая организация и Международный валютный фонд, — также могут ослабить свое влияние в 2019 году.

Что же о самой Австралии?

На фоне глобальной нестабильности австралийские политики должны активизировать свою деятельность и «проводить эффективную политику в тех областях, которые мы можем контролировать, которых не хватает», заявила исполнительный директор Комитета по экономическому развитию Австралии Мелинда Чиленто в своем программном выступлении, обрушившись на исполнительную и представительную власть страны.

«В год выборов существует острый риск того, что политическая дисциплина будет нарушена, что Австралия не может себе позволить, учитывая неопределенную глобальную среду и необходимость наращивания экономических и финансовых буферов», — сказала она. «Инерция политики и в деятельности федерального правительства оказывают негативное влияние на принятие деловых решений и способствуют формированию культуры принятия решений, не склонных к риску» — такими хлесткими формулировками изобилует текст прогноза.

NASA Австралия. Снимок из космоса

По мнению Комитета, ключевыми сферами деятельности парламента должны быть энергетика, налогообложение, планирование и инфраструктура, изменение климата и долгосрочная реформа структуры национального бюджета. Энергетика возглавляет список отраслей, в которых, на взгляд Комитета, «отсутствует целенаправленность и четкая политика» власти.

В социальной сфере, с точки зрения Комитета, «серьезные действия» необходимы, в первую очередь, в отношении изменения климата, здравоохранения, образования. Отдельной строкой в прогнозе как национальная приоритетная задача выделен уход за престарелыми. «Мы знаем, что в будущем появятся серьезные проблемы с расходами на уход за престарелыми… и мы знаем о действиях [по этому поводу] в системе здравоохранения, которые проектирует правительство, … похоже, [принятые шаги] не решают задачу каким-либо структурным образом», — сказала в докладе г-жа Чиленто. «Это действительно важные вопросы, которые важны для благополучия людей и [рассматриваются как] часть социального договора с правительством» — отметила исполнительный директор Комитета.

Особое внимание также Комитет уделил разрывам, возникающим на рынке труда. Этому вопросу было адресовано «Соединение людей с прогрессом: обеспечение будущего экономического развития» — отдельное исследование Комитета, опубликованное несколько недель назад, на которое ссылается прогноз. Ключевой тезис выводов этого доклада в том, что нужно сосредоточиться на обеспечении «того, чтобы навыки соответствовали спросу».

Исследователи обращают внимание, что инновации главным образом затрагивают высокотехнологичные сектора, тогда как основная занятость в Австралии сосредоточена (последовательно, начиная с крупнейших отраслей-работодателей): в области здравоохранения и социальной помощи; в сфере розничной торговли; в образовании. Первая «индустриальная», а не бюджетная сфера — строительство — возникает только на четвертой позиции. А инновации идут туда, где аккумулируется прибыль, а не где расходуются бюджетные средства.

Возникает, по мнению авторов исследования, серьезный разрыв между уходящим вперед в своем развитии «ориентированным на прибыль» сектором экономики и всё более отсталым в технологическом отношении «социально ориентированным» сектором.

Австралийские доллары

В докладе Комитета указывается, что технический прогресс приведет к значительному сокращению имеющихся рабочих мест, — не виртуальных или учетных, а «материализованных» (формулировка авторов). При этом предполагаемая доля рабочих мест с высоким уровнем автоматизации (определяемая как рабочие места с уровнем автоматизации не менее 70%) составляет для экономики Австралии всего 7 процентов.

Капитаны австралийского бизнеса уже не надеются на то, что политики выполнят свою работу, и всё чаще напрямую заявляют позиции корпораций по резонансным политическим вопросам. Это новое явление для политической культуры страны, и оно набирает обороты.

В начале месяца, например, исполнительный директор горнодобывающего гиганта «БиЭйчПи» Эндрю Маккензи, выступая на сессии Комитета по экономическому развитию Австралии, призвал к конституционной реформе страны, используя мотив ущемления в нынешней редакции основного закона прав коренных австралийцев: «Мы считаем, что в Конституцию следует внести поправки с тем, чтобы голоса коренных австралийцев могли быть полностью услышаны. Потому что чем дольше я работаю в «БиЭйчПи», тем увереннее говорю, что у нашей великой корпорации, как и у нашей великой страны, есть незавершённое дело, связанное с правами коренных народов Австралии. Вот почему мы не можем стоять в стороне…».

Можно быть уверенным, что, войдя во вкус большой политики, «капитаны австралийского бизнеса» не остановятся на защите прав коренных народов. Ведь если правительство инертно и пассивно, кто-то ведь должен взять на себя политическую ответственность за Австралию. Этот «кто-то» — те самые «великие корпорации», как скромно охарактеризовал себя и свое место служения Эндрю Маккензи, пока еще горнорудный босс.