История блокады Ленинграда — трагична, но и наполнена силой человеческого духа и стойкости. Под стать тем невероятно трудным 872 блокадным дням и история Музея обороны и блокады. Это поистине драматичная эпопея его создания, злонамеренной ликвидации и с 1989 г. его постепенного возрождения.

Оборона Ленинграда. 1941

Музей был открыт 27 января 1946 г., ровно через 2 года после полного снятия блокады. Интересно, что сбор экспонатов для музея — в основном выведенная из строя военная техника и вооружение (включая трофеи) — начался в декабре 1943 г. по решению Военного совета Ленинградского фронта «О сборе, учёте и сохранности мемориальных образцов оружия и боевой техники» ещё во время блокады — его руководители верили в победу и уже видели, что она не за горами. Музей (тогда он ещё именовался лишь выставкой) решили разместить в логичном месте в историческом центре города — квартале «Соляной городок», который возник ещё в годы Петра I. Это была портовая зона, куда привозили соль, а затем с прилавков и рядов постепенно началась торговля и другими товарами. Под них со временем было выстроено внушительное здание Кустарного музея, и в нём в 1870 году была открыта промышленная выставка, по тем временам вполне насыщенная — на ней был представлен текстиль, судостроение, военная техника, печатная продукция, изделия прикладного искусства, украшения из золота и серебра, предметы быта и даже изделия из Средней Азии. Впоследствии ко всему этому выставочному «букету» добавилось садоводство, полеводство и огородничество.

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Соляной переулок. Санкт-Петербург

За организацию музея взялся бывший учёный секретарь Эрмитажа, участник боёв за Ленинград полковник Лев Раков. Он собрал в блокадном городе команду энтузиастов и они вместе, практически не имея ничего для оформления собранной экспозиции, превозмогая голод и холод, совершили чудо — по тем временам всё внутри стало выглядеть вполне достойно, какими и бывали тогдашние музеи в мирное время.

Музей сразу же приобрёл популярность, ленинградцы шли потоком. В первые полгода открытия (апрель 1944 г.) тогда ещё выставки на ней побывало 500 тысяч человек. После войны его посетил командующий американскими войсками в Европе генерал, а в будущем президент США Д. Эйзенхауэр, который оставил памятную надпись: «Музей обороны Ленинграда является замечательной военной выставкой из всех виденных мною. Героическая оборона города заслуживает увековечивания в нашей памяти в вещественном выражении — настоящий музей достойно осуществляет это».

Экспозиция отражала не только военную сторону борьбы за Ленинград, но и жизнь внутри осаждённого города — блокадники делились с музеем, чем могли. Он прославлял и военных, и гражданских, простых жителей и руководителей города, показывал, что такое была «Дорога жизни» через Ладогу, хлебные карточки и сам «хлеб» осени 1941 и зимы 1942 года — испечённый из жмыха кусочек весом 125 грамм. Здесь же был и ставший потом легендарным дневник Тани Савичевой с последней записью: «Умерли все, осталась одна Таня».

Всем своим содержанием музей свидетельствовал о том, что город выстоял благодаря силе духа и самопожертвованию его граждан и стойкости оборонявших его войск. Из выживших под воздействием нечеловеческих испытаний фактически сформировалась некая новая общность людей — «крепких орешков», собранных, ответственных, инициативных, самостоятельных, совестливых и участливых друг к другу. И за прославление этой новой категории людей, которое не сходило с уст у руководителей города, поплатились и сами руководители, и музей. В начале 1949 г. в Москве И. Сталиным с помощью Г. Маленкова и Л. Берии началось раскручивание печально известного на всю страну, позорного и лживого «ленинградского дела», в результате которого под репрессии попало около 2 тысяч человек (включая жён и детей репрессированных). Всё руководство города, обвинённое в ворохе абсурдных прегрешений — от намерения сдать город немцам до сколачивания из работавших по всей стране ленинградцев антигосударственной группы по захвату власти с заменой И. Сталина, было подвергнуто пыткам и казнено. Закрыт был и музей, как место, где «преступники, прославляя себя, умаляли роль Верховного главнокомандующего товарища Сталина». Гигантская фигура И. Сталина и его портреты в музее не спасла и его директора — Лев Раков был осуждён на 25 лет лагерей. Многие с таким трудом и самопожертвованием собранные экспонаты были уничтожены, часть выброшена на склад, военная экспозиция разошлась по другим музеям страны.

CommonsRIA Novosti Блокадный хлеб и хлебные карточки времен Великой Отечественной. Россия, Санкт-Петербург

Реабилитация репрессированного музея началась лишь в 1989 г. Но к этому времени 2/3 здания были уже заняты другими организациями. И как бы ни старались работники возрождавшегося музея, по словам его первого директора, музей на урезанных площадях «не соответствовал ни уровню города, ни уровню задач, ни той теме, которую он представляет. Мы полностью исчерпали возможности своего развития на существующих площадях». А площади эти — всего 620 кв. метров под экспозицию, которая вновь стала пополняться из того, что стали нести ленинградцы в музей, и дошла до 55 тысячи единиц хранения, не считая 17 тысяч томов библиотеки. Сейчас ограниченность музейного пространства позволяет выставить лишь 9% из накопившихся фондов. К тому же нельзя было уже откладывать ремонт исторического здания, которое годами стояло в запустении — всё ветшало, по влажным стенам полз грибок. И тем не менее люди шли — за последние 3 года количество посетителей выросло вдвое: с 30 до 60 тысяч, причём каждый восьмой посетитель — из-за рубежа. Неудивительно, ведь Музей обороны и блокады Ленинграда стал фактически третьим по значимости после Эрмитажа и Русского музея. Ничего подобного ни в одном городе мира нет. Да и такого города, и таких людей, пережившего такое, тоже нет.

В начале 2014 г. было объявлено о намерении построить новое здание, точнее, целый комплекс зданий, соединённых под землёй на насыпанном огромном холме. И сразу же стали выпирать несуразности. Во-первых, оказалось крайне неудачным намеченное место — рядом со Смольной набережной в излучине Невы — там нет общественного транспорта, людям пришлось бы идти пешком и затем карабкаться по многочисленным ступеням на величественный искусственный холм. Оказалось, что в 40 метрах будет проходить Орловский тоннель для разгрузки автотранспортных потоков. Его строительство надолго обеспечит соседство музея с гигантской стройплощадкой, и неизвестно, как поведёт себя почва под будущим музеем. Весьма спорным оказался и архитектурный проект. Хотя в отдельных деталях он имел оригинальные решения, но в целом удивительно напоминал германский ритуальный комплекс Танненберг, разрушенный во Второй мировой войне (его фотографии и рисунки можно увидеть в Интернете). Коренные ленинградцы с горечью говорили, что этот предлагаемый массивный и тяжеловесный комплекс не в архитектурных традициях Санкт-Петербурга, и предлагали оставить музей в прежнем историческом здании. 70% петербуржцев в прямом эфире одной из программ телеканала «Санкт-Петербург» проголосовали против нового музейно-выставочного комплекса. Абсолютно неверной оказалась и его концепция разделения на несколько зданий под названием «Голод», «Холод», «Огонь», «Скорбь» и др., то есть проецирующая исключительно страдания и лишения, но опускающая борьбу за город, героизм защищавших его войск и Балтийского флота, «Дорогу жизни», работу на ленинградских заводах по производству вооружения, партизанское движение. Выбранная для создания экспозиции организация, к тому же не имеющая специфического музейно-экспозиционного опыта, выдвинула, в силу отсутствия музейных экспонатов, несуразную идею перевести всё на современный лад — информацию давать на экранах или проецировать на стены, а предметным рядом считать муляжи и артобъекты. Мол, дети получают сведения с мобильных телефонов — вот вам, пожалуйста, новый комплекс и есть один огромный мобильный телефон. Интересная метаморфоза соответственно стала происходить со сметой: с 3 млрд рублей она к 2018 г. выросла до 6 млрд, хотя стройка не была даже начата. И эта сумма оказалась бы в итоге далеко не окончательной. Запротестовали и жители близлежащих домов.

Нынешний врио губернатора постарался вникнуть в ситуацию. Многочисленные консультации с авторитетными специалистами музейного дела, мнение большинства горожан, обращения ветеранов-блокадников стали сдвигать умонастроения власти города в сторону оправданного решения — развивать мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в его историческом месте — в Соляном городке.

Дневник Тани Савичевой

Но на существующих площадях рамки такого развития крайне ограничены. И вот недавно для музея забрезжил «свет в конце тоннеля». Собственник части помещений — они были приватизированы акционерным обществом «48 УНР (Управление наладочных работ, которое учредило Министерство Обороны), а до этого проданы во времена бывшего министра обороны А. Сердюкова частному лицу под гостиницу, решился уступить эти помещения городу, к сожалению, не безвозмездно, но за вполне адекватную цену. Передача этих площадей музею стала бы важным шагом, создающим прецедент для следующего этапа — начала взаимодействия с Минобороны, от которого мы вправе ожидать содействия в обретении музеем «второго дыхания». Ведь соседями по зданию являются ещё две военные организации, переезд которых в другое место не повлияет на обороноспособность страны. Музей же, получив их помещения, сможет обеспечить в полном объёме и научную реставрацию всего здания — памятника истории и культуры, и достойное его содержание, а также, сохраняя в мемориальных стенах дух и традиции музея 1944 года, создать современную, многоплановую обширную экспозицию на всём изначальном пространстве, свободно разместить все службы и фондохранилища музея.

По новой концепции музея, в нём найдут отражение большинство тем истории обороны и блокады Ленинграда, грамотно и деликатно будут увязаны героическая и трагическая стороны жизни города-фронта. Обновлённая экспозиция соединит уникальные традиции старого музея, созданного в конце войны, его экспонаты с новыми тенденциями музейного дизайна и музейных технологий. Это позволит частично уместить столь глубокую, сложную, многослойную и пронзительную часть истории города на небольших пока площадях, не соответствующих масштабу ленинградской блокадной эпопеи. Но музей сохранит свою главную особенность: останется местом — свидетелем эпох. Применение же мультимедийных включений сделает экспозицию объемней и зрительски ярче, направит с помощью современных ресурсов мощный информационный фокус по всей широте темы обороны и блокады. А научным потенциалом музея будет создаваемый в настоящее время научно-методический центр.

Музей в Соляном городке станет точкой роста и развития блокадной темы в Санкт-Петербурге и вокруг него. На его базе будет формироваться Архипелаг Памяти — созвездие музеев, объектов, памятных мест, связанных с историей обороны и блокады Ленинграда. Об этом уже рассказывают сотрудники музея в Соляном, рассказывают спокойно, без ложного пафоса, самопрезентаций и громких заявлений, как об очевидном и естественном порядке вещей.

Намерение новых властей Санкт-Петербурга помогать музею-ветерану даст толчок к объединению вокруг него лучших научных сил, исключив двойственность и дубляж, появление в этом сообществе случайных людей, желающих сделать на святой для жителей города теме служебные или политические карьеры.

Фотографии и награды пожарного Георгия Кулакова. Из экспозиции музея

Целесообразно развивать музей обороны и блокады в Соляном ещё и потому, что дальнейшее приведение в порядок, восстановление исторического здания, являющегося памятником истории и культуры федерального значения, будет проходить в финансово щадящем режиме, поэтапно в течение 5−7 лет. Тем самым и облегчается не только процесс выделения средств, но контроль за их расходованием и качеством проделанных работ. Шло бы продуманное воссоздание прежних интерьеров музея и историческая реконструктивная перепланировка, поэтапное создание экспозиции уже более чем на 20 тыс. кв.м. при открытой для посетителей экспозиции в нынешних помещениях. Там, кстати, в настоящее время полным ходом идёт ремонт и реставрация — изжит грибок, залы и помещения становятся чистыми, светлыми и даже изящными, восстанавливается лепнина, приводится в порядок главный вход и историческая лестница. К сентябрю этого года заряженная позитивом и энергией директор музея, выпускница исторического факультета Санкт-Петербургского университета Е.В. Лезик обещает открыть двери для посетителей.

Но окончательно распахнуть крылья многострадальному музею, этому удивительному «существу» с трудной судьбой репрессированного интеллигента можно будет только тогда, когда структуры Минобороны передадут занимаемые площади, отдав должное исторической справедливости. Пока военные организации с этим не спешат, и вроде бы никто им не указ. Не видно, чтобы Министерство обороны активно воздействовало на них, договорившись с администрацией Санкт-Петербурга о выделении взамен более подходящих площадей. Как-то не вяжется такая отстранённая позиция с той патриотической миссией, которую взяли на себя наши военные, проявившейся в создании Юнармии и парков «Патриот» под Москвой и Санкт-Петербургом, и даже в строительстве грандиозного собора русской воинской славы в 40 км от Москвы. Но в данном случае ничего нового возводить как раз не надо. Можно отделаться «малой кровью» и простым перемещением военных организаций в подходящее для них помещения в городе, помочь музею в полной мере показать на освободившихся пространствах доблесть и стойкость войск Ленинградского и Волховского фронтов, Балтийского флота при героической обороне города. Это станет ощутимым, зримым и реальным вкладом Министерства обороны России в патриотическое воспитание молодёжи, имеющей о войне и блокаде, к сожалению, довольно смутное представление. Да и для туристов развернутся неизвестные им боевые страницы.

Команда бронепоезда после прорыва блокады Ленинграда

Но переселением нужно заниматься незамедлительно, поскольку именно эта часть здания быстро приходит в упадок, близкий к катастрофическому — у военных владельцев явно давно уже нет средств и возможности должным образом содержать эту собственность. К тому же для ремонта им придётся куда-то переезжать, и надолго.

Итак, что же нужно сделать, чтобы нынешний музей-пасынок превратился в современный полномасштабный комплекс, и при этом сохранив и реставрировав исторические здания Соляного городка?

1) Администрации города срочно изыскать средства — около 40 млн рублей, и выкупить 300 кв. м здания, которые находятся прямо над помещениями музея.

2) Министерству обороны России прислушаться к мнению горожан и принять по всем статьям назревшее решение об освобождении ГУОВ и НИИ ВВС оставшейся части здания. Администрации города начать процесс подбора помещений для выезжающих военных.

В дни недавно прошедшего празднования 75-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда жителям пришла радостная весть — решением президента России нынешнему музею на создание современной экспозиции выделяется 150 млн рублей. Люди радовались так, как будто зимой увидели радугу — президент на нашей стороне! Музей будет жить! Но эти целевые и очень нужные деньги предназначены исключительно на экспозицию. Для завершения многолетней эпопеи, окончательной реабилитации репрессированного музея в полном объёме осталось сделать последний шаг — администрации города утвердиться в своем здравом решении о нынешнем местонахождении музея в Соляной городке и, приобретя их любым правовым способом у нынешних собственников, передать ему оставшиеся части здания, пока их ещё можно отреставрировать.