В России прошел трехсторонний саммит по Сирии

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщает канал NTV, в Сочи состоялся трехсторонний саммит по Сирии с участием президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, России Владимира Путина и Ирана Хасана Рухани. По окончании саммита лидеры провели совместную пресс-конференцию. Первое заявление сделал Путин:

«Мы определили важные направления наших действий для урегулирования сирийского кризиса. Мы будем работать в рамках борьбы с терроризмом и с целью улучшения гуманитарной ситуации в Сирии. В конце марта состоятся 12-е по счету переговоры в Астане. Список Конституционного комитета почти полностью утвержден. Мы также обсудили планы США о выводе войск. Мы сошлись на том, что вывод армии США из Сирии так или иначе станет положительным шагом. Сегодня мы сосредоточились на гуманитарных вопросах, говорили о возвращении сирийских беженцев на родину. По этому вопросу мы прилагаем все возможные усилия, благодаря чему были созданы условия для возвращения 1,5 миллионов человек. Мы продолжим делать всё возможное для обеспечения мира и стабильности в стране».

Сразу после Путина выступил Рухани:

«Присутствие стран-гарантов в Идлибе временно. Необходимо изгнать террористов из Идлиба. Пусть американцы верят, что курды являются частью Сирии. Даже если США выйдут из страны, сирийская интервенция всё равно продолжится. Мы должны серьезно подойти к вопросу обеспечения безопасности Турции. Давайте позволим сирийскому народу самому принимать решение по поводу будущего своей страны. Сирия принадлежит одной нации. Все мы уважительно относимся к вопросу ее территориальной целостности. Также необходимо обеспечить и безопасность соседних стран. Турецкое правительство должно заботиться о процветании Сирии. Мы хотим выстроить братские отношения. Наше мнение таково: восток Евфрата и Идлиб должны быть очищены и возвращены сирийскому правительству. Курдский народ как часть сирийской нации заслуживает иметь собственные права».

Эрдоган в свою очередь заявил:

«Кто бы что ни делал, террору придет конец. Мы обсудили совместные усилия по установлению мира и стабильности в Сирии, обговорили шаги, которые предпримем. Одной из главных тем стало прекращение огня в Сирии, и в первую очередь в Идлибе».

Kremlin.ru Хасан Рухани, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган. Трехсторонний саммит по Сирии

Столтенберг поддерживает сотрудничество США и Турции

Газета Sözcü цитирует заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга: «Я приветствую сотрудничество Турции и Соединенных Штатов на севере Сирии». Столтенберг также упомянул о решении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, у России всё еще есть возможность выполнить свои обязательства по соглашению. Он отметил, что несмотря на опровержения российской администрации, разведывательные подразделения союзников определили, что Москва продолжает располагать свои ракеты SSC-8, «угрожающие всему европейскому континенту». Турцию на встрече министров обороны стран НАТО, которая состоялась в Брюсселе, представлял Хулуси Акар.

США опять недовольны

Согласно каналу NTV, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, выступая перед началом заседания министров обороны стран НАТО, заявила о том, что укрепляющееся сотрудничество между Анкарой и Москвой представляет большую проблему, а также что все союзники взволнованы приобретением Турцией систем С-400 у российской стороны. «Мы глубоко обеспокоены тем, что российская система противоракетной обороны будет находиться на территории стран-союзников по НАТО», — отметила Хатчисон. Она также упомянула о том, что С-400 могут помешать работе объединенных систем ПВО НАТО.

1157 арестов за один день

В 76 городах в окрестностях Анкары арестованы 1112 человек, которые проходят по делу об экзамене на должность заместителя комиссара 2010 года. Об этом сообщает AktifHaber. В ходе расследования, которое ведет прокуратуру Анкары, были задержаны еще 45 человек. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу не так давно заявил, что в стране планируется проведение крупной операции.

В Стамбуле и Анкаре открылись точки продаж дешевых овощей и фруктов

DW Türkçe пишет о том, что с целью снижения цен на овощи в Стамбуле было открыто 50 специальных торговых точек. Огромное количество человек выстроились в очередь в стамбульском районе Кадыкёй для того, чтобы успеть купить овощи и фрукты по низким ценам. Журналисты поговорили с людьми в очереди. Одна женщина призналась, что вынуждена была прийти сюда, а другая заявила: «Мы уже не можем позволить себе даже зелень. Дожили до пенсии, и в этом возрасте простаиваем в очередях». Подобные точки продаж были организованы в Анкаре и Стамбуле в результате непомерного роста цен на фрукты и овощи. «Мы планируем продолжать продажи в течение 2,5 месяцев. Продукция с полей, поступая на рынок, позволит снизить цены за счет изобилия товаров», — заявил глава Кооператива сельскохозяйственных кредитов Турции Фахреттин Пойраз.

(сс) Esin Üstün Фруктово-овощной рынок в Стамбуле

Turkish Airlines возят из Венесуэлы золото

По сообщению BBC Türkçe, в декабре 2016 года «Турецкие авиалинии» объявили о начале прямых рейсов Стамбул — Каракас. Учитывая низкий уровень пассажиропотока между Турцией и Венесуэлой, это было воспринято как крайне неожиданное событие. В результате внимательного рассмотрения данных по торговле установлено, что воздушные судна перевозили не только пассажиров. С 1 января 2018 года, то есть всего через несколько недель после визита президента Николаса Мадуро в Турцию, Центральный банк Венесуэлы направил турецкой стороне 36 миллионов долларов золота по воздуху. Согласно официальным торговым данным, за 2018 год из Венесуэлы в Турцию было переправлено золото в общей сложности на сумму 900 миллионов долларов.

В Турции спущен на воду первый разведывательный корабль

Согласно газете Aydinlik, президент Турции принял участие в церемонии спуска на воду первого разведывательного судна турецкого производства — корвета Ufuk. Эрдоган отметил, что это событие станет историческим шагом в истории оборонной промышленности страны. «Корвет Ufuk является поводырем Турции в морском пространстве», — заявил он. Судно имеет площадку для вертолетов весом до 10 тонн, в длину достигает 94,5 метров, осадка составляет 3,6 метров, что делает его лидером среди подобных кораблей. Строительство корвета является большим успехом в турецком кораблестроении.

Конфликт между Китаем и Турцией

В материале газеты Duvar говорится о том, что по причине гибели известного уйгурского поэта, певца и музыканта Абдурехима Хейита между Турцией и Китаем разразился кризис. Посольство Китайской Народной Республики в Анкаре в результате разросшегося конфликта рекомендовало воздержаться от посещения Турции. Скандал вспыхнул в прошедшую субботу. По утверждению министерства иностранных дел Турции, Хейит скончался в китайской тюрьме после пыток. После этого турецкая сторона призвала КНР «уважать основные права человека и закрыть концлагеря для уйгуров». Китай в свою очередь опубликовал видео, якобы подтверждающее, что Хейит жив и здоров, и жестко отреагировал на обвинения Анкары, назвав их необоснованными.

600 пилотам Turkish Airlines предстоит мобилизация

Согласно информации на портале Airporthaber.com, турецкие вооруженные силы направили официальное послание авиакомпаниям, в котором перечисляются имена пилотов, которым предстоит мобилизация. В рамках индивидуальной мобилизационной подготовки в 2019 году только из Turkish Airlines на обучение будет направлено почти 600 человек. Сообщается, что после 15-дневного обучения пилоты продолжат выполнять свои обязанности в гражданской авиации. Помимо сотрудников Turkish Airlines, письмо-приглашение о предстоящей мобилизации было отправлено отставным военным летчикам, работающим в других авиакомпаниях.

(сс) Blake Guidry Пилоты

Годовой отчет управления полиции Стамбула за 2018 год

По сообщению TR724, все операции, мероприятия и проекты управления полиции Стамбула были подробно описаны в «Годовом полицейском отчете за 2018 год». Согласно отчету, в 2018 году было проведено 9 тысяч 435 операций. Примерно 48 миллионов человек прошли через общую систему сбора информации. 145 тысяч 907 подозреваемых, которые находились в розыске, были задержаны. За прошедший год был изъят 1241 различный тип оружия и 9 тонн наркотических средств. Отчет управления полиции Стамбула и всех его подразделений и филиалов представляет собой 268 страниц, описывающих все операции и действия сил безопасности. В отчете сообщается, что в 2016 году в Стамбуле произошло 623 террористических акта, в 2017 году — 144, в 2018 — 33.

Сердце мировой политики бьется в Мюнхене

Согласно DW Türkçe, на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали разрастающуюся борьбу за власть между США, Россией и Китаем. Одной из дискуссий, в которой принял участие министр обороны Турции, стал сирийский вопрос. Также в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла 15−17 февраля в Германии, приняли участие вице-президент США Майк Пенс, министр иностранных дел России Сергей Лавров, член Политбюро Китая Ян Цзечи и другие лица, играющие важную роль в мировой политике. Участники конференции обсудили быстрое изменение мирового равновесия, торговые войны, вели дебаты о новой холодной войне, упомянули вопрос с новыми угрозами, конкуренцию мировых держав и будущее либерального международного порядка. В то же время конференция стала идеальной площадкой для обсуждения ряда важных переговоров и встреч по актуальным вопросам внешней политики, таким как Brexit, гражданская война в Сирии и ядерный кризис в Иране.

ПСР обвинили в терроризме

Согласно TR724, депутат от Демократической партии народов (ДПН) в Стамбуле журналист Ахмет Шик в своем выступлении в турецком парламенте критиковал правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Шик отреагировал на слова депутата ПСР в Чанаккале Бюлента Турана, который недоволен постоянным упоминанием в парламенте депутата ДПН в Хаккари Лейлы Гювен, объявившей голодовку. «Вы (ПСР — А.А.) самая крупная террористическая организация за всю историю этой страны, вас всех за это будут судить», — заявил Шик. Туран в свою очередь ответил: «Товарищ, наверное, здесь новенький, он еще не знает, что такое хорошие манеры, воспитание и приличия».

(сс) Randam Митинг ПСР

Коротко, но важно

В районе Чекмекёй в Стамбуле по неопределенной причине потерпел крушение военный вертолет. В результате аварии погибли четыре военнослужащих, находившихся в машине.

Главная прокуратура Анкары приняла решение задержать 13 человек, которые, как было установлено, использовали программу ByLock. 7 из 13 человек, занятых на частных и государственных экономических предприятиях, были арестованы.

Министр внутренних дел Турции сообщил о том, что с начала года силами служб безопасности было изъято 5 тонн героина. «В настоящее время мы проводим 300 операций на востоке и юго-востоке страны. Только за вчерашний день наши товарищи уничтожили 15 укрытий и убежищ», — заявил Сойлу.

Полиция города Денизли в момент продажи сумела перехватить четыре книги предположительно тысячелетней давности, представляющие собой историческую ценность, в том числе книгу с описанием жизни Иисуса Христа. Книги на сирийском и арамейском языках, написанные на папирусной бумаге, могли быть похищены с Ближнего Востока. Найденные книги абсолютно бесценны и имеют большое значение для христианского мира.