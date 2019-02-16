Согласно сообщению, распространённому информационным агентством Интерфакс, в России утверждён облик перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). По словам источников, уже подписан контракт на следующий этап разработки нового стратегического бомбардировщика. Что же на сегодняшний день известно о ПАК ДА и каковы его перспективы?

Флаг России

Первое российское «летающее крыло»

Уже неоднократно говорилось, что ПАК ДА будет создан по аэродинамической схеме «летающее крыло», в котором фюзеляж редуцирован — его полностью заменяет само крыло, в котором располагаются все агрегаты, экипаж и полезная нагрузка.

Работы над самолётами подобной схемы велись ещё в период до Второй мировой войны, однако технологии тех времён не позволяли нивелировать аэродинамическую неустойчивость «летающего крыла», и с ними возникало множество проблем. По этой причине дальше различных прототипов работы тогда не продвинулись. В послевоенный же период конструкторы и военные больше обратились к развитию сверхзвуковой авиации, в которой «летающему крылу» по различным объективным причинам места не нашлось. Однако появление концепции радиолокационной малозаметности (Stealth) в 1970-х годах — многократного снижения эффективной площади рассеяния самолёта (электромагнитные волны радиолокационной станции противника частично поглощаются специальным покрытием, частично отражаются таким образом, чтобы обратно к радару сигнал практически не возвращался) вдохнуло новую жизнь в эту схему. «Летающее крыло» очень хорошо подходит для создания малозаметных самолётов с большой продолжительностью полёта на дозвуковой скорости. Появление эффективных электродистанционных систем управления и бортовых компьютеров позволило решить проблему с аэродинамической неустойчивостью — без помощи электроники человек не может управлять подобными самолётами.

Логическим итогом всего этого стала разработка и производство американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Эта машина до сих пор остаётся самой дорогой в мире — с учётом стоимости разработки цена одного борта составляет примерно $2,1 млрд. Это случилось во многом из-за малого количества выпущенных самолётов — всего 21 единица (один из них разбился в 2008 году), а также из-за технологической сложности и новизны задачи. Несмотря на свои выдающиеся характеристики малозаметности, применение B-2 в качестве стратегического бомбардировщика — носителя ядерного оружия, ограничено возможностью использования только свободнопадающих атомных бомб, а не крылатых ракет большой дальности. При этом B-2 эффективно использовались в различных локальных конфликтах, не понеся ни одной боевой потери.

Northrop B-2 Spirit

В России по подобной схеме раньше пилотируемых самолётов не строили — до стадии создания макета была доведена разработка ударного беспилотника «Скат» (после чего проект был закрыт), сейчас готовится к первому полёту БПЛА «Охотник», разработку которого ведёт ОКБ «Сухого». ПАК ДА же может стать первым российским пилотируемым «летающим крылом» — очевидно, что его образ, предназначение и характеристики будут коррелировать с американским B-2 и перспективным B-21 Raider (машина по планам должна быть сильно дешевле B-2 и нести крылатые ракеты большой дальности). Подобную же машину разрабатывают и в Китае под названием H-20. Оба конкурентных бомбардировщика войдут в строй не раньше 2025 года.

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Когда появится ПАК ДА?

Из той информации, которая распространялась ранее, известно, что первый полёт ПАК ДА по планам должен совершить в 2025—2026 году, а серийное производство окажется уже вне Государственной программы вооружения на 2018−2027 годы — в 2028—2029 году. Учитывая необходимость разработки нового двигателя и действительно очень новую задачу, эти даты выглядят достаточно правдоподобно, но только лишь в том случае, если проект получит достаточное финансирование, которое будет оптимальным образом израсходовано. О том, что тематика возрождения производства и разработки стратегических бомбардировщиков в России действительно стоит на повестке у руководства страны, говорит достаточно серьёзное финансирование, выделенное на модернизацию Казанского авиазавода и ПАО «Кузнецов» (вероятно, отвечает за разработку двигателей для ПАК ДА). Поможет восстановиться «Туполеву» и заказ на новые глубоко модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М2, а также программа модернизации дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

(сс) Alex Beltyukov Ту-22М3

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Конечно, успех проекта будет зависеть от многих факторов, в том числе и от экономической ситуации в России — в условиях возобновления производства бомбардировщиков Ту-160М2 в военном ведомстве всегда смогут «сдвинуть» проект ПАК ДА по срокам. Что же касается целевых технических характеристик самолёта — они пока доподлинно неизвестны и остаются засекреченными. Очевидно, что самолёт будет дозвуковым, малозаметным для радиолокаторов, обладать межконтинентальной дальностью полёта, иметь возможность дозаправляться в воздухе и будет нести широкую номенклатуру высокоточного и дальнобойного ядерного и неядерного вооружения (в том числе крылатые ракеты большой дальности Х-101/Х-102). В такой конфигурации обнаружить самолёт до пуска крылатых ракет практически невозможно (те же Х-101/Х-102 способны поражать цели на дальности более 5000 км).