Каждый раз, когда американские союзники начинали сомневаться в приверженности США, Вашингтон отправлял своим союзникам дополнительные войска и проводил с ними совместные военные учения. Однако сейчас настали времена, когда для поддержки уверенности американских союзников требуется нетрадиционный подход, пишет Фредерик Кемп в статье для издания Atlantic Council.

Congress.gov Нэнси Пелоси

В эти выходные США направят на конференцию по безопасности в Мюнхене более 40 членов конгресса, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Это самая крупная американская делегация за последние 55 лет и важный жест в поддержку трансатлантических отношений.

Congress.gov Нэнси Пелоси

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Этот жест поддержки указывает ЕС на то, что сообщения СМИ и заявления Трампа о возможном выходе США из НАТО — самого крепкого и эффективного альянса в истории — не должны ввести ЕС в заблуждение. Американские делегаты как представители американских избирателей намерены защитить трансатлантические связи. Всё это не может не обнадёживать. Американские законодатели уже многое сделали для того, чтобы ограничить потенциальный ущерб со стороны Трампа. Представители конгресса США готовы вступиться за своих европейских союзников, об этом говорит их недавняя законодательная деятельность. Палата представителей конгресса США приняла закон в поддержку НАТО, за который проголосовали 357 депутатов и только 22 депутата выступили против. Закон запрещает Трампу использовать федеральные средства для выхода из НАТО.

Вполне позитивные отзывы Трампа о НАТО во время ежегодного обращения к нации, возможно, указывают на то, что он решил отказаться от своих угроз и поставить себе в заслугу то, что многие члены НАТО в последнее время увеличили свои военные расходы. В конце концов, сейчас у Трампа есть дела поважнее. В конце февраля во Вьетнаме состоится саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ближайшее время также возможна встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Также Белый дом внимательно следит за ходом расследования «российского вмешательства» в президентские выборы. Сейчас для НАТО выгодно то, что Трамп всецело занят решением других вопросов.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

В то время, когда трансатлантическим отношениям требуется особая сплочённость и целеустремленность, они сталкиваются с разрушительным Брекситом, трансатлантической торговой напряжённостью, растущей волной националистических и популистских настроений, разногласиями по целому кругу вопросов, начиная с Ирана и заканчивая российским газом. Если трансатлантические лидеры не вспомнят о своих общих интересах и не сплотятся, то может оказаться, что конструкция под названием «Запад», которая внесла существенный вклад в формирование истории прошлого века, потеряет свою способность формировать будущее.

Будущее трансатлантических отношений имеет важное значение не только с точки зрения безопасности, но и экономики. Североамериканско-европейская группа стран по-прежнему является крупнейшим и наиболее процветающим экономическим блоком в мире, на долю которого приходится более трети мирового ВВП. На долю Индии и Китая приходится всего 25% мирового ВВП. На долю США и ЕС приходится 64% мировых прямых иностранных инвестиций и 51% мирового личного потребления. Трансатлантическая сплочённость необходима для противодействия авторитарным государствам и тем правилам, которые менее демократические страны хотят противопоставить глобальному экономическому порядку.

Я часто указывают на то, что нынешний исторический момент сопоставим с периодом, наступившим после Первой или Второй мировых войн, когда западное лидерство имело огромное значение для будущих поколений. Это обстоятельство побудило Атлантический совет вместе со своими канадскими партнёрами из Центра международного управления инновациями подготовить «Декларацию принципов свободы, процветания и мира», которая будет опубликована в субботу, 16 февраля.

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Декларация провозглашает право всех людей жить в свободном, справедливом, демократическом и безопасном обществе. Каждый человек также имеет право на свободный рынок, равные возможности и хорошую экологию. Декларация также поддерживает национальный суверенитет, но с оговоркой, отставляя «право на помощь» ненасильственным группам и отдельным лицам в целях содействия демократии или правам человека в несвободных обществах.

Декларация завершается призывом к коллективным действиям по продвижению принципов свободы, процветания и мира. Короче говоря, это призыв к оружию для участников Мюнхенской конференции по безопасности.

Можно только надеяться, что представители США не только урегулируют нынешние проблемные вопросы, но смогут также заложить основу для амбициозных усилий, направленных на формирование новой эры свободы и процветания, так же, как это сделали основатели НАТО 70 лет назад.