«Китай должен быть и будет воссоединён», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин в январе 2019 года. Цзиньпин говорил о «мирном воссоединении» с Тайванем, но предупредил, что Китай не откажется и от силового варианта. После того, как к материковому Китаю присоединились Гонконг и Макао в 1997 и 1999 годах соответственно, Пекин не покидает уверенность в том, что Тайвань должен последовать их примеру, пишут Питер Грис и Тао Ван в статье для издания Foreign Affairs.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Однако «мирного воссоединения» пока не произошло. После того, как в 2016 году президентом Китайской Республики стала лидер «Демократической прогрессивной партии» Цай Инвэнь, китайское руководство, похоже, потеряло всякое терпение. В Пекине китайские националисты настаивают на том, что Пекин не должен откладывать захват Тайваня в долгий ящик, поскольку окно возможностей стремительно сужается. В Китае всё чаще ведут дискуссии о «насильственном воссоединении».

(сс) MiNe (sfmine79) Цай Инвэнь

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Китай уже начал затягивать петлю. Он вытеснил Тайвань из ряда международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), обязал авиакомпании вместо «Тайвань» писать в расписании рейсов «Тайвань (провинция Китая)». Пекин заставил ещё пять стран разорвать дипломатические отношения с Тайбэем.

Похоже, Пекин верит, что Соединённые Штаты не предпримут никаких действий в ответ на действия КНР в отношении Тайваня. Тем временем Тайбэй убедил себя в том, что Китай не собирается вторгаться на остров. Все серьёзно ошибаются: выдавать желаемое за действительное — значит увеличивать вероятность конфликта.

Несмотря на активизацию военных манёвров КНР в Тайваньском проливе, Тайбэй убедил себя в том, что Китай не будет атаковать. Многие представители правящей Демократической прогрессивной партии убеждены в том, что Китай слишком разумен, чтобы пойти на риск и начать военные действия. В Тайбэе считают, что Цзиньпин не станет развязывать войну, которая также может втянуть Японию и США. Другие представители Демократической прогрессивной партии считают, что Китай слишком слаб. «В Китае слишком много внутренних проблем», — заявил профессор Фань Ши-Пин в 2017 году. «В настоящее время главная стратегия Китая заключается в поддержании мирного роста. Силовое воссоединение пустило бы эту стратегию под откос», — уверен журналист Хуан Нянь.

На фоне подобных умонастроений Тайвань уделяет недостаточно внимания своим вооруженным силам, которые испытывают острую нехватку офицеров. Около половины лейтенантских должностей по-прежнему пустуют. В 2018 году ситуация в вооруженных силах Китайской Республики стала ещё хуже. Несмотря на то, что на материковом Китае стали всё чаще говорить о «силовом воссоединении», Тайбэй решил прекратить обязательный призыв на военную службу и разрешил набирать в армию бывших уголовников. Моральный дух в войсках резко упал. Согласно результатам социологического опроса, проведённого в апреле 2018 года, более 40% граждан Китайской Республики не уверены в том, что вооружённые силы Тайваня смогут защитить остров в случае угрозы. При этом, 65% респондентов были убеждены в том, что КНР не станет нападать на остров. Только 6% респондентов заявили, что нападение Китая на Тайвань является «очень вероятным».

Доктрина Трампа «Америка прежде всего» убедила многих граждан КНР в том, что Соединённые Штаты сейчас слишком сосредоточены на самих себе, чтобы защищать Тайвань. «Америка обязательно пожертвует Тайванем. Учитывая её нынешнюю политику, — «Америка прежде всего» — Соединённые Штаты вряд ли отправят войска для поддержки Тайваня», — настаивало китайское издание The Global Times в 2017 году. Однако в 2018 году Трамп объявил торговую войну против Китая, посеяв беспокойство среди китайских националистов. Теперь в Пекине считают, что Тайвань превратится в один из элементов новой холодной войны против КНР, поэтому у многих в Китае появилось ощущение того, что воссоединение должно произойти как можно быстрее.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Китай вполне может перейти к захвату Тайваня до 2020 года, поскольку в Китае опасаются того, что провал Демократической прогрессивной партии на президентских выборах в 2020 году может помещать силовому воссоединению. На материковом Китае были весьма разочарованы слабыми результатами Демократической прогрессивной партии на местных выборах, прошедших в Тайване в ноябре 2018 года. Столь противоречивая позиция КНР вполне объяснима. Если нынешний президент Тайваня лишится своего поста после выборов в 2020 году, то к власти может прийти прокитайский кандидат, а это может существенно снизить вероятность силового воссоединения. Для КНР именно политика ненавистной Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, может послужить поводом для силового сценария.

RattleMan Тайваньские демонстрации за единство КНР

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С другой стороны, не стоит забывать про президентские выборы в США, которые также должны состояться в 2020 году. Маловероятно, что Трамп сможет остаться на второй срок. Многие граждане КНР обеспокоены тем, что после ухода Трампа можно будет забыть про силовой вариант захвата Тайваня. Трамп — это бизнесмен и изоляционист, который готов торговаться. «Америка продаст Тайвань в мгновение ока», — заявила в 2018 году газета People's Daily. Преемник Трампа может отказаться от каких бы то ни было переговоров по Тайваню.

В Пекине некоторые даже полагают, что Китай может вернуть Тайвань, не прибегая к насилию. Китай может «сломить сопротивление врага, не сражаясь», считает заместитель начальника канцелярий по делам Тайваня при ЦК КПК и Госсовете КНР Ван Цзайси. Коммунистическая партия Китая захватила Пекин в 1949 году без единого выстрела, заявил Цзайси. Китай также мог бы мирно захватить Тайвань, окружив остров, введя экономические санкции и перекрыв поставки нефти. «Не нужно проливать кровь», — заключил Цзайси.

Мао Цзэдун на площади Тяньамэнь

Затягивание военной или экономической петли вокруг Тайваня может спровоцировать ответную реакцию Соединённых Штатов, на которую Пекин также может ответить. Всё может очень быстро выйти из-под контроля. Все стороны должны осознавать опасность конфликта, который на самом деле никому не нужен.