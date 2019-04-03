Когда речь заходит об издании и распространении неподцензурной печатной продукции в Советском Союзе принято цитировать строки замечательного поэта Александра Галича: «Эрика» берет четыре копии, / Вот и все! / А этого достаточно!» Хотя, вероятно, к ним теперь необходим комментарий: «Эрика» не копировальный аппарат, а популярная в 70-е годы ХХ века пишущая (печатная) машинка…

Иван Шилов ИА REGNUM

Исследование историка Юлии Русиной (Уральский федеральный университет) рассматривает историю развития самиздата в послевоенные годы.

Отвлекаясь от книги, объективности ради, следует сказать, что его зарождение связано с 20-ми годами ХХ века. В 1929 г. Варлам Шаламов был арестован за распространение ленинского «Письма к съезду», есть свидетельства, что тогда же в копиях ходили и некоторые тексты Михаила Булгакова.

Русина пишет о таких видах самиздата, как открытые письма (в защиту Юлия Даниэля и Андрея Синявского, Александра Гинзбурга и Юрия Галанскова), материалы судебных процессов (дело Иосифа Бродского, демонстрация на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию), сборники документов (о Владимирской тюрьме, где содержались политические заключенные, о подпольном Всероссийском социал-христианском союзе освобождения народа).

Также исследователь анализирует неподцензурную периодику: бюллетень «Хроника текущих событий», в которой методично фиксировались нарушения прав человека, а также «Политический дневник» Роя Медведева, «Бюллетень Совета родственников узников евангельских христиан-баптистов», журнал русских националистов «Вече», журнал евреев, стремившихся репатриироваться на историческую родину «Исход» и многие другие.

Особый интерес представляет рассказ о провинциальном самиздате, в котором преобладала студенческая художественная и публицистическая периодика. Так, например, альманах «Наше творчество» возник на основе деятельности литературного кружка при уральском госуниверситете еще в 1946 г., а спустя 10 лет в тех же стенах появились машинописные журналы «Всходы» и «В поисках», а также, чрезвычайно редкое для самиздата явление — стенная газета, «Боевой орган комсомольской сатиры» (БОКС). Несмотря на такое «лояльное» власти название, его участники утверждали: «никакая партия не заменит ум, честь и совесть» (это было ответом на широко известное в СССР высказывание В.И. Ленина, распространявшееся средствами агитации и массовой пропаганды: «[Коммунистическая] партия — ум, честь и совесть нашей эпохи» — ИА REGNUM).

Думается, эти слова можно отнести ко всему самиздату.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».