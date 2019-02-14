Американские прочтения манги каждый раз обрастают насмешками за неумение соблюдать каноничные детали. Опасения преследовали и экранизацию Роберта Родригеса и Джеймса Кэмерона «Алита: Боевой Ангел»; впрочем, в первые сутки после премьеры отзывы остаются положительными. Если бы можно было описать этот фильм в трех словах, ими были бы «киберпанк», «антиутопия», «боевик». Не очень понятно, почему такую картину решили пускать 14 февраля (может, это негласный протест против мыльных соплей Дня всех влюбленных?), а не неделей позже, потому что изначально манга-первоисточник принадлежит жанру «сэйнен» — как раз для «молодых мужчин старше 18 лет»…

Цитата из к/ф «Алита: Боевой ангел». Реж. Роберт Родригес. 2019. Канада, Аргентина, США

Обратимся к истории: в начале 90-х годов выходит манга «Сны оружия», повествующая о постапокалиптическом мире, в котором уживаются люди и киборги. Чуть позже, в 1993 году, манга получила короткую двухсерийную экранизацию — аниме «Боевой ангел», — и становится популярной в Японии. Тема киберпанка, общая драматичность сюжета, отсутствие хеппи-энда (который при разработке изначально присутствовал, но был отложен ради продолжения сюжета) — чем не мужское аниме?

В 2000 году Джеймс Кэмерон, признаваясь в любви к сюжету, хочет перевести мангу на массовые экраны, однако работа над «Аватаром» целиком его поглощает. Долгое время «Боевой ангел» пылится в творческих закромах, пока разработка проекта не переходит Роберту Родригесу, режиссеру, прославившемуся яркими боевиками. И вот спустя почти 20 лет с первоначальной задумки и 29 (!) с первого выпуска «Снов оружия» на афишах кинотеатров красуется — «Алита: Боевой ангел».

Цитата из к/ф «Алита: Боевой ангел». Реж. Роберт Родригес. 2019. Канада, Аргентина, США

Девочка с большими глазами

После Великой Войны с Соединенными Республиками Марса Земля пребывает в хаосе. Существует две плоскости: Небесный город — место жизни всех богачей и аристократии, недосягаемый рай; и Нижняя Свалка — Железный город, где живут обычные люди и работают ради процветания «верхов». Люди далеко продвинулись в робототехнике, и теперь каждый второй может заменить раненую руку, ногу или даже туловище — механизированными протезами. Доктор Идо, талантливый мастер на все руки, шарится в мусоре, чтобы найти запчасти для починки больных, и находит останки киборга-девочки. Ядро киборга еще слабо функционирует, и доктор берется восстановить бедолагу.

Получившаяся девочка-подросток (Роза Салазар, «Американская история ужасов», «Птичья клетка») теперь зовется Алитой и ничего не помнит о своем прошлом, однако при первой драке обнаруживает в себе неуемного воина. Вместе со своим «отчимом» она вступает в лигу воинов-охотников: отряды легальных головорезов, которые вместо полиции «выполняют всю грязную работу», избавляясь от правонарушителей. Постепенно вокруг девочки образуются друзья и враги, а ключ к разгадке ее секретных навыков драки лежит в затонувшем военном корабле: Алита — не просто киборг, она — последняя оставшаяся в живых разработка боевого берсерка, ей больше трехсот лет, и создали ее те, кто устроил ту самую кровопролитную Великую Войну. Это добавляет особенную перчинку: кто-то считает, что она до сих пор работает на «врагов», а кто-то просто хочет заполучить ее органы — чрезвычайно ценные и мощные.

И все же Алита — типичный тинейджер, своенравная, гордая и обаятельная; за ее знакомством с миром интересно наблюдать, а ее наставник (Кристофер Вальц, «Джанго освобожденный», «Воды слонам!») вызывает симпатию, несмотря на то, что время от времени потрошит людей огромной косой. Не обходится и без романтической линии, в которой проблема любви киборга с человеком решается весьма оригинальным способом. Наверное, в наличии этой сюжетной ветки и заключается причина выпуска фильма 14 февраля; однако любителям счастливых концов надеяться на лучшее не стоит. Это не та картина, в которой все живут долго и счастливо.

Цитата из к/ф «Алита: Боевой ангел». Реж. Роберт Родригес. 2019. Канада, Аргентина, США

Драки с головорезами перемежаются красочными матчами «моторбола» — особенного вида спорта, где модифицированные люди расшибаются в лепешку в погоне за железным шипастым шаром. Тот, кто станет Верховным Чемпионом, сможет покинуть мусорные земли и подняться в Небесный город: и это единственный способ осуществить мечту и «зажить нормально».

Алита как персонаж практически не меняется на протяжении всей ленты, но отторжение отсутствие динамики не вызывает: ближе к концу нам дают понять, что впереди ожидается продолжение истории (а изначально Кэмерон говорил вообще о трилогии), да и актриса, Роза Салазар непосредственностью и искренностью очень трогательно передает эмоции.

Постапокалипсис — это модно

«Алита» похожа и на мангу, и на аниме: если посмотреть две серии «Снов оружия» (особенно начало), можно увидеть почти покадровую схожесть. Правда, в аниме всего две получасовые серии, а фильм длится добрых два часа, да и некоторые детали сильно изменены. Например, в манге девочку зовут Галли, и это имя умершей кошки доктора Идо, а не его дочери; что лишает историю доли драматичности. История многогранная, но главное в ней — не герои, а прорисованный мир. Наверное, примерно такое желали увидеть фанаты киберпанка в «Хрониках хищных городов»: мрачное, непреодолимо тоскливое существование людей-машин, без особой надежды и даже стремления что-то менять.

Нам не показывают движения революционеров, человеческая жизнь стоит копейки, и люди с легкостью срываются к насилию, если им обещают награду. Жители Айрон-Сити питают надежду заработать на билет «в счастливую жизнь», но вот беда — никакого билета не существует.

Цитата из к/ф «Алита: Боевой ангел». Реж. Роберт Родригес. 2019. Канада, Аргентина, США

История чем-то похожа на «Первому игроку приготовиться» — только мрачнее и жестче, не зря в российский прокат она вышла с рейтингом 16+. От Родригеса легко узнаются детали — «доспехи» киборгов, драки, моторбол очень напоминают третьих «Детей шпионов». Короткие шутки заставляют улыбаться, общая человечность главных героев трогает, но настроение — настороженное. За 300 лет мир не смог прийти к светлому будущему, хотя наблюдать за налаженным бытом горожан действительно интересно и не вызывает уныния. И образы героев — стильные, продуманные, детальные. Ирокезы, кожаные плащи, светящиеся сабли, огромные пушки, танки-«Центурионы», киборги-насекомые — графика смешивается с живыми декорациями, и «Алиту» эстетически приятно смотреть. Родригес по-прежнему снимает сочно, и в этом его огромное преимущество.

Автор пробегается поверхностно, обрывками диалогов по проблемам бедности и нищеты, отцов и детей, расовой ненависти, не заостряя внимания ни на одной. Фильм в принципе не вызывает серьезных чувств: он по праву может считаться игровым. А может, нам уже приелся киберпанк?

Вряд ли «Алита» побьет рекорды кассовых сборов — все-таки жанр аниме-кино достаточно узкий, да и сценарий устарел на десятилетие. Смотреть перед походом на фильм аниме или читать мангу абсолютно не обязательно, а вот если вы уже полюбили героев «Боевого ангела» (или отличаетесь тягой к железкам, безысходности и постапокалипсису), то 120 минут путешествий по миру 26-го века вам точно понравятся.