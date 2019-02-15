Ну вот и широко разрекламированная Америкой и Израилем антииранская (по изначальному замыслу) шабашовка в Варшаве позади. Мы утверждаем — так называемая «Министерская встреча по Ближнему Востоку» рекламировалась и раздувалась именно США и Израилем, и более никакими другими странами. Причём даже в Вашингтоне далеко не все разделяли тупую улыбчивую убеждённость, допустим, президента Дональда Трампа, вице-президента США Майкла Пенса и госсекретаря Майкла Помпео в том, что чуть ли «историческим поворотным моментом» станет это сборище недоумков в Варшаве. Кстати, когда Помпео вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, видимо, будучи удручённым тем обстоятельством, что, вопреки ожиданиям и надеждам, получился-то у американцев и израильтян типичный «пшик», вышли в Варшаве к журналистам, то израильский и.о. премьера повторил как раз эту самую оценку. А Помпео в очередной раз заболтался об «иранской угрозе»: «Нельзя достичь мира и стабильности на Ближнем Востоке без противостояния Ирану. Это просто невозможно», добавив о якобы «злокозненном влиянии» Ирана в Ливане, Йемене, Сирии и Ираке.

Франсиско Гойя. Большой козел или шабаш ведьм (фрагмент). 1823

Ещё накануне варшавской шабашовки в американском издании Atlantic Council американский эксперт Дэвид Вемер, ссылаясь на мнения американских же экспертов «по Ирану» (например, директор инициативы Атлантического совета США «Будущее Ирана» Барбара Славин, старший советник по ближневосточным программам Атлантического совета США Уильям Ф. Векслер и др.), поставил под вопрос саму осмысленность мероприятия, на котором, помимо уже упоминавшегося Нетаньяху, больше не было ни одного первого лица какого-нибудь государства. Иран, само собой, никто не приглашал. Сирию — тоже. Китай, Россия, Турция, Ливан, Ирак, Катар, Палестинская автономия, ещё ряд влиятельных стран, в том числе и мусульманского мира, бойкотировали сборище в Польше. Евросоюз (в лице еврокомиссара по внешним сношениям Федерики Могерини) отказался от участия под удобным предлогом, сославшись на поездку на Африканский Рог — на «другое важное международное мероприятие, посвящённое Африке». Американское экспертное сообщество, писало издание Atlantic Council, считает, что, столкнувшись с жёсткой оппозицией мира к изначально озвученной антииранской направленности Варшавского саммита, официальные лица США и сами, похоже, больше не стали указывать на то, что саммит будет сосредоточен на деятельности Ирана. Американские эксперты также напомнили, что после первоначального объявления о саммите в январе Иран вызвал старшего польского дипломата, чтобы выразить Варшаве свой гнев, вызванный её согласием провести у себя саммит. И после этого Польше было не до смеха.

Международная министерская встреча по Ближнему Востоку в Варшаве

США, естественно, попытались отреагировать на данную ситуацию, внеся коррективы в заранее объявленную повестку дня Варшавской конференции, которая была сосредоточена уже не на Иране, а на вопросах «мира и безопасности» для Ближнего Востока. Так американцы попытались привлечь к участию в форуме другие страны. Однако и смена вывески тоже, кажется, не сработала. Американский новостной и информационно-аналитический вебсайт «Эксиос» (Axios) хотя и написал, что варшавская конференция должна была собрать делегации более чем из 40 стран мира, однако в представленном списке не видно, помимо России и Китая, даже таких региональных игроков, как Ливан, Ирак и Алжир. И как говорить о «мире и безопасности» в регионе, если в Варшаве нет представителей стран, где война и идёт-то? То есть — Сирия, Ирак, Йемен и северо-африканская Ливия. Таким образом, весь список явно будет непредставительным, и в любом случае куцым, раз в нём нет упомянутых государств. Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль в своём недавнем заявлении, прозвучавшем вечером 11 февраля на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, специально оговорил, что его страна не участвует в Варшаве. Газета The National, издаваемая в ОАЭ, 12 февраля, сославшись на одного «высокопоставленного европейского дипломата», имя которого не сообщалось, написала, что официальные лица трёх ведущих стран Европы (Германии, Франции и Великобритании) против проведения Варшавского форума. Согласно изданию, неназваный европейский дипломат заявил: «Проведение форума в Варшаве — мероприятие довольно бесполезное, так как пройдёт без учёта мнения и рекомендаций традиционных американских партнеров в Европе». Влиятельное американское издание The Wall-Street Journal, сославшись на того же европейского дипломата, сообщило, что Франция воздержится от участия во встрече своего министра иностранных дел. Официальный представитель МИД ФРГ заявил, что немецкий министр иностранных дел Хайко Маас тоже воздерживается от участия. Представлять МИД Германии на встрече будет Нил Анен, один из высокопоставленных представителей дипкорпуса ФРГ. В Люксембурге также заявили, что участию в форуме главы дипведомства страны помешают некие «накладки». В Великобритании заявили, что намерены участвовать в форуме только после изменения его повестки дня — но на уровне главы МИД страны, Джереми Ханта, который, правда, сразу же после открытия «конференции» покинет Польшу.

Внерегиональное издание «Рай Аль-Яум» в статье, написанной неким Алияном Алияном, сообщало, что варшавский форум будет очередным поражением американцев в их попытках по-своему «решить» проблемы региона. А одно из египетских изданий цитирует профессора, эксперта по политическим наукам Ахмада Сейида Нуфаля, который высказался ещё более ясно и прямолинейно: в тех условиях, когда США затеяли вывод войск из Сирии, проведение антииранского форума отражает намерение Трампа просто переложить бремя войны в Сирии (а параллельно ‑ и «гибридной» войны против Ирана) на других. Арабская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат» при этом написала: «Принято решение, что по итогам конференции в Варшаве будет сформировано шесть рабочих комитетов (или рабочих групп) для выполнения рекомендаций (резолюций) конференции». Ещё это издание сообщало, что в ходе конференции также будут созданы шесть комитетов для мониторинга «поведения Ирана» в регионе. Это должно стать важным фактором сдерживания Ирана, считает издание. Однако большинство источников и экспертов всё же считают, что в ходе данного форума добиться каких-либо серьезных результатов в отношении Ирана будет маловероятно. А издание Javan откровенно поиздевалось над США и Израилем: саммит в Варшаве «больше похож на клоунаду». Жирнейшую точку над всеми такими оценками поставил, естественно, глава МИД Ирана Джавад Зариф, назвавший шабашовку в Варшаве «мёртворождённой»: «Форум, который ещё до своего начала уже обречён на поражение»…

Фото на память

К словам Зарифа можно добавить лишь несколько основных мыслей — как относительно проведённой варшавской «Министерской встречи по Ближнему Востоку», так и относительно всей атмосферы на Ближнем Востоке, в плане подвижек в сторону развязки основных ключевых проблем. Как говорится, «и козе понятно», что в современном мире ни один вопрос Ближнего Востока не может быть решён без учёта позиций и мнений России и Ирана, а также, «с заднего плана», и Китая. Индия, как мощная евразийская держава, вообще держится поодаль от ближневосточных вопросов, но вот граждане Индии мусульмане шиитского толка — одни из косвенных, «теневых» участников процессов в Сирии и Ираке. Если учтём, что в Варшаве не было ни одной из ведущих держав Евразии, то нормальным людям (даже не экспертам американского «Атлантического совета»…) и то было бы понятно, что «стрелка», забитая США и Израилем некоторым восточноевропейским и арабским государствам, — не просто мёртворождённая инициатива, но это либо полная бессмыслица ради «галочки в графе», либо же шаг, предназначенный для оттенения истинных замыслов Вашингтона и Тель-Авива. А про эти истинные помыслы, надо сказать, Израиль довольно-таки громко давал знать даже и на протяжении прошлого года. Попытаемся эти помыслы сформулировать наикратчайше: 1) упразднение Палестинской автономии и, следовательно, очередные политические «решения», напрямую нас выводящие на мысль о том, что запланирован типичный геноцид арабов Палестины, причём не только мусульман, но и арабов-христиан (в том же Иерусалиме, в Вифлееме, Иерихоне и так далее); 2) внешнее, но лживое узаконивание аннексии и Западного берега Иордана, и сирийских Голанских высот. А налево и направо «свистеть» о том, что, дескать, до 20 тысяч сирийских друзов на Голанских высотах «в Израиле живут лучше, чем сирийские граждане на самой территории Сирии в любой её точке» — это дешёвая отмазка, призванная заболтать те факты, что, во-первых, до развязанной против Сирии террористической агрессии под эгидой США и при теневой поддержке Израиля друзы Сирии были самыми зажиточными и свободными среди всех друзов Ближнего Востока, и коли сегодня в Сирии почти повсюду царит разруха и нищета, то это именно потому, что страну хотели уничтожить и поглотить. А во-вторых, распространяющие эту ложь надеются доказать, что им удалось хоть что-то, планировавшееся против Сирии, а там была и задача, напомним, разыграть «друзскую карту» против Сирии, добиться друзского восстания против законных властей Сирии и тут же оккупировать друзские регионы этой страны с провозглашением «опёки» Израиля над сирийскими друзами, так как, мол, «этого требуют их родственники — друзы Израиля»…

США в 2018 г. периодически громогласно поддерживали требование Израиля о признании Голанских высот израильской территорией, но это натыкалось на явное и закулисное противодействие России и Китая. И понятно, почему — поддержав уничтожение Сирии, мир рискует ещё и ещё раз «открыть ящик Пандоры», а после Югославии и аннексии края Косово и Метохия у России и Китая нет намерений потакать США и Израилю в ближневосточных вопросах. Но проблема в том, что друзов Сирии, даже и при очередной перевербовке друзов Ливана, пытавшихся оказать влияние на соплеменников в Сирии, обдурить не удалось. Друзские отряды в итоге стали одним из наиболее боеспособных народных ополчений Сирии и являются одними из самых непримиримых борцов с террористами, причём — с любыми террористами. И не случайно, что самые последние артобстрелы, авианалёты, ракетные удары и т.д. Израиль предпринимает как раз по провинции Кунейтра — одной из наиболее друзских провинций Сирии. США также готовы пособить Израилю и в упразднении Палестинской автономии — не случайно из Вашингтона буквально орут о «новой сделке века» по Палестине. Так, американская служба информации Fox News подала материал, в котором сообщается о готовности «нового плана» по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Заявлено, что с этим планом уже познакомили президента США, и Трамп «остался доволен». Документ носит пафосное название «Сделка века» и имеет объём около 200 страниц текста. Работой над «Сделкой века» занималась американская администрация. Непосредственное участие в разработке «плана мирного урегулирования» принял Джаред Кушнер — муж дочери Трампа, старший советник. С документом, как сообщается, уже ознакомили посла США в Израиле Дэвида Фридмана, а также американского спецпредставителя на Ближнем Востоке Джейсона Гринблата. Они должны донести до сторон многолетнего конфликта вариант урегулирования. США планируют подключить к вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта Иорданию, Марокко, Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн, а также непосредственно представителей Израиля и Палестины. По версии Fox News, именно эту «Сделку века» США и Израиль и планировали «обсудить» (т.е. навязать) на саммите в Варшаве. О каких-то конкретных параметрах «сделки» в США пока не говорят, упоминая лишь то, что вопрос может состоять в крупном инвестировании в палестинскую экономику в обмен на отказ от какой-либо «военной» активности против Израиля, а также в обмен на признание Иерусалима палестинцами израильской столицей. Грубо говоря, палестинцев попросту хотят «купить», но при этом и с шантажом. И, на наш взгляд, шантаж может заключаться именно в официальном отказе от прежних документов, подписанных между Израилем и палестинцами под эгидой США, т. е. по сути о ликвидации Палестинской автономии — по крайней мере, на Западном берегу Иордана.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Напомним, что ещё летом 2014-го Хоссейн Амир-Абдоллахиян, сегодняшний спецпомощник спикера мажлеса (парламента) Ирана по международных делам, публично предупреждал Вашингтон и Тель-Авив, что американо-израильский план дробления и ликвидации Сирии и Ирака ни в коем случае не пройдёт и будет сорван Ираном. Как видит весь мир — Тегеран остался хозяином своего слова. США и Израилю не помогла даже глубинная организация «референдума о независимости» среди иракских курдов, все планы провалены. И, как мы уже сообщали, даже в двухтомном 1300-страничном докладе армии США о результатах вторжения в Ирак, начиная с 2003 г., было с горечью признано: «На момент завершения этого проекта в 2018 году Иран кажется единственным победителем». Признание американских военных ценно тем, что сделано со стороны как раз радетелей интересов Израиля, а не друзей и союзников Ирана. Помнят ли наши читатели о том, какая буря возмущения разразилась в Ираке, да и в Иране, когда президент США Трамп 26 декабря 2018 г. внезапно прибыл на 3 часа с необъявленным визитом в Ирак, и его отказались принять иракские власти, справедливо говорившие о том, что приезд в суверенную страну должен согласовываться с властями государства? Но сейчас, после Варшавы, мы хотим напомнить о другом — о том, что, выступая через сутки после приезда Трампа на авиабазу Аль-Асад в Ираке, на церемонии в Тебризе, главный военный помощник верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи, экс-главком Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Ехия Рахим Сэфэви заявил, что США допустили ошибки, начав военные кампании в Западной Азии, сообщал иранский ресурс Tasnim News. Повторяя комментарии аятоллы Хаменеи о необходимости выхода США из региона, генерал жёстко сказал: «США должны покинуть Западную Азию. Этот регион принадлежит нам». Удивительно, что американцы и израильтяне не обратили на этот приказ иранского генерала должного внимания. И вместо того, чтобы прислушаться ко второму лицу по значению и статусу в окружении аятоллы Хаменеи, Вашингтон и Тель-Авив, закусив удила, начали поспешно готовить варшавскую шабашовку. С провалом вас очередным, господа американцы и израильтяне. Вы же не всерьёз думаете, что какая-нибудь «последовательная русофобка» Литва или Латвия будут для вас «завоёвывать» Иран и Западную Азию — всё вам придётся делать самим, вам даже тысяча «польш» и «украин» не помогут в этих вопросах, не говоря уже о тщедушных (в военном отношении) «саудовских аравиях» и «эмиратах». Не смешно.

Мир также обсуждает тот факт, что перед Варшавой Трамп и Нетаньяху отметились заявлениями, призванными, видимо, приободрить самих себя. Трамп, строя из себя «я весь такой из себя заботящийся папулечка об иранском народе», в очередной раз опубликовал сообщение в своем микроблоге в Twitter в связи с 40-летием Исламской революции, в котором раскритиковал иранские власти за «40 лет провала», причем, сделал это не только на английском, но и на фарси: «40 лет коррупции. 40 лет репрессий. 40 лет террора. Иранский режим создал только «40 лет провала», — написал, в частности, президент США, добавив, что «многострадальный» иранский народ заслуживает «более светлого будущего». В ответ иранский президент Хасан Роухани публично назвал Трампа «идиотом» и выразил глубокие сомнение в умственных способностях американского президента. Другой ответ прозвучал со стороны главы МИД ИРИ Джавад Зарифа, и тоже на полях Twitter. «40 лет Исламской революции — это 40 лет отказа признать, что иранцы никогда не вернутся к подчинению. 40 лет неспособности приспособить политику США к реальности. 40 лет неспособности дестабилизировать Иран через кровь и сокровища, — написал Зариф, сообщало агентство Mehr News. — После 40 лет неправильных действий провалилось и время для переосмысления Дональдом Трампом».

Горбаруков ИА REGNUM Миру-мир

Затем настала очередь и.о. премьера Израиля Нетаньяху поупражняться в угрозах в адрес Ирана. Правда, Тель-Авив пытается представить дело так, что, мол, был вынужден ответить на «угрозы Ирана». Разберёмся — итак, если ничего не вырывать из контекста в угодном и выгодном только Израилю варианте, то, как сообщало агентство IRNA, выступая перед сотнями тысяч участников праздничных торжеств по случаю 40-летия Исламской революции, зам. командующего КСИР Ирана бригадный генерал Ядолла Джавани, на фоне бурных восторгов тегеранцев по поводу того, что КСИР прямо на улицах устроил презентацию баллистических и крылатых ракет средней и малой дальности «Гадр», «Киам» и «Зольфикар», заявил следующее: «Америка не осмелится сделать хотя бы один выстрел по нам. Америке стоит знать, что в случае нападения на нас Тель-Авив и Хайфа сравняются с землей». Ничего нового и 11 февраля 2019 г. в Иране не сказали — ни словом не упомянули о том, что Иран хочет «напасть на Израиль». Чёткое предупреждение — контратака, именно контратака — со стороны Ирана будет грозить Израилю в том случае, если США нападут на Иран. Нетаньяху ответил не менее жёстко, но на деле — трусливо и малообоснованно: если Иран осмелится напасть на еврейское государство, то он больше не будет отмечать годовщины Исламской революции. Почему трусливо — понятно: в словах генерала Джавани уже содержится намёк на то, что Тегеран прекрасно осознаёт, что реальные приказы военным США разрабатывают и «проводят» через Белый дом именно власти Израиля. И только в случае нападения войск США на Иран иранская сторона уничтожит Израиль — есть пока неподтверждённые сведения о том, что у Ирана есть откуда-то и карта всех ядерных объектов Израиля, начиная с ядерного центра в Димоне. Для чего иранцам такая карта — думается, особо гадать не стоит. Почему же мы считаем угрозы Нетаньяху малообоснованными? Потому что, судя по всему, у Ирана как минимум с 2011 г. есть и действует отлаженная система предварительного предупреждения об авиа‑ и ракетном нападениях, сейчас же завершается выстраивание наисовременнейшей системы ПВО/ПРО, в том числе на основе российских ЗРК С-300 и иранских ЗРК «Бавар». Многочисленные неудачи американских и израильских «беспилотников» при попытках прорваться глубоко вглубь территории Ирана в течение 2010−15 гг. доказывают, что у иранцев отличнейшие, быть может, даже лучшие в мире средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Так что не долетят израильские самолёты или ракеты туда, куда Иран их не «пропустит»…

Тем не менее тот факт, что Нетаньяху в Варшаве открыто угрожал войной Ирану и призывал именно путём войны свергнуть руководство Ирана, уже говорит сам за себя о том, что в Тель-Авиве серьёзно обеспокоены, а то и испуганы. Заявления и.о.премьера Израиля говорят о том, что у него типичная паника. Вот что передавал 14 февраля американский телеканал NBC News — израильские официальные лица попытались смягчить заявление Нетаньяху, который призвал к использованию военных действий для свержения иранского правительства. Отмечается, что на конференции в Польше Нетаньяху назвал общим интересом участников форума «войну с Ираном». Правительство Израиля разместило видео выступления на иврите в Facebook и Twitter. В ролике Нетаньяху использует слово «война», которое также может использоваться в переносном смысле как «битва». В английском переводе слово было заменено более мягким вариантом: «противостояние», сообщил NBC News. Ведь очевидно же, что вот он — реальный главный источник терроризма и угроз на Ближнем Востоке, взаимодействие тандема США-Израиль, а не Иран. Читателям просто следует внимательно вчитаться в слова, с одной стороны, иранского генерала Джавани, и с другой стороны — и.о.премьера Израиля Нетаньяху. Первый обуславливает ответный удар Ирана тем, что — «если США выстрелят по нам», а второй открыто призывает сателлитов США к «войне с Ираном». То есть — ещё одной авантюрной войне на Ближнем Востоке. Позиция Ирана, ещё раз подчёркиваем, не нова — об этом говорили из Тегерана и во время президентства Али Акбара Хашеми-Рафсанджани, Мохаммада Хатами, Махмуда Ахмадинеджада. Израиль же и США систематически возвращаются к «идее» об агрессии против Ирана во имя свержения действующей власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Так что полностью справедливы и оправданы оценки иранского президента Роухани, данные им 14 февраля перед вылетом в Сочи на встречу с коллегами из России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по Сирии: «США и Израиль остаются главными источниками терроризма в регионе, и некоторые богатые нефтью арабские страны, к сожалению, поддерживают этих террористов». Даже в теракте в провинции Систан-э-Белуджистан, унёсшем жизни 27 человек, иранцы видят взаимосвязь с терроризмом США-Израиля. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф считает «не случайным» совпадение атаки на бойцов КСИР с началом «антииранского» саммита в столице Польши, 13 февраля передавало агентство Associated Press. «Не случайно, что Иран поражён террором в тот самый день, когда начинается цирк в Варшаве? Особенно когда когорты тех же террористов приветствуют его с улиц Варшавы… США всегда делают один и тот же неправильный выбор», — написал Зариф в своём блоге на Twitter. Обвинения, озвученные Роухани и Джавад Зарифом, более чем серьёзны, тем более что они звучат на фоне обвинений американского сенатора Криса Мёрфи в адрес советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. Отвечая на антииранский видеоролик Болтона, опубликованный 11 февраля на официальной странице Белого дома на Twitter, сенатор Мёрфи предупредил, что Болтон сознательно лжёт, чтобы усилить военную конфронтацию США против Ирана. «Здесь Болтон заявляет, что Иран создаёт ядерное оружие. Это просто неправда. Разведка говорит обратное, и он это знает, — написал Мёрфи в своем аккаунте на Twitter 12 февраля. — Он закладывает основу для войны, и мы все должны быть бдительными».

Если изнутри самих США мир уже предупреждён, что Вашингтон занимается распространением лжи — то на каком основании эту ложь кто-то поддерживает и пытается внушить своим согражданам, допустим, в странах — членах ЕС или странах — членах СНГ? Так что на Варшавской шабашовке впору было говорить не об Иране или упразднении Палестинской автономии и узаконениях израильской оккупации в регионе, а о том, как же миру остановить разрушительные действия США и Израиля. Тем временем ситуация в Ираке в последней четверти января и в феврале проявила тенденцию к обострению. Но это тоже не озвучивалось и не обсуждалось в Варшаве. Встаёт вопрос — почему же? И ответ напрашивается — да потому, что США (а в Ираке — ещё и Великобритания) стоят за всеми эпизодами. Так, курдов толкают добиваться возвращения в Киркук, а это не устраивает шиитов. Настолько не устраивает, что знамя противостояния этим намерениям курдов и США крепко схватили два бывших премьер-министра Ирака, Хайдер аль-Абади и Нури аль-Малики. И начиная с 1 февраля иракские шииты повторили свои угрозы в адрес войск США. Спровоцировал это лично американский президент Трамп, когда заявил в интервью CBS, что он переместит часть американских войск из Сирии в Ирак «для наблюдения за Ираном». Заявление Трампа вызвало гнев многих иракских шиитских лидеров, которые поддерживают тесные связи с Тегераном. Как сообщала Al-Jazeera, даже президент Ирака курд Бархам Салих заявил, что Трамп не спрашивал у Ирака разрешения на размещение американских войск «для наблюдения за Ираном». «Не перегружайте Ирак своими проблемами, — сказал Салих. — США — важная держава, … но не преследуйте свои собственные политические приоритеты, мы здесь живём».

Командующий иракским шиитским ополчением «Асаиб Ахль аль-Хак» из состава Народного движения «Аль-Хащд аш-Шааби» Каис аль-Хазали тут же в интервью Somariya News 2 февраля сказал, что шииты-ополченцы способны заставить американских солдат уйти из Ирака, «независимо от того, сколько их», хотя и оговорил, что сначала парламент страны должен разработать закон, который прекратит военную миссию США в Ираке. В тот же день иракские силы безопасности сообщили, что был предотвращён обстрел ракетами типа «Град» американской базы Аль-Асад. Всем стало понятно, что до прямых столкновений шиитов с американцами, что называется, рукой подать. 6 февраля аятолла ас-Систани 6 февраля в своей резиденции в Эн-Неджефе во время встречи с послом Миссии ООН по оказанию помощи Ираку (МООНСИ) Жанин Хеннис-Пласшерт обратился к этой теме и отметил, что Ирак готов укреплять связи с другими странами, но «без иностранных вмешательств», и Багдад не позволит ни одной стране использовать Ирак для нападок на своих соседей. Комментарий аятоллы ас-Систани показал, что всё высшее шиитское руководство Ирака морально готово отдать приказ своим ополчениям приступить если и не к нападениям, то к неким активным антиамериканским акциям.

(сс) Staff Sgt.Russell Lee Klika. The U.S. Army Американцы в Ираке

И 8 февраля группа иракских шиитских ополченцев из партии «Хезболлах» (не путать с ливанской «Хезболлах») выпустила несколько ракет по американской военной базе в иракской провинции Анбар. Согласно сообщениям иракских СМИ, шииты выпустили три ракеты по американской базе, расположенной недалеко от города Кайма. В итоге 10 февраля министр иностранных дел Ирака Али аль-Хаким в интервью интернет-ресурсу Kurdistan24, вероятно, с целью остудить страсти в шиитской среде, признался, что пока войска США имеют право находиться в стране: «Американские войска размещены в Ираке на основе предыдущего стратегического соглашения, достигнутого между Багдадом и Вашингтоном». Заявление с намёком — то есть, по окончании срока действия этого соглашения, США больше могут не задерживаться в Ираке. Показательна и «игра» иракцев с ракетными обстрелами американцев — в одном случае «предотвратили», во втором — нет, и судя по всему, это была предупредительная демонстрация силы и серьёзности намерений, а не целевой ракетный обстрел, иначе были бы жертвы среди американцев.

А 13 февраля интернет-ресурс Diyaroona News сообщил, что недавно иранская фирма Ghadire Khom приступила к восстановительным работам в бывшем лагере «Ашраф», где в эпоху режима Саддама Хусейна размещалась оппозиционная террористическая иранская группа «Моджахеддин-э-хальк» (MEK)*. Лагерь находится в иракской провинции Дияла. Согласно сообщению, жители провинции подтвердили прибытие рабочих и строительной техники компании Ghadire Khom, которая, по сведениям, должна превратить бывший лагерь в военную базу. Лагерь площадью 50 кв. км был домом и использовался террористами MEK* для диверсий и набегов на иранскую территорию, пока по требованию Тегерана армия Ирака не разгромила лагерь «Ашраф», а американцы эвакуировали террористов вначале в «албанское Косово», а затем в Албанию. Согласно сообщению, Иран восстанавливает объект, который будет использоваться в качестве военной базы иракскими шиитскими ополчениями из состава «Аль-Хашд аш-Шааби», имеющими самые тесные связи с Тегераном: «Бригадой Бадр», «Хезболлах», «Асаиб Ахль аль-Хак» и «Харакат Хезболлах ан-Нуджаба». Что ж, идея понятна: раз американцы пока в Ираке, то… здесь же будет и Иран, «наблюдать»… У американцев в подручных будут, вероятней всего, иракские курды клана Барзани, у Ирана — многочисленные шиитские, езидские и даже христианские ополчения Ирака. Кстати, судя по сообщениям агентства BasNews и газеты Asharq al-Awsat, командующий спецназом «Кодс» КСИР Ирана генерал-майор Кассем Солеймани в феврале был крайне активен и часто был в Ираке, выезжал и вывозил ряд шиитских лидеров Ирака в Бейрут на встречи с лидером ливанской «Хезболлах» шейхом Сейедом Хасаном Насраллахом. По версии BasNews и Asharq al-Awsat, иранский генерал согласовывал с главой иракского блока «Саирун» аятоллой Муктадой ас-Садром и главой блока «Фатх», полевым командиром из «Аль-Хашд аш-Шааби» Хади аль-Амири кандидатуры министров внутренних дел и нацбезопасности Ирака. Пишется, в частности, что главой МВД прочат нынешнего и.о. советника премьер-министра по нацбезопасности Фалиха Файяда, кандидатуру которого выдвинул действующий премьер-министр Ирака Адил Абдул-Махди.

(сс) sayyed shahab-o- din vajedi Кассем Солеймани

Мы видим, что вовсе не случайно буквально через неделю после активных «челночных» поездок и переговоров генерал-майора Солеймани в Багдад и Бейрут, в Ираке страсти по назначению Файяда министром улеглись. «Есть соглашение по урегулированию дела о МВД путём объединения консультативного комитета правительства Ирака по нацбезопасности и председательства аппарата нацбезопасности в новом министерстве под названием министерство нацбезопасности во главе с Файядом, в то время как политические силы договариваются о другом кандидате на пост министра внутренних дел», — пишет Asharq al-Awsat. Более того, переговоры генерал-майора Солеймани привели к тому, что шиитские блоки «Саирун» и «Фатх» также провели 12 февраля встречу в Багдаде, чтобы обсудить и согласовать позиции, касающиеся недавних высказываний Трампа о том, что американские войска останутся в Ираке, чтобы «наблюдать за Ираном», и готовятся объединить свои силы и усилия, вероятней всего, для противостояния намерениям Вашингтона. Хочется завершить наше исследование напоминанием также о том, что 12 февраля, за сутки до открытия варшавской шабашовки США и Израиля, директор Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков нанёс упреждающий удар по планам Вашингтона и Тель-Авива, а заодно и по сегодняшнему курсу высшего руководства Франции, в связи с национальной ракетной программой Ирана. В интервью российскому интернет-порталу «Спутник» г-н Ермаков заявил: «До 2023 года у Совета Безопасности ООН есть ограничения на поставки ракетной продукции в Иран. Россия, конечно, ими руководствуется. Но документы Совета Безопасности ООН не запрещают Ирану самостоятельно разрабатывать, производить, испытывать и запускать космические аппараты или баллистические ракеты».

Связь между официальной позицией России по иранской национальной ракетной программе, варшавской шабашовкой США-Израиля и изложенным анализом ситуации в Ираке — как это ни покажется странным, достаточно прямая. Ведь понятно же, что недавние запуски двух космических спутников Ираном, как и демонстрации новейших достижений Ирана в военном ракетостроении, — именно это дало повод антииранским кругам на Западе и в Израиле обвинять Иран в якобы нарушении Резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. В то же время, когда Иран наносил удары возмездия по базам террористов в Сирии в сентябре и октябре 2018 г., в ответ на человеконенавистнический теракт в Ахвазе, то стрелял не только со своей территории через воздушное пространства Ирака, но и с иракской территории. В этой связи обратим внимание на роль генерал-майора КСИР Ирана Солеймани в утряске внутриобщинных разногласий между блоками «Саирун» и «Фатх», с выходом на пост министра нацбезопасности Ирака в нынешнем правительстве, а также готовности указанных блоков к противодействию США, в частности, в ракурсе борьбы с американским военным присутствием в Ираке. Слова Ермакова до предела обнулили обвинения Запада и Израиля и ещё больше обессмыслили варшавские «бдения» иранофобов. На заднем же плане этих политических и военно-политических «декораций» — работы иранцев по превращению лагеря «Ашраф» в полноценную военную базу, пусть и для ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». Но что-то подсказывает, что частыми гостями на этой будущей военной базе вполне могут быть военнослужащие спецназа «Кодс» КСИР Ирана (хотя бы в качестве инструкторов) или других подразделений КСИР или вооружённых сил Ирана. А Израилю и США остаётся только ещё раз признать свои поражения на Ближнем Востоке, хотя бы только и в Ираке.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ