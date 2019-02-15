14 февраля 2019 г. в стенах Славянской Академии в Москве под руководством председателя Российского Общенародного Союза, доктора юридических наук С.Н. Бабурина состоялся «круглый стол» по теме «Курильские острова и территориальная целостность России». В собрании участвовали представители различных кругов общественности (Общественный комитет по нарушению территориальной целостности и отчуждению территорий России, Межрегиональное общественное движение «Русские Курилы», Всероссийский комитет по защите Курильских островов и др.), внимательно следящие за ходом российско-японских переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Заседание открылось выражением обеспокоенности наглухо закрытыми от общественности сути и любых деталей переговоров по мирному договору с Японией. Такой стиль по крайне чувствительному для российской общественности вопросу порождает подозрения в том, что стержнем переговоров является не широкий круг постановочных и принципиальных моментов во взаимоотношениях двух соседей — в этом случае скрывать и «темнить» было бы нечего — а «больной» вопрос об островах Малой Курильской гряды. Во всяком случае, у присутствовавших не было сомнений в том, что для Японии предметом переговоров является не мирный договор как таковой, а именно Курильские острова, а конкретнее — сколько из них и каким образом будут переданы в руки Токио. И любые ограничивающие условия, возможно, выдвигаемые российской стороной, для японской стороны не принципиальны, она сейчас готова соглашаться на любые требования ради островов. Причём это отнюдь не значит, что впоследствии она будет этим требованиям следовать, и заставить её уже не получится. Сообщения С. Абэ, что у него есть какие-то приватные записи бесед с российским президентом, подразумевающие согласие на передачу островов, нельзя рассматривать иначе как беззастенчивый шантаж, и об этом японцам надо прямо заявить. Никому, даже близким соседям, нельзя позволять говорить с Россией языком шантажа. Такие предупреждения со стороны С. Абэ обнуляют то самое доверие, на котором он строил свою переговорную и пропагандистскую тактику.

Выбор Совместной Декларации 1956 г. как основы для переговоров участниками «круглого стола» был признан ошибкой переговорной команды России — этот документ ничуть не обязывает использовать его спустя 62 года после подписания, тем более что с тех пор обстановка кардинально поменялась, и Япония уже накрепко связана с США военными обязательствами. Тем самым исчезли и причины, почему в то время советская сторона допускала передачу островов Малой Курильской гряды, но опять же — лишь после подписания мирного договора, в котором не было места военному союзу Японии и США. Была высказана даже уверенность в том, что острова нужны не столько Японии, сколько США, мечтающим, заполучив эти территории, «вскрыть» для себя Охотское море, являющееся сейчас внутренним для России, вплотную приблизиться к нашим берегам и хозяйничать там. Настораживающе в этом смысле выглядят энергичные усилия Токио и лично С. Абэ по возрождению военной мощи в нарушение Конституции страны — армия Японии уже считается седьмой армией мира по численности и оснащению.

(сс) Official U.S. Navy Page США и Япония

Особо было подчёркнуто, что Конституция Российской Федерации не позволяет жертвовать территорией страны, и обойти этот главный документ страны не получится, как бы намерения передать острова ни именовались: территориальное размежевание, уточнение границы и т.д. Нам вообще пора стать не менее настойчивыми и жёсткими, чем японские партнёры по переговорам. А уж если говорить о пересмотре географических границ, тогда надо говорить и об острове Хоккайдо, пересматривать его статус — ведь ранее он не входил в состав Японии и на нём жили русские подданные — айны, которые были согнаны японцами в резервации и обречены на вымирание.

Собравшиеся обсудили аргументацию в пользу заключения мирного договора, которую высказывает пресс-секретарь президента России Д. Песков, о необходимости получить доступ к высоким японским технологиям и инвестициям, раскрыть через это потенциал экономических отношений. Однако такой потенциал не раскрыт практически ни с одной страной мира, и Япония совсем не исключение. К примеру, ещё с одним близким соседом, Ю. Кореей, идентичный товарооборот — 19 млрд долл. — и практически одинаковая структура торговли, хотя никаких территориальных споров между Россией и Ю. Кореей нет. Но корейцы так же, как и японцы, очень селективны и осторожны в капиталовложениях в Россию, и здесь главным образом играют роль как раз не международные, а то, как японцы видят наши внутренние факторы: скачущий обменный курс доллара, нестабильность социально-экономической обстановки, сложность административных и налоговых процедур, недоверие к правовой системе, отсутствие практики страхования инвестиций. Данные опросов японских предпринимателей ясно говорят о том, что наши надежды на привнесение ими наукоёмких технологий не совпадают с желаниями самих японцев. Их инвестиционные интересы концентрируются на наших природных ресурсах, объектах недвижимости и инфраструктуры (в основном портовой), автомобилестроении (40% иностранных автомобилей в России — японские), частично на сельскохозяйственных предприятиях, продукцию которых можно импортировать в Японию (зерно, курятина, животные жиры, сахар, гречневая крупа). Крупные инвестиции в нефтегазовую отрасль всё больше подвергаются американским запретам, и зеркально — японским, блокируя задуманные у нас мегапроекты с японским участием. Таким образом может сложиться ситуация, когда Курильские острова будут подарены под торжественные обещания Токио совершить прорыв в торгово-экономических отношениях, а эти расчёты на инвестиции и прорывные технологии по объективным и субъективным причинам не оправдаются. Впрочем, все участники согласились в том, что даже если картина складывалась бы иначе, никакие экономические «коврижки» не стоят территориальной целостности и престижа страны-победительницы Японии во Второй мировой войны, понесённых в ней жертв, в целом — чести и достоинства нашего народа. К тому же мировая обстановка сейчас развивается так, что мы ещё не знаем всей будущей ценности этих островов, не знаем, с какими геополитическими вызовами в этом регионе мы ещё можем столкнуться.

Не обошли вниманием на «круглом столе» и идею совместного хозяйственного развития островов. Эта установка единодушно была названа попыткой «ползучей японизации» островов. Нетрудно предвидеть, что российское население будет постепенно оттуда выдавлено. Надо действовать наоборот — содействовать плану местных российских предпринимателей создать Южно-Курильскую ассоциацию развития островов, через которую можно реализовывать проекты, заложенные в Федеральной программе развития Курильских островов. К тому же, исходя из интересов нашего населения островов, предотвращения его оттока, следует в первую очередь создавать там современную и комфортную для жизни инфраструктуру, строить жильё и иные атрибуты, чтобы люди не ощущали себя на отшибе и брошенными. А японцы как раз в таком развитии островов и не заинтересованы, поскольку они считают их оккупированными и подлежащими возврату. Но всё это вполне можно сделать и собственными силами.

СтаниславС С. Малокурильское, o. Шикотан

Было обращено внимание на некий новый элемент развития событий — Токио, судя по сегодняшним сообщениям, намерен поменять тактику на переговорах. Трудно сейчас сказать, что под этим подразумевается, но следует быть настороже. Японцы вряд ли легко откажутся от своих замыслов, будут использовать весь набор приёмов — от льстивых до грубых и нахрапистых, даже рискованных. Нельзя забывать, что в Японии сильны ультраправые, фактически фашистские, милитаристские круги, поддерживаемые бизнесом, и нельзя исключать провокаций в отношении островов, вплоть до высадки на них (в первую очередь на гряду Хабомаи) милитаризованных групп в качестве силового давления на Россию. Нам особенно сейчас надо всячески проявлять бдительность, нашим военным и пограничникам быть готовыми к подобным вариантам событий, жёстко предупреждать японцев, чтобы они держались «в рамках приличий».

В дополнение к политико-исторической части дискуссии прозвучал важный и, безусловно, справедливый тезис о том, что тема островов вбирает в себя не только военно-политические и экономические аспекты, на самом деле она гораздо шире. Это — тема о духовном самочувствии нашего народа, нашем национальном достоинстве. И добровольная и необоснованная сдача островов станет тяжёлым ударом по мироощущению людей. Мы и так за последние десятилетия много отступали, теряли и подвергались унижению. Но Россия меняется, и единение вокруг Крыма это показало. Мы можем поступиться эфемерными экономическими приманками ради нашего достоинства и самоуважения, и в этом руководство страны должно быть едино с её населением. Пришла пора сказать всем вместе: ни пяди русской земли!