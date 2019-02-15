Итак, «тайная дипломатия» вокруг Курил оканчивается фиаско. Как признают в Японии, в переговорах японского премьер-министра С. Абэ и президента РФ В. Путина «сложилась безнадежная ситуация и следует пересматривать стратегию».

Иван Шилов ИА REGNUM Наши острова

В чем же усматривают японские политики и политологи причины «крушения надежд и иллюзий», еще недавно охвативших премьера и его окружение после конфиденциальных бесед тет-а-тет с российским лидером в Сингапуре и Буэнос-Айресе? По мнению одного из ведущих информагентств Японии «Дзи-дзи», «в России растет протестное движение против возвращения северных территорий, и Путин вынужден с осторожностью вести переговоры». Это не позволяет японцам разделять надежды Абэ на то, что уже в июне, во время визита президента РФ в Японию будет подписан предусматривающий сдачу Курил Японии мирный договор или заложены его основы в виде «рамочного соглашения». Эти надежды рождены, конечно же, не на пустом месте. Менталитет японских политиков и политическая культура в этой стране не позволяют публично выдавать желаемое за действительность, на весь мир безосновательно выдавать важные политические авансы. У автора этих строк нет сомнения в том, что в Сингапуре и Буэнос-Айресе за плотно закрытыми дверями велись не общие разговоры, а появилась определенная конкретика. Другое дело, что при разговоре тет-а-тет переговорщики невольно становятся заложниками переводчиков. Нередки случаи, когда по причине сложности передачи нюансов и особенно характерных для японцев тонких намеков и недосказанности, именуемых «искусством игры живота» и «чтением воздуха», могут возникать недопонимание или даже ошибки.

Как бы то ни было, выданные Абэ своему народу авансы по поводу «возвращения северных территорий» не оправдываются, что вызывает не просто разочарование, а законное недоверие и даже осуждение предпринятых премьером тактики и стратегии в так называемом «территориальном вопросе». В Японии прямо обвиняют Абэ в излишней уступчивости Путину, следовании у него на поводу. На сегодняшний день в его способность достичь договоренности с Москвой по Курилам продолжают верить лишь 7,3% участников опросов. При этом 88,2% японцев считают, что Абэ не удастся решить проблему территориальной принадлежности «северных территорий». По мнению большинства участников опроса, в ближайшие два года ситуация вокруг данного вопроса останется неизменной.

Kremlin.ru Синдзо Абэ и Владимир Путин. 22.01.2019

По утверждению «Дзи-дзи», сейчас премьер Абэ понял, что намеченные на июнь нынешнего года планы неосуществимы. К такому выводу, как сообщает агентство, его подтолкнула встреча 22 января с Путиным, которая не продемонстрировала заметного прогресса в вопросе мирного договора. По словам высокопоставленного чиновника, «прийти к чему-то за несколько месяцев по переговорам, которые не продвигались долгие годы, это невозможно в принципе».

Это признал и сам Абэ, заявив в парламенте, что «не будет ограничивать срок переговоров этим годом». Более того, в его окружении уже обсуждается, что «необходимо подумать, как передать этот вопрос следующей администрации, если переговоры затянутся».

Вместе с тем японский премьер сообщил, что у него имеются записи «секретных» переговоров с Путиным, которые он пока не хочет предавать огласке. «Переговоры с президентом Путиным велись наедине, и, естественно, они должны вестись начистоту, — цитирует Абэ РИА Новости. — Поэтому если прямо сейчас их предать огласке, то в следующий раз ни он, ни я не сможем говорить откровенно».

По поводу полной откровенности в большой политике мнения неоднозначны. Тем более, как показывает опыт, японцы не столь щепетильны в соблюдении конфиденциальности и ради получения политических выгод легко могут идти на разглашение того, о чем говорили «по душам».