Дворец спорта в Барнауле купил бизнесмен Михаил Дроздов, сообщили алтайские СМИ. Кто не помнит, это тот мужчина, которого подозревали в том, что он на своём автомобиле Audi Q7 около двух часов ночи 8 ноября 2009 года на ул. Э. Алексеевой, 62 в Барнауле сбил девушку, оказавшуюся в неправильное время в неправильном месте. Это резонансное ДТП всколыхнуло весь Барнаул. Несколько лет родственники пытались добиться наказания.

Иван Шилов ИА REGNUM

Цитата из оперативной съемки НТВ Остановка, на которой утром после ДТП с участием Audi Q7 нашли труп девушки

Сайт amic.ru (ИА «Амител») долгое время следил за этой историей, но даже широкий общественный резонанс и вмешательство прокуратуры не помогли. Свидетелей не нашлось, а сам бизнесмен всё отрицал. В итоге дело (ст. 264 ч. 3 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека») закрыли за истечением сроков давности.

Цитата из оперативной съемки НТВ Двор, где был обнаружен автомобиль Audi Q7, на котором было совершено смертельное ДТП

Напомним, труп Аллы Нестеровой обнаружили утром в остановочном павильоне. Полиция (тогда еще милиция) определила, какой именно автомобиль сбил девушку, по оставшимся на месте трагедии частям автомобиля. Но всей этой информации читатели больше не найдут на сайте ИА «Амител». По странному стечению обстоятельств все новости и сотни комментариев по этой теме теперь недоступны. Вероятно, времена у СМИ пошли совсем уж тяжкие, и деньги решают всё. Но кое-где можно найти копию новости с фотографиями, сделанными на месте ЧП и месте обнаружения автомобиля Дроздова.

Цитата с сайта, где размещена новость о «гонщике» с Audi Q7 Так выглядела одна из статей о гонщике на Audi Q7, которой теперь нет на сайте ИА «Амител»

Цитата с сайта ИА «Амител» Барнаульский бизнесмен Михаил Дроздов — фанат хоккея

Как пояснил ИА REGNUM на тот момент внештатный журналист НТВ Андрей Шаповалов, в составе съемочной группы выезжавший к месту обнаружения автомобиля Дроздова, то, что именно этот Audi Q7 послужил причиной смертельной аварии, правоохранители установили, сличив номера на бампере, частях фрагментов фары и подфарника, найденных на месте ДТП с погибшей девушкой.

«На тот момент таких машин в городе было очень мало, и проверить всех владельцев не составило труда. Авария произошла ночью, а уже ближе к вечеру того же дня искомый автомобиль с характерными повреждениями был обнаружен во дворе дома, где жил Дроздов. Сам он в момент дознания был «под градусом», и от него пахло алкоголем, да и в машине была обнаружена бутылка из-под спиртного со следами его пальцев. Но никаких пояснений относительно ДТП и побитого состояния автомобиля его владелец не дал: он был сильно нетрезв и еле держался на ногах. Вместе него отвечал адвокат, хотя выпивку с поездкой на автомобиле он никак не связывал. Но лично для меня всё в этой истории понятно», — отметил Андрей Шаповалов.

Цитата из оперативной съемки НТВ Михаил Дроздов в нетрезвом виде после того, как правоохранители установили, что в смертельном ДТП участвовал его автомобиль Audi Q7

ИА «Амител» называет Дроздова известным барнаульским бизнесменом и в новости о покупке им барнаульского дворца спорта пишет:

«Михаил Дроздов уже заявлял журналистам, что он, как фанат хоккея, обязан сделать все, чтобы объект был сохранен и уже в следующем году во Дворце спорта играла команда мастеров «Алтай». Других же претендентов, кто готов выкупить Дворец спорта, сейчас нет, хотя бизнесмен был бы рад, если бы они нашлись».

Также приводится его прямая речь:

«Кто-то должен взять ответственность. Преподносится так, будто я отжал этот Дворец. Давайте кто-то другой этим будет заниматься».

Цитата с сайта Doc22 Барнаульский бизнесмен Михаил Дроздов

Цитата из оперативной съемки НТВ Барнаулец Михаил Дроздов

Самое время сказать, что Дворец зрелищ и спорта имени Г. С. Титова — центральное спортивное сооружение Барнаула, построено в 1966 году, но капремонт в здании ни разу не проводился. Помимо концертов заезжих гастролёров, проведения новогодних праздничных мероприятий и занятий спортом хоккеистов команды «Алтай», в этом месте долгое время осуществлялась рыночная торговля ширпотребом. Во время проверки противопожарной безопасности, проведённой летом 2018 года, была выявлена масса нарушений: деревянный потолок, загроможденные пути эвакуации, закрытые выходы. Эксплуатацию дворца запретили. Но в конце 2018 года Михаил Дроздов говорил, что необходимо сделать все для того, чтобы объект заработал в ближайшее время. Для этого «он готов инвестировать значительные средства, но надеется на помощь руководства региона в этом вопросе».

Цитата с сайта ИА «Амител» Страница с сайта ИА «Амител», на которой ранее была опубликована инормация о смертельном ДТП

Кстати, ледовыми дворцами Дроздов занимался ещё при прежнем краевом руководстве. Будучи председателем правления ЗАО «РОУ», Михаил Дроздов не раз упоминался прогубернаторским сайтом Doc22. И в одном из интервью (март 2017 год) заявил о том, что ЗАО «Редукционно-охладительные установки» реализует в Алтайском крае большой социально ориентированный проект по строительству сети ледовых дворцов и спортивных комплексов «для формирования нового поколения конкурентоспособных на мировом уровне спортсменов, популяризации здорового образа жизни и спортивного досуга среди населения».

Цитата с сайта ИА «Амител» Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил спортивное мероприятие на ледовой арене Дроздова

Кстати, строительство Ледового дворца «Динамо» в Барнауле по адресу ул. Жасминная, 3 — из этой «корзины». Оказывается, в этот проект краевые власти тоже вложились, потратив около 143 миллионов рублей на новую дорогу от Павловского тракта до улицы Жасминной.

В планах у Дроздова — строительство ледовой площадки в Рубцовске, общая стоимость проекта около 350 миллионов рублей, и краевой бюджет должен был вложить 115 млн рублей. Кроме того, подобные комплексы должны были появиться в Камне-на-Оби, Новоалтайске, Яровом, Белокурихе, Бийске и других муниципалитетах.

«В планах создание целой сети ледовых арен в городах и районах края — всего около 15−20 площадок. Это вполне осуществимо. Только так мы сможем воспитать действительно качественную смену молодых спортсменов, которые в будущем смогут представлять Алтайский край и Россию на соревнованиях самого высокого уровня. Не менее важным является создание хоккейной Школы, которая позволит воспитывать хоккеистов поколение за поколением», — вещал Дроздов в марте 2017 года. Но что же с окупаемостью проекта? За чей счёт «банкет»?

Цитата из оперативной съемки НТВ Двор, где был обнаружен автомобиль Audi Q7, на котором было совершено смертельное ДТП

Если это «планов громадьё» зиждилось на «отжатии» (выражение Дроздова из прямой речи) государственных средств, то оно могло «споткнуться» об отставку губернатора Александра Карлина, которая, как мы помним, произошла в конце мая 2018 года.

Теперь, судя по всему, возжелав все-таки реализовать проект, Дроздов пошёл на сделку с новыми властями. Не исключено, что свои планы он будет реализовывать также при поддержке краевых властей — в обмен на эту сомнительную покупку — барнаульский Дворец спорта (как сообщало в конце декабря 2018 года ИА «Амител», «собственники Дворца — «Крайсовпроф» — вынуждены нести многомиллионные убытки).

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отреагирует общественность на данную информацию — сложно сказать. Но сомнительно, что у алтайских властей хватит доводов не иметь общих проектов с таким человеком. К тому же известно, что ноябре 2019 года новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил спортивное мероприятие на ледовой арене Дроздова. Тогда же ИА «Амител» со ссылкой на неназванные источники сообщало, что правительство Алтайского края заинтересовано сохранить барнаульский Дворец спорта и сделает все, чтобы объект был отремонтирован.

Цитата с сайта ИА «Амител» Михаил Дроздов, губернатор Виктор Томенко в ходе встречи на ледовой арене

Напомню, это не единственное ДТП со смертельным исходом. В 2006 году Михаила Дроздова уже лишали прав и привлекали к уголовной ответственности за наезд на велосипедиста в Рубцовске. Тогда по мировому соглашению с родственниками погибшего лихач отделался условным сроком. В 2009 году его снова лишали прав за оставление месте ДТП, правда, без пострадавших.