



Иван Шилов ИА REGNUM Пашинян

Направление группы армянских военных специалистов из 83 человек в Сирию вызвало эффект, когда определенные силы как в Армении, так и за ее пределами, стали высказывать, мягко говоря, «недоумение». Не снизило напряжение и то, что в функции армянской миссии входят задачи гуманитарного разминирования, противоминного информирования населения, предоставление медицинской помощи в Алеппо исключительно вне зоны ведения боевых действий — иначе говоря, защита прежде всего сирийской армянской общины.

Разговоры о присутствии Еревана в Сирии шли давно. Армянские власти вели рабочие консультации с Москвой и Дамаском. Обсуждалась формула: Ереван не будет посылать какой-либо военный контингент в Сирию, но готов участвовать в гуманитарных программах. А дальше технические параметры. Как именно он будет это делать? Организовывать конвои с продовольствием, медикаментами или окажет армянам Сирии конкретную помощь на месте? Странность ситуации заключалась в том, что армянские военные участвуют в миротворческих операциях в Афганистане, Ливане, Косово и даже в Мали, но они бездействовали, когда джихадисты в Сирии истребляли армянское население, взрывали армянские школы, церкви и дома. Ереван отделывался устными заявлениями о «необходимости консолидации усилий для борьбы с терроризмом» или визитами в регион некоторых своих политиков.

Eric Glassey Армянские миротворцы в Ираке

Сейчас, после физического появления армянских военных специалистов в Сирии ситуация качественно изменилась. Война в этой стране не завершена, нельзя исключать, что против армянских военных джихадисты могут попробовать организовать провокации. Вот почему министр обороны Армении Давид Тоноян во время совместной пресс-конференции с министром обороны Кипра Саввасом Ангелидисом сделал важное заявление: «Если сложатся такие обстоятельства, если будет необходимость участия в военных действиях, то Армения обязательно сделает это в соответствии с буквой закона». Понятно, что если дойдет до этого, то все будет осуществляться в тесной координации с российскими и сирийскими военными. Это новый, но логичный месседж о том, что Армения готова действовать в Сирии, и в случае необходимости — более решительно. Однако дело не только в этом.

Ереван не случайно в момент перехода сирийского конфликта в фазу политико-дипломатического урегулирования решился на конкретные практические меры по защите сирийских армян. В Сирии, исторически и психологически очень чувствительной для всего армянства, начинает серьезно обозначаться армянский фактор. Не будем забывать того, что в Сирию в район Алеппо армяне бежали в 1915 году из восточных вилайетов Османской империи. И выжили, став не только неотъемлемой частью местного общества, сохранив свою идентичность и культуру, но и демонстрировали лояльность Дамаску. Поэтому они оказались заметно представленными на самых различных направлениях, включая армию. А во время гражданской войны поддержали президента Башара Асада, воюя с джихадистами как в рядах правительственной армии, так и отрядах национальной обороны.

Помимо того, армяне выступали и выступают в роли защитников восточного христианства в Сирии. Более того, возможный военный синтез сирийских армян и армян из Армении будет оказывать серьезное влияние на действия армянской диаспоры в США в отношении Асада, создавать новые возможности для сирийского урегулирования. Не случайно Вашингтон не поддержал появление армян из Еревана в Сирии. Ведь американцам до недавнего времени удавалось удерживать Ереван в стороне от процессов в Сирии и вокруг нее. В то же время, справедливо отмечает известный армянский эксперт Ашот Сафарян, «участие Еревана в сирийских делах, где уже присутствуют не только дружественный Иран, но и враждебная Армении Турция, придает этой миссии особый интерес, так как Армения действует в Сирии под своим национальным флагом и из потребителя безопасности становится ее источником». При этом нельзя исключать и того, что на сирийском плацдарме интересы Еревана и Анкары могут пересечься или даже совпасть.

Турция солдат

Перед Арменией — пока только на теоретическом уровне — открываются политические и геополитические дивиденды. Один из них уже обозначен. Как заявил бакинскому порталу Axar.az политолог Эльхан Шаиноглу, «Армения пытается выглядеть выигрышно на фоне Азербайджана, который не намерен демонстрировать поддержку военной кампании России в Сирии, чтобы не восприниматься в качестве союзника Башара Асада». В этой связи эксперт рекомендует Баку «осторожно воспользоваться недовольством Вашингтона». Высказываются также мнения, что «Ереван сигнализирует поддерживающему Дамаск Тегерану о возможностях установления партнерства с новыми характеристиками». Заметим со своей стороны, что на сегодня Ереван отбил атаку Вашингтона. Полагаем, что отобьется и от внутренней оппозиции, которая почему-то сливается с азербайджанской критикой. Но многое будет зависеть от дальнейшего хода событий в Сирии.